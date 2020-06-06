Верные способы разжечь костер к лесу

И еще несколько полезных советов. Костер в лесу может понадобиться даже когда, когда под рукой нет ни жидкости для розжига, ни заранее заготовленных сухих дров. По этой просто причине умение добыть огонь в любой ситуации, по-прежнему является одним из важных навыков. В любой внештатной ситуации в лесу, хороший костер будет держать вас в тепле, поможет приготовить пищу, высушить одежду, поднять упавшее было настроение и может помочь определить ваше местоположение. Обратимся за знаниями розжига к егерям – они точно знают толк в розжиге.



Знай свое топливо Есть 3 вещи, которые обеспечат вам стопроцентный успех в разведении огня: трут, растопка и, наконец, последнее, но не по значению — дрова. Для трута самыми лучшими материалами являются кора, щепа, высохшая трава, хвоя и т.д. Из листьев же получается ужасный трут, так как они просто тлеют, а не горят и создают много дыма. Растопка: здесь уже необходимы хорошо высохшие сучья и ветки, размерами не больше шариковой ручки. Затем, поверх них укладываются ветки подлиннее, толщиной приблизительно с запястье человека. Непосредственно сами дрова, части дерева, слишком большие, чтобы сломать их голыми руками, подбрасываются в пламя, только когда костер хорошо разгорится.

Большие поленья могут задушить огонь, если их добавить слишком рано.Знай свое топливо Есть 3 вещи, которые обеспечат вам стопроцентный успех в разведении огня: трут, растопка и, наконец, последнее, но не по значению — дрова. Для трута самыми лучшими материалами являются кора, щепа , высохшая трава, хвоя и т.д. Из листьев же получается ужасный трут, так как они просто тлеют, а не горят и создают много дыма. Растопка: здесь уже необходимы хорошо высохшие сучья и ветки, размерами не больше шариковой ручки. Затем, поверх них укладываются ветки подлиннее, толщиной приблизительно с запястье человека. Непосредственно сами дрова, части дерева, слишком большие, чтобы сломать их голыми руками, подбрасываются в пламя, только когда костер хорошо разгорится. Большие поленья могут задушить огонь, если их добавить слишком рано.Знай свое топливо Есть 3 вещи, которые обеспечат вам стопроцентный успех в разведении огня: трут, растопка и, наконец, последнее, но не по значению — дрова. Для трута самыми лучшими материалами являются кора, щепа, высохшая трава, хвоя и т.д. Из листьев же получается ужасный трут, так как они просто тлеют, а не горят и создают много дыма. Растопка: здесь уже необходимы хорошо высохшие сучья и ветки, размерами не больше шариковой ручки. Затем, поверх них укладываются ветки подлиннее, толщиной приблизительно с запястье человека. Непосредственно сами дрова, части дерева, слишком большие, чтобы сломать их голыми руками, подбрасываются в пламя, только когда костер хорошо разгорится. Большие поленья могут задушить огонь, если их добавить слишком рано.Знай свое топливо Есть 3 вещи, которые обеспечат вам стопроцентный успех в разведении огня: трут, растопка и, наконец, последнее, но не по значению — дрова. Для трута самыми лучшими материалами являются кора, щепа, высохшая трава, хвоя и т.д. Из листьев же получается ужасный трут, так как они просто тлеют, а не горят и создают много дыма. Растопка: здесь уже необходимы хорошо высохшие сучья и ветки, размерами не больше шариковой ручки. Затем, поверх них укладываются ветки подлиннее, толщиной приблизительно с запястье человека. Непосредственно сами дрова, части дерева, слишком большие, чтобы сломать их голыми руками, подбрасываются в пламя, только когда костер хорошо разгорится. Большие поленья могут задушить огонь, если их добавить слишком рано. Знай свое топливо Есть 3 вещи, которые обеспечат вам стопроцентный успех в разведении огня: трут, растопка и, наконец, последнее, но не по значению — дрова. Для трута самыми лучшими материалами являются кора, щепа, высохшая трава, хвоя и т.д. Из листьев же получается ужасный трут, так как они просто тлеют, а не горят и создают много дыма. Растопка: здесь уже необходимы хорошо высохшие сучья и ветки, размерами не больше шариковой ручки. Затем, поверх них укладываются ветки подлиннее, толщиной приблизительно с запястье человека. Непосредственно сами дрова, части дерева, слишком большие, чтобы сломать их голыми руками, подбрасываются в пламя, только когда костер хорошо разгорится. Большие поленья могут задушить огонь, если их добавить слишком рано. Знай свое топливо Есть 3 вещи, которые обеспечат вам стопроцентный успех в разведении огня: трут, растопка и, наконец, последнее, но не по значению — дрова. Для трута самыми лучшими материалами являются кора, щепа, высохшая трава, хвоя и т.д. Из листьев же получается ужасный трут, так как они просто тлеют, а не горят и создают много дыма. Растопка: здесь уже необходимы хорошо высохшие сучья и ветки, размерами не больше шариковой ручки. Затем, поверх них укладываются ветки подлиннее, толщиной приблизительно с запястье человека. Непосредственно сами дрова, части дерева , слишком большие, чтобы сломать их голыми руками, подбрасываются в пламя, только когда костер хорошо разгорится. Большие поленья могут задушить огонь, если их добавить слишком рано.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: