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Дети в первый и последний день школы

Первый и последний день в учебных заведениях — важные вехи в жизни любого человека. Независимо от того, первое ли это сентября первого класса или последний день в университете, они отмечают начало и окончание ключевых этапов в развитии человека. Время летит удивительно быстро, все мы меняемся. Так интересно иногда взглянуть на то, каким ты был много лет назад!

Дети в первый и последний день школы

Дети в первый и последний день школы

Немножко подрос. Дети в первый и последний день школы

Мама каждый год фотографировала сына в первый день в новом классе. Дети в первый и последний день школы

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