Дети в первый и последний день школы

Первый и последний день в учебных заведениях — важные вехи в жизни любого человека. Независимо от того, первое ли это сентября первого класса или последний день в университете, они отмечают начало и окончание ключевых этапов в развитии человека. Время летит удивительно быстро, все мы меняемся. Так интересно иногда взглянуть на то, каким ты был много лет назад!











Немножко подрос.



Мама каждый год фотографировала сына в первый день в новом классе.



Сынок вырос, а все такой же стильный. Да и мама еще ого-го.



Первый день в детском саду и последний день в медицинском колледже.



Крутые шорты, чувак!



Первый день в первом классе и первый день последнего курса медицинского университета.



Лучшие друзья в первый и последний день в школе.



Первый день в детском саду и последний день в школе.



Машина не поменялась.



Девочка 12 лет ждала, когда ей подарят такой же торт.



Лучшие друзья: выпуск из детского сада и из школы.



Какой пончик!



Первый и последний день в школе у той же двери.



Теперь Джону не хватает той детской ростовой линейки.



Какая красотка выросла! Первый день в детском саду и последний день в школе. Первый день в детском саду и последний день в школе. Где подружку-то потерял?



источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram