Популярные статьи

Свежие комментарии

  • patentlil
    Говорить "нет" - надо, но при этом объяснить, почему "нет". Одни разговоры - это не метод.Что происходит в ...
  • ирина юзбашева
    пользуюсь металлической сеткой для посуды очень удобна в снятии чешуи.Как почистить рыб...
  • Александр Фишкин
    И куда же делись её миллионы?Как супруга Исаак...

Как творила и была забыта первая женщина-дизайнер модернизма Эйлин Грей


Эйлин Грей. Фрагмент интерьера виллы Е-1027.

Эйлин Грей. Фрагмент интерьера виллы Е-1027.

 

Она первой создала то, что стало классикой современного дизайна, но никогда не настаивала на своем первенстве и не боролась за признание авторства. Она посвятила главный шедевр своей жизни возлюбленному – но у нее отняли и творение, и любовь.


История Эйлин Грей – словно ответ на вопрос, где же все великие женщины – архитекторы и дизайнеры былых времен, и почему до нас дошло так мало их работ.

Эйлин Грей.

Эйлин Грей.


Наброски Эйлин.

Наброски Эйлин.

 
Рисунки Эйлин Грей.

Рисунки Эйлин Грей.

 

Эйлин Грей родилась в 1878 году в аристократическом семействе Мурена. Грей – это девичья фамилия ее матери. Эйлин не получила специального образования и во всем своем творчестве следовала скорее интуиции. Начав учиться в лондонской школе искусств, она не стала ее заканчивать и переехала во Францию, где работала в собственной крошечной мастерской. Начинала она с оформления квартир своих богатых подруг.
Мебель с лакированными элементами.

Мебель с лакированными элементами.

 
Шезлонг.

Шезлонг.

 

Владелица шляпного бутика, мадам Матье Леви, попросила ее придумать что-нибудь эдакое – и Эйлин, вдохновившись шинами Michlein, сделала для нее мягкое округлое кресло с опорой на металлические трубки и регулируемой спинкой. А кроме этого – ковры, столики и ширмы из неожиданных материалов: стекло, лакированная древесина, пробка…

 
Кресло в форме шин.

Кресло в форме шин.

 

 
Кресло.

Кресло.

 

 
Интерьер, спроектированный Эйлин.

Интерьер, спроектированный Эйлин.

 

 
Современный интерьер с креслом-шиной.

Современный интерьер с креслом-шиной.

 

В то время в тренде было золочение, дерево, искусная резьба. Однако Эйлин создавала нечто иное, нечто, что вызывало насмешки окружающих – а потом зависть. Металлические трубки она начала использовать в 1918 году – за несколько лет до аналогичных экспериментов Марселя Бройера и Ле Корбюзье. Но если Марсель Бройер подал в суд на одного своего коллегу, использовавшего аналогичные материалы и формы, то Эйлин Грей никогда не отстаивала право первенства.
Ковры и мебель от Эйлин Грей.

Ковры и мебель от Эйлин Грей.

 

В Париже Эйлин обучалась не только у европейских мастеров, но и вела совместную деятельность с японским эмигрантом, ремесленником Сеизо Сугавара. Впоследствии они снова встретились, когда во время Второй мировой Эйлин решила уехать из охваченной войной континентальной Европы на родину – Сугавара переехал в Лондон чуть раньше, и в его мастерской она продолжала работу.
Ширма Эйлин Грей.

Ширма Эйлин Грей.

 

 
Ширма с рисунком.

Ширма с рисунком.

 
Ширмы с рисунком.

Ширмы с рисунком.

 
Мобильные ширмы-перегородки.

Мобильные ширмы-перегородки.

 

Эйлин не входила ни в какие художественные или политические объединения. Это, с одной стороны, позволяло ей творить, не соотнося свои действия с «программой партии», творческим манифестом, не вступая в пустые споры и не отстаивая свои решения по каждому поводу. Но с другой – у нее практически не было друзей, которые могли бы ее поддержать.

 
Эйлин фактически первой стала применять металлические трубки.

Эйлин фактически первой стала применять металлические трубки.

 
Кушетка с металлическими трубками.

Кушетка с металлическими трубками.

 
Кушетка от Эйлин в интерьере.

Кушетка от Эйлин в интерьере.

 

У Грей, замкнутой, скромной и интеллигентной женщины, была репутация бунтарки. Известны ее романы с людьми разного пола и далеко не из аристократической среды. Она обожала автомобили и любила скорость. Она одевалась и выглядела так, как ей было удобно.
Мебель и ковер от Эйлин Грей в современном интерьере.

Мебель и ковер от Эйлин Грей в современном интерьере.

 
Мебель и ковер от Эйлин Грей.

Мебель и ковер от Эйлин Грей.

 
Ковер от Эйлин Грей.

Ковер от Эйлин Грей.

 

В пятьдесят лет Эйлин построила свой первый и самый известный дом – модернистскую виллу E-1027. В этом странном названии зашифровано любовное послание – числа означают порядковые номера первых букв имени и фамилии Жана Бадовичи – ее возлюбленному. Он был почти вдвое ее моложе, красивый, яркий, активный и… бедный. Жан какое-то время занимался продвижением ее работ – вернее, ее магазин был открыт на его имя. Он мечтал о собственном доме – так почему бы Эйлин не построить для них любовное гнездышко?
Вилла Е-1027.

Вилла Е-1027.

 

«Как и музыка, работа имеет смысл, когда ее свидетелем является любовь» - писала тогда Эйлин в дневнике. Она возвела эту виллу на Лазурном берегу, на свои деньги и практически своими руками. Она наполнила ее вещами собственного дизайна, заботясь о комфорте Жана. Пространство виллы – белой, простой, геометричной – было наполнено отсылками к жизни «морского волка». Парусиновые занавеси, карта во всю стену, ковры с морскими рисунками, кресла, похожие на шезлонги… К тому же интерьер виллы был свободно спланированным, мобильным – столы и межкомнатные перегородки ездили по рельсам, шкафы были встроены в стены, ширмы и зеркала перемещались по мановению руки… Особенно необычным здесь был столик из гнутых трубок и стекла, названный так же, как и вилла.
Вилла на Лазурном берегу.

Вилла на Лазурном берегу.

 
Ленточное остекление виллы.

Ленточное остекление виллы.

 

Дом Эйлин оформила на Жана, ведь их ждала долгая и счастливая жизнь здесь – так какая разница, кто владелец?
Вход в виллу.

Вход в виллу.

 
Интерьер виллы.

Интерьер виллы.

 

Те несколько лет, что они провели на вилле Е-1027, они почти никогда не оставались наедине. Эйлин уходила в дальнюю часть дома, не в силах слушать болтовню и шутки друзей Жана. Среди множества гостей, постоянно толпившихся у них, один особенно пугал и смущал ее. Его звали Ле Корбюзье. Он проводил там все больше и больше времени, приобрел привычку расхаживать по вилле голым, а отношения между Эйлин и Жаном тем временем рушились.
Столики, спроектированные Эйлин.

Столики, спроектированные Эйлин.

 
Столик из гнутых трубок.

Столик из гнутых трубок.

 

Однажды Эйлин не выдержала, собрала вещи и ушла, оставив Жану все, что когда-то создала. Ле Корбюзье начал использовать виллу Е-1027 как плацдарм для собственных экспериментов – расписал стены фресками и построил рядом свой домик. После смерти Бадовичи он выкупил виллу и в дальнейшем представлял ее как собственную. При этом он как-то раз пригласил Эйлин поучаствовать в организованной им выставке, но ее буквально мутило при упоминании о нем. Отказавшись общаться с великим Ле Корбюзье, Эйлин подписала себе смертный приговор в мире дизайна.
Модернистский ящичек.

Модернистский ящичек.

 
Столик с выдвижными ящичками.

Столик с выдвижными ящичками.

 
Мебель с металлическими трубками.

Мебель с металлическими трубками.

 
Столик с металлическими трубками и подставками.

Столик с металлическими трубками и подставками.

 

Вещи, придуманные ею, продолжали выпускаться – под чужим именем. Вилла Е-1027 получила сильные повреждения во время войны – и от бомб, и от мародеров. Эйлин продолжила работать для узкого круга друзей, создала еще несколько домов (к сожалению, не сохранившихся), но до конца 60-х оставалась практически в безвестности.
Шезлонг.

Шезлонг.

 

В 1968 году внезапно в авторитетном журнале Domus выходит статья Джозефа Рукверта об Эйлин Грей. Это способствовало лавинообразному росту интереса к ее творчеству, было организовано несколько выставок, заключены контракты на производство вещей под ее именем... Справедливость восторжествовала – но Эйлин ничего не испытывала по этому поводу, лишь рассеянно упомянула, что, наверное, стоит быть благодарной тем людям, которые смогли сохранить и использовать ее творческое наследие.
Диван от Эйлин Грей.

Диван от Эйлин Грей.

 
Мебель и ковер от Эйлин Грей.

Мебель и ковер от Эйлин Грей.

 

31 октября 1976 года по национальному радио Франции объявили: «На девяносто девятом году жизни скончалась Эйлин Грей, архитектор…». Впервые ее имя было упомянуто на широкую аудиторию. Эйлин, конечно же, было уже все равно.
Рабочие инструменты Эйлин.

Рабочие инструменты Эйлин.

 

Текст: Софья Егорова

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как творила и была забыта первая женщина-дизайнер модернизма Эйлин Грей

И не забудьте:
Как творила и была забыта первая женщина-дизайнер модернизма Эйлин ГрейПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Укрывные ПВХ тенты
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Укрывные ПВХ тенты

Читать
Арабис многолетний: правила посадки и благоприятные условия выращивания
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаша дача

Арабис многолетний: правила посадки и благоприятные условия выращивания

Раскрыта загадка исчезновения домов в "мертвых" белорусских деревнях
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Раскрыта загадка исчезновения домов в "мертвых" белорусских деревнях

Как делают глазные протезы
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

Как делают глазные протезы

Храним бананы долго и они не чернеют: заматываем ножку пленкой
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Храним бананы долго и они не чернеют: заматываем ножку пленкой

Комнатное растение Аброметелла (Abromeitiella)
Материал, выбранный редакторами МиртесенВ мир цветов

Комнатное растение Аброметелла (Abromeitiella)

Красота без границ или что посадить в проблемной зоне возле дома
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолезные советы и секреты на все случаи жизни

Красота без границ или что посадить в проблемной зоне возле дома

Проект дома. Почему я сама решила создать свой проект дома.
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой Дом 21

Проект дома. Почему я сама решила создать свой проект дома.

Особенности художественной ковки и ее плюсы
Материал, выбранный редакторами МиртесенСамое полезное и актуальное на сегодня

Особенности художественной ковки и ее плюсы

7 вкусных салатов в стаканчиках
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

7 вкусных салатов в стаканчиках

Как творила и была забыта первая женщина-дизайнер модернизма Эйлин Грей
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

Как творила и была забыта первая женщина-дизайнер модернизма Эйлин Грей

50 Удивительных идей для сада и дачи
Материал, выбранный редакторами МиртесенДекоративное королевство

50 Удивительных идей для сада и дачи

Делаем водопад из цемента для украшения садового участка своими руками
Материал, выбранный редакторами МиртесенСам себе мастер

Делаем водопад из цемента для украшения садового участка своими руками

11 романтичных моделей штор из тюля-вуали своими руками
Материал, выбранный редакторами МиртесенСам себе мастер

11 романтичных моделей штор из тюля-вуали своими руками

Идеи использования старых джинсов
Материал, выбранный редакторами МиртесенСам себе мастер

Идеи использования старых джинсов

Необычная техника вышивания с помощью шприца
Материал, выбранный редакторами МиртесенСам себе мастер

Необычная техника вышивания с помощью шприца

Как сделать этажерку из дерева своими руками, супер просто!
Материал, выбранный редакторами МиртесенС миру по нитке

Как сделать этажерку из дерева своими руками, супер просто!

У вас поломалось пластиковое ведро? Не спешите выбрасывать его. Так просто и так доступно
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

У вас поломалось пластиковое ведро? Не спешите выбрасывать его. Так просто и так доступно

Журналисты объяснили, зачем в Белоруссии «хоронят» дома
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Журналисты объяснили, зачем в Белоруссии «хоронят» дома

Мастер-класс по созданию свадебного букета-канзаши
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Мастер-класс по созданию свадебного букета-канзаши

Как узнать, положительная или отрицательная энергетика в доме
Материал, выбранный редакторами МиртесенOtyrar.KZ

Как узнать, положительная или отрицательная энергетика в доме

Что подложить в купленную орхидею, чтобы зацвела бешено
Материал, выбранный редакторами МиртесенДонбасс Сегодня

Что подложить в купленную орхидею, чтобы зацвела бешено

Постоянные драки и пьянки: Нижегородцы жалуются на нашествие мигрантов в ЖК «Цветы»
Материал, выбранный редакторами Миртесенnewsnn

Постоянные драки и пьянки: Нижегородцы жалуются на нашествие мигрантов в ЖК «Цветы»

Профессия дизайнера интерьеров в трейлере нового DLС для The Sims 4
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Профессия дизайнера интерьеров в трейлере нового DLС для The Sims 4

Народные промыслы и костюмы во Дворце культуры рыбаков
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости: Севастополь, Крым, Россия

Народные промыслы и костюмы во Дворце культуры рыбаков

В Минприроды Крыма призывают выпускников отказаться от шаров, хлопушек и букетов из живых цветов
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

В Минприроды Крыма призывают выпускников отказаться от шаров, хлопушек и букетов из живых цветов

Преимущества покупки цветов онлайн или зачем нужна доставка цветов
Материал, выбранный редакторами МиртесенСамое полезное и актуальное на сегодня

Преимущества покупки цветов онлайн или зачем нужна доставка цветов

5 мелочей для дома, которые облегчат твои будни
Материал, выбранный редакторами МиртесенBRODUDE — интернет-издание для мужчин

5 мелочей для дома, которые облегчат твои будни

Актриса Меган Фокс вышла на красную дорожку в «голом» платье
Материал, выбранный редакторами МиртесенРОСБАЛТ

Актриса Меган Фокс вышла на красную дорожку в «голом» платье

Разбитое окно заменили в доме в Ангеловом переулке — Жилищник
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

Разбитое окно заменили в доме в Ангеловом переулке — Жилищник

ВОЛОСЫ ДЫБОМ МУРАШКИ ВСТАЮТ — КАК НА ВОЙНЕ (Виктория Чумакова, Борис Еремеев, Семён Жоров
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаша дискотека

ВОЛОСЫ ДЫБОМ МУРАШКИ ВСТАЮТ — КАК НА ВОЙНЕ (Виктория Чумакова, Борис Еремеев, Семён Жоров

Сапожников признал ошибочным решение обрезать тополя
Материал, выбранный редакторами МиртесенZab.ru

Сапожников признал ошибочным решение обрезать тополя

Комнатное растение Абелия (Abelia)
Материал, выбранный редакторами МиртесенВ мир цветов

Комнатное растение Абелия (Abelia)

Самый дорогой участок у подножия Эльбруса продают за 13 млн
Материал, выбранный редакторами Миртесенnewstracker

Самый дорогой участок у подножия Эльбруса продают за 13 млн

У каких огородников хоста не растет и выглядит хилой
Материал, выбранный редакторами МиртесенДонбасс Сегодня

У каких огородников хоста не растет и выглядит хилой

В 2021 году будут отремонтированы более 500 многоквартирных домов
Материал, выбранный редакторами МиртесенMetro новости

В 2021 году будут отремонтированы более 500 многоквартирных домов

10 простых идей для удобного хранения вещей в ванной комнате
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

10 простых идей для удобного хранения вещей в ванной комнате

Мой балкон – моя вилла: как создать филиал дачи
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Мой балкон – моя вилла: как создать филиал дачи

Гороскоп: как обустроить дом каждому знаку зодиака. Часть 1
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Гороскоп: как обустроить дом каждому знаку зодиака. Часть 1

В составе ТПУ «Щукинская» построят черно-золотой торгово-офисный комплекс
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнформационный Центр Правительства Москвы

В составе ТПУ «Щукинская» построят черно-золотой торгово-офисный комплекс

Картина дня

наверх