С нами не соскучишься!

7 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Самбур
    просто попы ортодоксальной греческой церкви спиздили образ волхвов как и название ПРАВОСЛАВНЫЙПочему католическ...
  • Wlad Wlad
    Кстати, ЖЕНЩИНА - это БЕРЕМЕННАЯ САМКА. Все остальное - это МУЖИКИ С ВАГИНАМИ, которые НЕНАВИДЯТ СЕБЯ за то, что РОДИ...Зачем пчелам нужн...
  • Wlad Wlad
    Интересный момент - на весь улей ВСЕГО ОДНА САМКА. А в человеческом социуме ИМЕННО САМКИ являются ПАРАЗИТКАМИ, живущи...Зачем пчелам нужн...

«Пятерка» примеров того, как водителей надувают в автосервисах


«Пятерка» примеров того, как водителей надувают в автосервисах


К сожалению, ни один человек не застрахован от того, чтобы не стать жертвой недобросовестных сотрудников автомобильных сервисов. Точно также, как никто не застрахован от людей любых других профессий, решивших извлечь из окружающих некоторые выгоды и преимущества для себя любимого, используя собственное служебное или профессиональное положение. Впрочем, в неприятной для себя ситуации можно и не оказаться, если вовремя раскусить коварный замысел.

1. Экономим, на чем можно


Некоторые экономят на всем, чем можно. |Фото: spravka.ru.

Некоторые экономят на всем, чем можно. |Фото: spravka.ru.

 

Первый и, пожалуй, самый неприятный «развод» от недобросовестных сотрудников заключается в использовании более дешевых запчастей (аналогов оригинальных), а также расходных материалов, в первую очередь – технических жидкостей. Проблема данного способа обмана в том, что узнать, какие именно «расходники» были использованы при замене, сложно. Единственное (и лучшее), что можно сделать в такой ситуации, при возникновении малейших подозрений – попросить показать канистры и упаковки. Клиент сервиса имеет на это полное право.

2. Работа на «аутсорсинг»


Иногда работу просто передают. |Фото: alterainvest.ru.

Иногда работу просто передают. |Фото: alterainvest.ru.

 

Не самый популярный, но все же периодически встречающийся «развод» в дорогих автосервисах.
Иногда не очень добросовестные команды механиков просто передают пригнанный к ним автомобиль на ремонт в другую, более дешевую мастерскую. Само собой, в мошеннической схеме вторая сторона, как правило, не задействована и даже не догадывается о том, что делает работу за куда меньшую цену.

3. Несуществующие услуги


Пообещают, но не сделают. |Фото: smotri-dtp.ru.

Пообещают, но не сделают. |Фото: smotri-dtp.ru.

 

Один из самых злостных способов обмана – это включение в прайс услуг, которые в действительности не оказываются. Чаще всего это какие-то совсем мелкие и не слишком серьезные услуги по «диагностике», которые все равно не делают погоды состоянию автомобиля. Стоят они копейки, однако сервисы набивают в прайс их такое количество, что по итогу получается неплохая надбавка, за работу которой не было. Поэтому от сомнительных услуг лучше сразу отказываться и твердо заявлять, что они вам не нужны.

4. Замена исправных запчастей


Это же просто гениально. |Фото: avtopribambas.com.

Это же просто гениально. |Фото: avtopribambas.com.

 

Еще один весьма популярный способ обмана – это ремонт того, что в действительности ремонтировать не нужно. В таком случае мастера просто врут о неисправности в каком-то узле и меняют исправную деталь на точно такую же. В результате все получается по принципу «лучше не будет, хуже не станет». Защититься от такого обмана достаточно проблематично. Лучшее, что можно сделать – попросить показать все неисправные запчасти после осуществления ремонта. Чаще всего наличие проблем в детали будет очевидно даже для дилетанта в вопросах автомобильной механики. Еще хуже, когда сломанные детали меняют на сломанные… для того, чтобы защитить себя от такого «развода», стоит просить показать еще и устанавливаемые запчасти.

5. Ремонт наугад


Починим как сможем. |Фото: superbarticles.org.

Починим как сможем. |Фото: superbarticles.org.

 

Не слишком распространенный, но крайне неприятный способ обмана – это назначение ремонта без диагностики. В такой ситуации механики просто чинят автомобиль, опознавая проблему наугад со слов и жалоб клиента. Чаще всего такой ремонт позволяет устранить главную неполадку, но закономерным образом не позволяет выявить и исправить весь комплекс проблем, которые могли образоваться в конструкции машины по принципу цепи.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





«Пятерка» примеров того, как водителей надувают в автосервисах

И не забудьте:
«Пятерка» примеров того, как водителей надувают в автосервисахПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенМы соседи по планете

Фуметти – итальянские эротические комиксы с элементами мистики и… треша

Читать
Как отличается еда пассажиров в бизнес-классе и эконом-классе в самолете
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Как отличается еда пассажиров в бизнес-классе и эконом-классе в самолете

Как отличается еда пассажиров в бизнес-классе и эконом-классе в самолете Copy
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Как отличается еда пассажиров в бизнес-классе и эконом-классе в самолете Copy

Цены на авиабилеты из Турции взлетели до небес: миллион на семью
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Цены на авиабилеты из Турции взлетели до небес: миллион на семью

Онлайн-кинотеатр IVI забрендировал Аэроэкспресс
Материал, выбранный редакторами МиртесенMetro новости

Онлайн-кинотеатр IVI забрендировал Аэроэкспресс

Загадка аборигенов Канарских островов
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛюбопытности и невероятности

Загадка аборигенов Канарских островов

Канарские острова расположены рядом с экватором, в 115 километрах от побережья Северной Африки. Считается, что первыми жителями этих остр...
Количество жертв коронавируса в мире превысило 3 миллиона
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Количество жертв коронавируса в мире превысило 3 миллиона

«Пятерка» примеров того, как водителей надувают в автосервисах
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

«Пятерка» примеров того, как водителей надувают в автосервисах

BadComedian снялся в короткометражке «Русский космопоезд»
Материал, выбранный редакторами МиртесенКультуромания

BadComedian снялся в короткометражке «Русский космопоезд»

Коэффициент распространения COVID-19 в Италии снизился на 0,07
Материал, выбранный редакторами МиртесенПарламентская газета

Коэффициент распространения COVID-19 в Италии снизился на 0,07

Экотропа для семейных прогулок «У Лукоморья» появится в Петербурге
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИР 24

Экотропа для семейных прогулок «У Лукоморья» появится в Петербурге

Минтуризма РК: Крым предложит туристам из Абхазии турпродукты в межсезонье
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Минтуризма РК: Крым предложит туристам из Абхазии турпродукты в межсезонье

Республика Крым и Абхазия обсудили вопросы сотрудничества в туристической отрасли, стороны планируют развивать культурно-исторический и п...
Дипломаты, богачи и студенты: всех уравняла очередь в офис Turkish Airlines в Москве
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

Дипломаты, богачи и студенты: всех уравняла очередь в офис Turkish Airlines в Москве

(Видео) 11 летний мальчик спас девочку после обвала песчаного берега
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

(Видео) 11 летний мальчик спас девочку после обвала песчаного берега

Алексей Черняк опроверг информацию о резком скачке цен на отдых в Крыму
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Алексей Черняк опроверг информацию о резком скачке цен на отдых в Крыму

Ещё больше маршрутов: откуда «Аэрофлот» пустит в Крым авиарейсы
Материал, выбранный редакторами МиртесенТуристический портал Республики Крым

Ещё больше маршрутов: откуда «Аэрофлот» пустит в Крым авиарейсы

Мужчина четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнтернет-газета «Ридус» (ridus.ru)

Мужчина четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска

С 27 мая в Республике Крым стартует летняя оздоровительная компания
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

С 27 мая в Республике Крым стартует летняя оздоровительная компания

С 27 мая в Республике Крым стартует летняя оздоровительная компания.В реестре организаций отдыха детей и их оздоровления находится 55 заг...
Фасад Аничкова дворца в Петербурге ждет реставрация
Материал, выбранный редакторами МиртесенMetro новости

Фасад Аничкова дворца в Петербурге ждет реставрация

На сколько подорожал отдых в Сочи?
Материал, выбранный редакторами МиртесенФинансовый анализ

На сколько подорожал отдых в Сочи?

Инженерия прекрасного: Натан Альтман в петербургской KGallery
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Инженерия прекрасного: Натан Альтман в петербургской KGallery

В Петербурге открылась первая за долгое время выставка Натана Альтмана
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета «Культура»

В Петербурге открылась первая за долгое время выставка Натана Альтмана

Сценаристы «Хищника» подали в суд на Disney из-за авторских прав
Материал, выбранный редакторами МиртесенКультуромания

Сценаристы «Хищника» подали в суд на Disney из-за авторских прав

Фото дня: французы пытаются кострами спасти виноградники от заморозков
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовые Известия

Фото дня: французы пытаются кострами спасти виноградники от заморозков

В Симферополе на площади Куйбышева коммунальщики залатали большую яму
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал "КРЫМ 24"

В Симферополе на площади Куйбышева коммунальщики залатали большую яму

Эксперты провели реальные параллели между вхождением Крыма в Россию в 1783 и 2014-м
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Эксперты провели реальные параллели между вхождением Крыма в Россию в 1783 и 2014-м

СК не подтвердил версию об отравлении семилетней девочки конфетами в Петербурге
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

СК не подтвердил версию об отравлении семилетней девочки конфетами в Петербурге

Париж и Лондон: «Яндекс.Лавка» выходит на европейский рынок
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Париж и Лондон: «Яндекс.Лавка» выходит на европейский рынок

Ученые доказали, что бюст Флоры создал не Леонардо да Винчи
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Ученые доказали, что бюст Флоры создал не Леонардо да Винчи

Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински", омолодившись, показала ножки в колготках: "Придают эффект"
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински", омолодившись, показала ножки в колготках: "Придают эффект"

В Крыму опровергли информацию о резком повышении цен на отдых
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

В Крыму опровергли информацию о резком повышении цен на отдых

Россиянам предложили вместо Турции кубинский курорт Варадеро
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Россиянам предложили вместо Турции кубинский курорт Варадеро

Разбитые пробирки с кровью нашли в Москве
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Разбитые пробирки с кровью нашли в Москве

3 места в России, куда можно поехать на море вместо Турции
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

3 места в России, куда можно поехать на море вместо Турции

2
"Яндекс.Лавка" начинает работу в Париже и Лондоне под брендом Yango Deli
Материал, выбранный редакторами МиртесенNovosti.best Только самые лучшие, приятные и полезные новости, статьи и обзоры.

"Яндекс.Лавка" начинает работу в Париже и Лондоне под брендом Yango Deli

Картина дня

наверх