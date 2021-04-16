«Пятерка» примеров того, как водителей надувают в автосервисах

К сожалению, ни один человек не застрахован от того, чтобы не стать жертвой недобросовестных сотрудников автомобильных сервисов. Точно также, как никто не застрахован от людей любых других профессий, решивших извлечь из окружающих некоторые выгоды и преимущества для себя любимого, используя собственное служебное или профессиональное положение. Впрочем, в неприятной для себя ситуации можно и не оказаться, если вовремя раскусить коварный замысел.
1. Экономим, на чем можно
Некоторые экономят на всем, чем можно. |Фото: spravka.ru.
Первый и, пожалуй, самый неприятный «развод» от недобросовестных сотрудников заключается в использовании более дешевых запчастей (аналогов оригинальных), а также расходных материалов, в первую очередь – технических жидкостей. Проблема данного способа обмана в том, что узнать, какие именно «расходники» были использованы при замене, сложно. Единственное (и лучшее), что можно сделать в такой ситуации, при возникновении малейших подозрений – попросить показать канистры и упаковки. Клиент сервиса имеет на это полное право.
2. Работа на «аутсорсинг»
Иногда работу просто передают. |Фото: alterainvest.ru.
Не самый популярный, но все же периодически встречающийся «развод» в дорогих автосервисах. Иногда не очень добросовестные команды механиков просто передают пригнанный к ним автомобиль на ремонт в другую, более дешевую мастерскую. Само собой, в мошеннической схеме вторая сторона, как правило, не задействована и даже не догадывается о том, что делает работу за куда меньшую цену.
3. Несуществующие услуги
Пообещают, но не сделают. |Фото: smotri-dtp.ru.
Один из самых злостных способов обмана – это включение в прайс услуг, которые в действительности не оказываются. Чаще всего это какие-то совсем мелкие и не слишком серьезные услуги по «диагностике», которые все равно не делают погоды состоянию автомобиля. Стоят они копейки, однако сервисы набивают в прайс их такое количество, что по итогу получается неплохая надбавка, за работу которой не было. Поэтому от сомнительных услуг лучше сразу отказываться и твердо заявлять, что они вам не нужны.
4. Замена исправных запчастей
Это же просто гениально. |Фото: avtopribambas.com.
Еще один весьма популярный способ обмана – это ремонт того, что в действительности ремонтировать не нужно. В таком случае мастера просто врут о неисправности в каком-то узле и меняют исправную деталь на точно такую же. В результате все получается по принципу «лучше не будет, хуже не станет». Защититься от такого обмана достаточно проблематично. Лучшее, что можно сделать – попросить показать все неисправные запчасти после осуществления ремонта. Чаще всего наличие проблем в детали будет очевидно даже для дилетанта в вопросах автомобильной механики. Еще хуже, когда сломанные детали меняют на сломанные… для того, чтобы защитить себя от такого «развода», стоит просить показать еще и устанавливаемые запчасти.
5. Ремонт наугад
Починим как сможем. |Фото: superbarticles.org.
Не слишком распространенный, но крайне неприятный способ обмана – это назначение ремонта без диагностики. В такой ситуации механики просто чинят автомобиль, опознавая проблему наугад со слов и жалоб клиента. Чаще всего такой ремонт позволяет устранить главную неполадку, но закономерным образом не позволяет выявить и исправить весь комплекс проблем, которые могли образоваться в конструкции машины по принципу цепи.
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