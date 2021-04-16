«Пятерка» примеров того, как водителей надувают в автосервисах

1. Экономим, на чем можно

Некоторые экономят на всем, чем можно. |Фото: spravka.ru.

2. Работа на «аутсорсинг»

Иногда работу просто передают. |Фото: alterainvest.ru.

3. Несуществующие услуги

Пообещают, но не сделают. |Фото: smotri-dtp.ru.

4. Замена исправных запчастей

Это же просто гениально. |Фото: avtopribambas.com.

5. Ремонт наугад

Починим как сможем. |Фото: superbarticles.org.