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10 нестандартных идей с винными пробками, которые добавят изюминку дому


10 нестандартных идей с винными пробками, которые добавят изюминку дому

После празднований традиционно собираются пробки от вина и шампанского. Не спешите выбрасывать затычки, поскольку они могут пригодиться в быту. Как? Сейчас расскажем!

1. Достоинства пробок


Материал пробок хорошо впитывает влагу, не деформируется, не горит и не проводит тепло / Фото: pbs.twimg.com

Материал пробок хорошо впитывает влагу, не деформируется, не горит и не проводит тепло / Фото: pbs.twimg.com


Пробка - отличный материал, из которого можно воплотить любую идею. Изделия отличаются хорошим впитыванием жидкостей, экологичностью, отсутствием аромата и токсичных веществ в составе. К тому же, пробки поддаются окрашиванию, их легко проткнуть, но в то же время они не теряют своей формы, не проводят высокие температуры и не горят.

Лайфхак: чтобы избавиться от винных следов на пробке, предварительно окуните затычки в кипяток. Затем хорошо просушите, чтобы материал не деформировался.

2. Полезное применение пробок в быту


Из пробок можно соорудить разнообразные игрушки, школьные поделки, предметы декора и элементы интерьера. Полет фантазии не ограничен. Если в вашей коллекции недостаточно материала, затычки всегда можно докупить.

1. Защита для пальцев
Самый известный лайфхак с винной пробкой / Фото: pbs.twimg.com

Самый известный лайфхак с винной пробкой / Фото: pbs.twimg.com

 

Каждый из нас хоть раз, но обжигался горячей ручкой на крышке кастрюли, жаровни или сковороды.
Возьмите пробку и вставьте ее в внутрь ручки. Затычка не будет нагреваться, а вы сможете прикасаться к крышке без опасений.

2. Подставка под горячее
Подставку под горячее можно сделать любой формы, толщины и размера

Подставку под горячее можно сделать любой формы, толщины и размера

 

Мы подготовили несколько вариантов создания удобных подставок. Для первого способа понадобится разрезать затычки вдоль, а затем склеить термостойким клеем. Количество пробок рассчитывайте, исходя из предпочтительного размера подставки.

Второй вариант - соберите подходящее количество пробок (например, штук 20) и поставьте их бочком к бочку. Возьмите хлопковую ленту или плотные нити и обвяжите затычки, сформировав своеобразный круг. Единственный недостаток такого метода - проблематично мыть, если случайно залили подставку жидкостью.

3. Коврик для ванной
Бонус от пробочного коврика - массажный эффект для стоп / Фото: remontu.com.ua

Бонус от пробочного коврика - массажный эффект для стоп / Фото: remontu.com.ua

 

Такое изделие выполняет сразу несколько функций: не скользит, быстро сохнет и не покрывается плесенью от повышенной влаги в ванной комнате. Для его изготовления нужно запастись большим количеством пробок и терпением.

Разрежьте все затычки вдоль, чтобы получилось много половинок. Далее при помощи клея или скоб соедините их между собой. В качестве основы можно использовать фасадную сетку, однако можно обойтись и без нее. На такой коврик будет приятно становиться после душа, плюс он станет своеобразным массажером для стоп.

Лайфхак: по такому же принципу можно сделать самодельный ортопедический коврик. Подберите пробки разной толщины и разместите в хаотичном порядке или специальным узором.

4. Подставка для украшений
Органайзер для украшений может стать изюминкой вашего декора

Органайзер для украшений может стать изюминкой вашего декора

 

Удобный вариант, который поможет хранить серьги, цепочки и браслеты без постоянной путаницы украшений. Вам понадобится обычная рамка для картин или зеркал с задником (если его нет, можно приклеить самостоятельно). Разрежьте пробки пополам и приклейте их на основу. В них удобно вставлять серьги. Пару затычек приклейте целиком, торцами вперед. На них можно вешать браслеты и цепочки. Количество пробок зависит от размера вашей рамы. К тому же, такое изделие сможет послужить еще и декором.

5. Доска для заметок
Доска для заметок поможет не забывать о важных делах / Фото: i.pinimg.com

Доска для заметок поможет не забывать о важных делах / Фото: i.pinimg.com

 

Принцип создания схож с органайзером для украшений. Возьмите основу и наклейте на нее половинки пробок. Далее при помощи иголочек или кнопок прикрепляйте к доске заметки, фото и другие напоминалки.

6. Штамп
10 нестандартных идей с винными пробками, которые добавят изюминку дому
 

Если для каких-то целей вам понадобился штамп, не обязательно покупать готовый вариант, который довольно быстро засыхает. Возьмите обычную пробку, нож или резак по пенопласту и вырежьте необходимый рисунок. Далее макните в краску и сделайте оттиски. Такой лайфхак пригодится как для детских поделок, так и для украшения элементов декора.

7. Объемные буквы или картины
Объемные буквы, надписи и фигуры могут послужить декором и ревизитом

Объемные буквы, надписи и фигуры могут послужить декором и ревизитом

 

Из винных пробок можно выложить картину или составить различные фразы. Все зависит от вашей фантазии и желания. Также это отличная идея для украшения фотостудий или реквизита для фотосессий. Пробки можно оставлять в естественном виде или окрасить в подходящий цвет.

8. Игрушка для питомца
Игрушку для питомца можно украсить вязаным чехольчиком

Игрушку для питомца можно украсить вязаным чехольчиком

 

Особенно такой хендмейд понравится котам, которые любят резвиться с мелкими предметами. Вариантов масса, просто доверьтесь творческому порыву. Например, можно сделать аналог бантика на веревочке с винной пробкой. Или соорудить когтеточку, склеив вместе много затычек. Пробки легко гонять по квартире или дому, удобно грызть и точить о них коготки. Такой лайфхак поможет обезопасить вашу мебель и обувь от игривого настроения питомца.

9. Домик для птиц
Сооружая скворечник со своим ребенком, вы помогаете птицам / Фото: uk.stareyesforever.com

Сооружая скворечник со своим ребенком, вы помогаете птицам / Фото: uk.stareyesforever.com

 

Отличный способ провести время с детьми и сделать интересную и полезную поделку вместе. Сперва изготовьте каркас домика из плотного картона, а затем обклейте его затычками. Получится импровизированный брусчатый теремок для птичек.

10. Столешница
Такая идея отлично впишется в дачный интерьер

Такая идея отлично впишется в дачный интерьер

 

Сделать оригинальную столешницу или барную стойку гораздо проще, чем кажется. «Посадите» целые или разрезанные пополам пробки на жидкие гвозди, а сверху покройте лаком или накройте стеклом. Такой дизайн станет изюминкой вашего дома.

3. Чего лучше не делать из винных пробок?


Некоторые лайфхаки с пробками, которые встречаются на просторах интернета, оказываются попросту бессмысленными. Гораздо проще купить готовое изделие, чем тратиться на пробки.

1. Декор фоторамки
Декорировать фоторамки винными пробками уже не актуально / Фото: interiorsroom.ru

Декорировать фоторамки винными пробками уже не актуально / Фото: interiorsroom.ru

 

Когда-то было достаточно модно украшать фоторамки винными пробками, кофейными зернами или ракушками, но эти времена давно прошли. Купите лаконичную рамку, которая всегда будет выглядеть стильно.

2. Поплавок
Лучше не изощряться и купить обычную снасть / Фото: fion.ru

Лучше не изощряться и купить обычную снасть / Фото: fion.ru

 

Бессмысленное и беспощадное изделие. Приобретите качественную снасть для ловли рыбы, тогда и результат будет, что надо.

3. Мебель
На изготовление пробочной мебели придется потратить много сил и материала / Фото: allsprts.com

На изготовление пробочной мебели придется потратить много сил и материала / Фото: allsprts.com

 

На создание пробковых кресел, кроватей и столов понадобятся сотни, а то и тысячи затычек, плюс время и терпение на кропотливый труд. Стоит ли оно того? Вряд ли. Разве что у вас идея-фикс соорудить собственный мебельный рай.

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10 нестандартных идей с винными пробками, которые добавят изюминку дому

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10 нестандартных идей с винными пробками, которые добавят изюминку домуПодписаться на мой Instagram

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