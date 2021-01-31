10 нестандартных идей с винными пробками, которые добавят изюминку дому

1. Достоинства пробок

Материал пробок хорошо впитывает влагу, не деформируется, не горит и не проводит тепло / Фото: pbs.twimg.com

2. Полезное применение пробок в быту

Самый известный лайфхак с винной пробкой / Фото: pbs.twimg.com

Подставку под горячее можно сделать любой формы, толщины и размера

Бонус от пробочного коврика - массажный эффект для стоп / Фото: remontu.com.ua

Органайзер для украшений может стать изюминкой вашего декора

Доска для заметок поможет не забывать о важных делах / Фото: i.pinimg.com

Объемные буквы, надписи и фигуры могут послужить декором и ревизитом

Игрушку для питомца можно украсить вязаным чехольчиком

Сооружая скворечник со своим ребенком, вы помогаете птицам / Фото: uk.stareyesforever.com

Такая идея отлично впишется в дачный интерьер

3. Чего лучше не делать из винных пробок?

Декорировать фоторамки винными пробками уже не актуально / Фото: interiorsroom.ru

Лучше не изощряться и купить обычную снасть / Фото: fion.ru

На изготовление пробочной мебели придется потратить много сил и материала / Фото: allsprts.com