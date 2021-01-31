10 нестандартных идей с винными пробками, которые добавят изюминку дому

После празднований традиционно собираются пробки от вина и шампанского. Не спешите выбрасывать затычки, поскольку они могут пригодиться в быту. Как? Сейчас расскажем!
1. Достоинства пробок
Материал пробок хорошо впитывает влагу, не деформируется, не горит и не проводит тепло / Фото: pbs.twimg.com
Пробка - отличный материал, из которого можно воплотить любую идею. Изделия отличаются хорошим впитыванием жидкостей, экологичностью, отсутствием аромата и токсичных веществ в составе. К тому же, пробки поддаются окрашиванию, их легко проткнуть, но в то же время они не теряют своей формы, не проводят высокие температуры и не горят.
Лайфхак: чтобы избавиться от винных следов на пробке, предварительно окуните затычки в кипяток. Затем хорошо просушите, чтобы материал не деформировался.
2. Полезное применение пробок в быту
Из пробок можно соорудить разнообразные игрушки, школьные поделки, предметы декора и элементы интерьера. Полет фантазии не ограничен. Если в вашей коллекции недостаточно материала, затычки всегда можно докупить.
1. Защита для пальцев
Самый известный лайфхак с винной пробкой / Фото: pbs.twimg.com
Каждый из нас хоть раз, но обжигался горячей ручкой на крышке кастрюли, жаровни или сковороды. Возьмите пробку и вставьте ее в внутрь ручки. Затычка не будет нагреваться, а вы сможете прикасаться к крышке без опасений.
2. Подставка под горячее
Подставку под горячее можно сделать любой формы, толщины и размера
Мы подготовили несколько вариантов создания удобных подставок. Для первого способа понадобится разрезать затычки вдоль, а затем склеить термостойким клеем. Количество пробок рассчитывайте, исходя из предпочтительного размера подставки.
Второй вариант - соберите подходящее количество пробок (например, штук 20) и поставьте их бочком к бочку. Возьмите хлопковую ленту или плотные нити и обвяжите затычки, сформировав своеобразный круг. Единственный недостаток такого метода - проблематично мыть, если случайно залили подставку жидкостью.
3. Коврик для ванной
Бонус от пробочного коврика - массажный эффект для стоп / Фото: remontu.com.ua
Такое изделие выполняет сразу несколько функций: не скользит, быстро сохнет и не покрывается плесенью от повышенной влаги в ванной комнате. Для его изготовления нужно запастись большим количеством пробок и терпением.
Разрежьте все затычки вдоль, чтобы получилось много половинок. Далее при помощи клея или скоб соедините их между собой. В качестве основы можно использовать фасадную сетку, однако можно обойтись и без нее. На такой коврик будет приятно становиться после душа, плюс он станет своеобразным массажером для стоп.
Лайфхак: по такому же принципу можно сделать самодельный ортопедический коврик. Подберите пробки разной толщины и разместите в хаотичном порядке или специальным узором.
4. Подставка для украшений
Органайзер для украшений может стать изюминкой вашего декора
Удобный вариант, который поможет хранить серьги, цепочки и браслеты без постоянной путаницы украшений. Вам понадобится обычная рамка для картин или зеркал с задником (если его нет, можно приклеить самостоятельно). Разрежьте пробки пополам и приклейте их на основу. В них удобно вставлять серьги. Пару затычек приклейте целиком, торцами вперед. На них можно вешать браслеты и цепочки. Количество пробок зависит от размера вашей рамы. К тому же, такое изделие сможет послужить еще и декором.
5. Доска для заметок
Доска для заметок поможет не забывать о важных делах / Фото: i.pinimg.com
Принцип создания схож с органайзером для украшений. Возьмите основу и наклейте на нее половинки пробок. Далее при помощи иголочек или кнопок прикрепляйте к доске заметки, фото и другие напоминалки.
6. Штамп
Если для каких-то целей вам понадобился штамп, не обязательно покупать готовый вариант, который довольно быстро засыхает. Возьмите обычную пробку, нож или резак по пенопласту и вырежьте необходимый рисунок. Далее макните в краску и сделайте оттиски. Такой лайфхак пригодится как для детских поделок, так и для украшения элементов декора.
7. Объемные буквы или картины
Объемные буквы, надписи и фигуры могут послужить декором и ревизитом
Из винных пробок можно выложить картину или составить различные фразы. Все зависит от вашей фантазии и желания. Также это отличная идея для украшения фотостудий или реквизита для фотосессий. Пробки можно оставлять в естественном виде или окрасить в подходящий цвет.
8. Игрушка для питомца
Игрушку для питомца можно украсить вязаным чехольчиком
Особенно такой хендмейд понравится котам, которые любят резвиться с мелкими предметами. Вариантов масса, просто доверьтесь творческому порыву. Например, можно сделать аналог бантика на веревочке с винной пробкой. Или соорудить когтеточку, склеив вместе много затычек. Пробки легко гонять по квартире или дому, удобно грызть и точить о них коготки. Такой лайфхак поможет обезопасить вашу мебель и обувь от игривого настроения питомца.
9. Домик для птиц
Сооружая скворечник со своим ребенком, вы помогаете птицам / Фото: uk.stareyesforever.com
Отличный способ провести время с детьми и сделать интересную и полезную поделку вместе. Сперва изготовьте каркас домика из плотного картона, а затем обклейте его затычками. Получится импровизированный брусчатый теремок для птичек.
10. Столешница
Такая идея отлично впишется в дачный интерьер
Сделать оригинальную столешницу или барную стойку гораздо проще, чем кажется. «Посадите» целые или разрезанные пополам пробки на жидкие гвозди, а сверху покройте лаком или накройте стеклом. Такой дизайн станет изюминкой вашего дома.
3. Чего лучше не делать из винных пробок?
Некоторые лайфхаки с пробками, которые встречаются на просторах интернета, оказываются попросту бессмысленными. Гораздо проще купить готовое изделие, чем тратиться на пробки.
1. Декор фоторамки
Декорировать фоторамки винными пробками уже не актуально / Фото: interiorsroom.ru
Когда-то было достаточно модно украшать фоторамки винными пробками, кофейными зернами или ракушками, но эти времена давно прошли. Купите лаконичную рамку, которая всегда будет выглядеть стильно.
2. Поплавок
Лучше не изощряться и купить обычную снасть / Фото: fion.ru
Бессмысленное и беспощадное изделие. Приобретите качественную снасть для ловли рыбы, тогда и результат будет, что надо.
3. Мебель
На изготовление пробочной мебели придется потратить много сил и материала / Фото: allsprts.com
На создание пробковых кресел, кроватей и столов понадобятся сотни, а то и тысячи затычек, плюс время и терпение на кропотливый труд. Стоит ли оно того? Вряд ли. Разве что у вас идея-фикс соорудить собственный мебельный рай.
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