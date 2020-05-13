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Фарфоровые куклы ручной работы от российского дизайнера

Куклы чаще всего рассматриваются в качестве игрушек, но в правильных руках они вполне могут стать настоящим произведением искусства. Мария Бычкова, дизайнер и ювелир родом из России, которая на данный момент живет и работает в Канаде, создает удивительные и уникальные в своем роде фарфоровые куклы для взрослых.

Фарфоровые куклы ручной работы от российского дизайнера

Марина рассказывает, что поняла свое призвание еще когда ей было 6 лет. По ее словам, ее очень огорчали куклы, что продавались в магазинах в те времена, все похожие друг на друга и без какой-либо индивидуальности.

Фарфоровые куклы ручной работы от российского дизайнера

Тогда Марина и решила создавать куклы в соответствии с ее собственными стандартами красоты.

Фарфоровые куклы ручной работы от российского дизайнера

И уже после обучения в Институте искусства и дизайна имени Эмили Карр Марина поняла, что хочет заниматься созданием кукол всю жизнь.

Фарфоровые куклы ручной работы от российского дизайнера

Ее компания называется “Enchanted Doll” в честь рассказа американского писателя Пола Гэллико.

Фарфоровые куклы ручной работы от российского дизайнера

Художественная литература сильно повлияла на мировоззрение девушки и сейчас среди ее кукол можно увидеть и Золушку, и Красную Шапочку, и многих других известных сказочных персонажей.

Фарфоровые куклы ручной работы от российского дизайнера

Куклы сделаны из качественных материалов, таких как фарфор, золото, серебро, и даже кристаллы Swarovski. Они помогают придать кукле неповторимые черты, сделать ее действительно уникальной в своем роде.



Фарфоровые куклы ручной работы от российского дизайнера

Фарфоровые куклы ручной работы от российского дизайнера

Фарфоровые куклы ручной работы от российского дизайнера

Фарфоровые куклы ручной работы от российского дизайнера

Фарфоровые куклы ручной работы от российского дизайнера

Фарфоровые куклы ручной работы от российского дизайнера

Фарфоровые куклы ручной работы от российского дизайнера

Фарфоровые куклы ручной работы от российского дизайнера

Фарфоровые куклы ручной работы от российского дизайнера

Фарфоровые куклы ручной работы от российского дизайнера

Фарфоровые куклы ручной работы от российского дизайнера

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Художественная литература
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