Голливудские знаменитости, которые могли бы занять пост президента: Сандра Буллок, Морган Фримен и д

1. Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне.

2. Клинт Иствуд

Клинт Иствуд.

3. Джон Стюарт

Джон Стюарт.

4. Джордж Клуни

Джордж Клуни.

5. Тина Фей

Тина Фей.

6. Опра Уинфри

Опра Уинфри.

7. Морган Фримен

Морган Фримен.

8. Стивен Кольбер

Стивен Кольбер.

9. Анджелина Джоли

Анджелина Джоли.

10. Сандра Буллок

Сандра Буллок.

11. Jay-Z

Jay-Z.

Поскольку сегодня всё крутится вокруг политики, то многие задавались вопросом, а что, если бы в ней внезапно очутились известные личности, от актёров до ведущих телепередач. Да не просто так, а на самом главном месте – президентском посту в США . Давайте поразмышляем, кто из наших звездных любимцев смог бы осилить эту сложную роль.Один из самых популярных актеров в боевиках, Сильвестр очутился в мире шоу-бизнеса в начале 70-х годов, демонстрируя не только хорошую физическую форму, но и стальной характер, а также способность быть плохим парнем. Он стал известен благодаря фильму «Рембо», в котором изображал солдата США Джона Рембо. Также он хорошо известен зрителям как исполнитель роли Рокки Бальбоа.Сталлоне – прирожденный лидер, который способен решить любую проблему одним мановением руки и своей непоколебимой решимостью. Он убежденный республиканец и в 1985 году даже познакомился с самим Рональдом Рейганом. Его прямота, решительность и дисциплинированность – качества, которыми стоит обзавестись современным политикам прежде, чем вступать на подобную дорожку.Достаточно просто представить себе Клинта в строгом костюме, произносящем политическую речь его знакомым, хриплым голосом, что вещает о процветании нации, успехе и господстве.И сделать это довольно легко, если принять во внимание всю харизму этого человека. Самый знаменитый ковбой хорошо известен, как старательный трудяга, а также тот, кто никогда не избегает сложностей.В 1992 году Иствуд заявил, что его политические взгляды представляют собой нечто среднее между идеями Милтона Фридмана и Ноама Хомского, уточнив при этом, что подобное мировоззрение может запросто привести человека к президентскому креслу. Клинт образованный человек, у которого за плечами много лет опыта, и который с лёгкостью смог бы решать важные государственные вопросы, сидя за широким столом.Существуют люди, что в совершенстве овладели искусством сатиры, и именно это вынуждает нас думать, что они смогут стать отменными лидерами. В конечном итоге, если человек способен вызвать смех и иронизирует над текущими проблемами в разных странах мира, то, вероятно, он может знать, как поступить правильно и не допустить таких ошибок.Будучи ведущим The Daily Show, Стюарт прекрасно информирован обо всех событиях, что происходят в мире, а также отлично разбирается в политике. Не было ни одного момента, когда бы он не был в курсе происходящего, а его шутки и сатира показали, что у него достаточно интересный взгляд на мир. Кроме того, существует несколько тысяч людей, которые считают, что, если Стюарт решит баллотироваться в президенты – то он будет прекрасно смотреться в Белом Доме. Отметим, что в Фейсбуке даже существует страничка под названием «Джона Стюарта в президенты», на которую подписано больше семнадцати тысяч человек.Когда речь идёт о победе на президентских выборах, многие политики забывают одно простое правило: нужно быть не только интересной личностью с правильными взглядами, но ещё и весьма привлекательным человеком. Считается, что именно привлекательность является одним из ключевых факторов, благодаря которому люди делают свой решающий выбор. А Джордж Клуни справедливо считается одним из красивейших людей в Голливуде, за которого могли бы проголосовать миллионы . В своё время Клуни был самым завидным холостяком Голливуда, до тех пор, пока не сочетался браком с правозащитницей Амаль Аламуддин, с которой у него теперь двое замечательных детишек. Кроме того, достаточно взглянуть на его продолжительную актерскую карьеру, чтобы убедиться, что у него есть власть и харизма. Принято считать, что Клуни – один из самых добрых людей в Голливуде в принципе, а в 2014 году издание New York Daily News отметило, что этот актёр стал бы таким же хорошим президентом, как Джон Кеннеди.Частенько можно увидеть, как политики ругаются и поливают друг друга грязью в прямом эфире. Фактически, Барак Обама стал первым, кто понял и осознал, как важно быть дружелюбным, чаще улыбаться, а не представлять миру маску, начисто лишённую эмоций. В целом, хорошее чувство юмора требуется в любой жизненной сфере, включая политику, и невозможно не упомянуть в этом ключе писательницу и комика Тину Фей.Она известна как действительно хороший комик, хотя и не является новичком в политических играх. Хотя бы потому, что в своё время она использовала своё поразительное сходство с такой политической фигурой, как Сара Пэйлин, а её скетчи и зарисовки на эту тему быстро завирусились в Интернете.Будучи ведущей самого популярного ток-шоу в мире, Опра известна как самый влиятельный медиа-магнат в истории Америки, а также она раньше была причастна к миру политики. Она обладает сильной волей, харизмой и, конечно же, необычайным умом . Кроме того, её вспыльчивость не стоит принимать за чистую монету, учитывая, как много времени за всю свою жизнь она провела перед телекамерами.Также стоит отметить, что её кандидатуру поддерживало бы огромное количество афроамериканцев, а также женщин на территории Америки. Это могло бы гарантировать, что она могла бы стать вторым чернокожим президентом в истории США, а её миллиардное состояние с лёгкостью смогло бы покрыть всю президентскую кампанию.Будучи, вне всяких сомнений, самым откровенным и самоуверенным актером Голливуда, Фримен долгие годы демонстрировал, что у него нет никаких проблем перед выступлениями на публику, а также он имеет весьма интересную точку зрения на многие вопросы и с лёгкостью доносит её до окружающих.Не стоит забывать 2012 год, когда Морган на полном серьёзе заявил, что не стоит считать Барака Обаму первым чернокожим президентом, потому что только один из его родителей является афроамериканцем. Тогда этот комментарий вызвал настоящий бунт у общественности , а сам же актёр остался полностью спокойным и беззаботным, что является ценным навыком для любого, кто хочет быть игроком на политической арене. Более того, он является обладателем одного из самых приятных тембров голоса, а также его обаятельность и харизма попросту не могут оставить равнодушным.Известный комик и ведущий ток-шоу, Стивен прославился в качестве весьма забавного и обаятельного корреспондента в The Daily Show в Comedy Central, а затем заполучил собственную телепередачу под названием Colbert Report. Он стал известен в 2014 году, когда объявил, что заменит Дэвида Леттермена в его шоу на CBS.Кольбер хорошо известен как самый выдающийся политический комик, а, как известно, там, где есть сатира – присутствует и понимание вещей, на которые она направлена. Фактически, в 2008 году он даже заявлял, что баллотируется на пост президента США , и многие американцы действительно поддерживали его правдивую концепцию и видение мира. Увы, ему так и не удалось добраться до Белого Дома, однако многие и по сей день уверены, что он был бы отличным президентом.Говоря откровенно, мировой политике не хватает очаровательных и уверенных в себе женщин, а Джоли, бесспорно, великолепна и привлекательна настолько, насколько это вообще возможно. Не менее важным является и тот факт, что Джоли не раз показывала, что у неё присутствуют знания и навыки решить определенные политические проблемы с блеском.Несмотря на то, что её политическая позиция многих привела в замешательство, это не мешает Джоли оставаться самым известным голливудским добродетелем. У неё нет никаких проблем с защитой прав людей, она также побывала во всех уголках света, пытаясь сделать нашу планету лучше. Она критиковала политику Обамы в 2014 году, тем самым показав, что не боится открыто высказывать своё мнение. Также стоит отметить, что Джоли не так давно заявила, что она не прочь начать свою карьеру в политике.Продолжая тему о великолепных и харизматичных женщинах, невозможно не упомянуть Сандру. История с Хилари Клинтон показала, как важно обладать большим кругом единомышленников, а также иметь глубокую связь с ними. Сандра Буллок годами согревала сердца американцев, будучи одной из самых впечатляющих актрис на экране, а за его пределами – известным филантропом.Вне зависимости от того, о чем идет речь, будь это землетрясение на Гаити, цунами в Японии, ураган Катрина – Сандра всегда протягивала руку помощи людям, которые в этом нуждались. Кроме того, она помогала людям не только в собственной стране, но и далеко за её пределами. Такая решимость, воля и любовь к людям – то, чего порой не хватает известным политическим фигурам, что уже давно обратили внимание на Сандру, которую, благодаря её харизме и влиянию, невозможно игнорировать.Многие только и говорят о так называемой американской мечте, а вот их любимчик умудрился показать, что её вполне реально достичь. Он родился и вырос в Нью-Йорке и этот город стал для него весьма суровым испытанием и закалил его волю. Многие обсуждают различные его проступки и гадают, кем же он был раньше, однако, когда он вошёл в мир музыкальной индустрии, то об этом мгновенно забыли Будучи соучредителем Roc-A-Fella Records и владельцем Roc Nation, Jay-Z стал самым известным музыкальным представителем на всей планете. В мире же политики популярность приравнивается к власти, а этот человек является не только известным музыкантом, которого слушают миллионы, но и предпринимателем, который охватывает множество развлекательных сфер. Не стоит также забывать о том, что его женой является Бейонсе, что также известна своими политическими взглядами и помощью нуждающимся.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: