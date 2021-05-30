18 эффектных снимков, где главную роль сыграли ракурс и перспектива

Интересные снимки, которые сложно понять с первого взгляда.

1. Бантик с мужской головой? Что же - мило, очень мило...

Украшение детской головки. | Фото: Fishki.net.

2. Ответить на вопрос, эта лестница ведет вниз или вверх, можно только воспользовавшись ею!

Загадка одной лестницы на Novate.ru. | Фото: ЯПлакалъ.

3. «Как вам мои ножки?»

Во это ножки! | Фото: Pinterest.

4. «Ого, я не знал, что мой мусорный бак может летать!»

Неожиданные свойства мусорного бака. | Фото: Fishki.net.

5. «Она что, пьет прямо из бассейна?»

Вот это жажда! | Фото: Позитив в картинках и не только.

6. Просто запасная голова моего попугая

Дополнительная голова. | Фото: Reddit.

7. Обед с призраком?

«Женщина и тут, и там!» | Фото: Motika.

8. «Какая очаровательная кроха... Скажите, вы ее водите на детскую площадку или на площадку для выгула?»http://navote.ru/?p=23334

Все дети прекрасны! | Фото: ЯПлакалъ.

9. «21 век: собаки носят одежду, водят машину и пользуются гаджетами!»

Просто песик за рулем . | Фото: ЯПлакалъ.

10. «Отличная шляпка, Димон!»

По мнению Novate.ru, это отличный головной убор. | Фото: Pinterest.

11. Очевидно, что песик застрял в текстурах, ведь крышка закрыта!

Что здесь происходит? | Фото: Reddit.

12. Расслабьтесь, это просто бургер!

Проверка на пошлость от Novate.ru. | Фото: Taringa!

13. Дети так быстро растут... А местами еще и неравномерно!

Аккуратные детские ножки. | Фото: Smotrim.net.

14. Где ноги леди в черном пиджаке?

Дама без ног. | Фото: Kolosse.

15. «Да, лошадка мутант, но мы ее любим такой, как она есть!»

Двухсторонняя лошадь. | Фото: Ribalych.ru.

16. А ведь это маленькая собачка...

Смотря с какой стороны посмотреть... | Фото: Reddit.

17. «Что-то я переживаю за человечишку...»

Фотография из параллельной вселенной. | Фото: ЯПлакалъ.

18. Эффектный загар, а ручки - просто вверх изящества!

Изящные ручки. | Фото: Smotrim.net.

Видео-бонус:

Мозг порой «подсовывает» нам картинки, которые искажают реальность. Смотрим на одно, а видим совершенно другое. Для поднятия настроения мы собрали 18 эффектных снимков, где главную роль сыграли ракурс и перспектива.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: