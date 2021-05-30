Интересные снимки, которые сложно понять с первого взгляда.
Мозг порой «подсовывает» нам картинки, которые искажают реальность. Смотрим на одно, а видим совершенно другое. Для поднятия настроения мы собрали 18 эффектных снимков, где главную роль сыграли ракурс и перспектива.
1. Бантик с мужской головой? Что же - мило, очень мило...
Украшение детской головки. | Фото: Fishki.net.
2. Ответить на вопрос, эта лестница ведет вниз или вверх, можно только воспользовавшись ею!
Загадка одной лестницы на Novate.ru. | Фото: ЯПлакалъ.
3. «Как вам мои ножки?»
Во это ножки! | Фото: Pinterest.
4. «Ого, я не знал, что мой мусорный бак может летать!»
Неожиданные свойства мусорного бака. | Фото: Fishki.net.
5. «Она что, пьет прямо из бассейна?»
Вот это жажда! | Фото: Позитив в картинках и не только.
6. Просто запасная голова моего попугая
Дополнительная голова. | Фото: Reddit.
7. Обед с призраком?
«Женщина и тут, и там!» | Фото: Motika.
8. «Какая очаровательная кроха... Скажите, вы ее водите на детскую площадку или на площадку для выгула?»http://navote.ru/?p=23334
Все дети прекрасны! | Фото: ЯПлакалъ.
9. «21 век: собаки носят одежду, водят машину и пользуются гаджетами!»
Просто песик за рулем. | Фото: ЯПлакалъ.
10. «Отличная шляпка, Димон!»
По мнению Novate.ru, это отличный головной убор. | Фото: Pinterest.
11. Очевидно, что песик застрял в текстурах, ведь крышка закрыта!
Что здесь происходит? | Фото: Reddit.
12. Расслабьтесь, это просто бургер!
Проверка на пошлость от Novate.ru. | Фото: Taringa!
13. Дети так быстро растут... А местами еще и неравномерно!
Аккуратные детские ножки. | Фото: Smotrim.net.
14. Где ноги леди в черном пиджаке?
Дама без ног. | Фото: Kolosse.
15. «Да, лошадка мутант, но мы ее любим такой, как она есть!»
Двухсторонняя лошадь. | Фото: Ribalych.ru.
16. А ведь это маленькая собачка...
Смотря с какой стороны посмотреть... | Фото: Reddit.
17. «Что-то я переживаю за человечишку...»
Фотография из параллельной вселенной. | Фото: ЯПлакалъ.
18. Эффектный загар, а ручки - просто вверх изящества!
Изящные ручки. | Фото: Smotrim.net.
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