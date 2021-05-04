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Сокусимбуцу: как стать живым богом по-японски

Японский климат совсем не способствует мумификации. Там нет торфяников, безводных пустынь и ледяных альпийских пиков. Лето жаркое и влажное. Тем не менее группа буддийских монахов из секты Сингон открыла способ мумифицироваться путем строгой аскетической подготовки в тени особенно священного пика, расположенного в горной северной префектуре Ямагата. Таким образом они становились воплощениями Будды, живыми богами.

Сокусимбуцу: как стать живым богом по-японски

Основатель


Эти монахи последовали примеру монаха девятого века. Кукай, посмертно известный как Кобо Дайси, основал эзотерическую школу буддизма Сингон в 806. В одиннадцатом веке появилась рукопись, где утверждалось, что Дайси не умер, а спустился в гробницу и вошел в состояние nyūjō — медитацию настолько глубокую, что человек погружается в анабиоз. В соответствии с этой агиографией Кукай планирует выйти из него примерно через 5670000 лет и покажет праведным буддистам путь в нирвану.

Сокусимбуцу: как стать живым богом по-японски

Первый полет


Первая зарегистрированная попытка стать сокусимбуцу через акт самомумификации датирована 1081 годом. Монах по имени Shōjin попытался последовать примеру Кукая и похоронил себя заживо. Он тоже планировал вернуться в далеком будущем на благо человечества, но когда ученики открыли келью, то обнаружили лишь разложившееся тело.
Почти два столетия прошло до тех пор, прежде чем кто-то из последователей понял как мумифицировать себя, входя в состояние вечной медитации.

Сокусимбуцу: как стать живым богом по-японски

Диета смертника


Процесс самостоятельной мумификаций долог и труден. В течение 10 лет монах ведет крайне аскетичный образ жизни, переходя на специальную диету, mokujikigyō. Есть можно было только кору и корни сосны. В конце первого этапа (процесс разделялся на три этапа по 1000 дней каждый) в рацион начинали добавлять ядовитый сок уруси. В мышцах еще живого человека накапливался токсин урушиол. Оставшееся от поисков пищи время будущий Будда проводил в медитации.

Сокусимбуцу: как стать живым богом по-японски

Цели аскезы


С духовной точки зрения этот режим был призван ужесточить дух и дистанцироваться от человеческого мира. С биологической же — строгая диета избавляла организм от жира, мышц и влаги, в то же время способствуя удержанию питательных веществ из природной биосферы бактерий и паразитов. Кумулятивный эффект позволял задержать разложение тела после смерти.

Сокусимбуцу: как стать живым богом по-японски

В дальний путь


Когда благочестивый монах чувствовал приближение смерти, ученики заключали его в специальный сосновый бокс и погружали в заранее выкопанную яму, глубиной около 3 метров. В коробку к монаху проводились бамбуковые трубки для дыхания и устанавливался специальный колокол: так человек показывал, что все еще жив.

Сокусимбуцу: как стать живым богом по-японски

Итоги


Тысячу дней, после последнего звона колокола, ученики распечатывали могилу, чтобы проверить тело на признаки разложения. Если таковые обнаруживались, труп «неудачника» вынимался и перемещался на ближайшее кладбище. Если нет, то считалось, что монах достиг истинной стадии сокусимбуцу.

Сокусимбуцу: как стать живым богом по-японски

Живой бог


Между 1081 и 1903 годами примерно 17 человек сумели сохранить свои тела таким образом. Наиболее известен — и, к тому же, выставлен на всеобщее обозрение — монах Шинниокай. Он вошел в состояние сокусимбуцу в 1783 году, когда ему было 93 года. Сейчас мумия монаха сидит под стеклом в коробке, у маленького храма в лесах Японии.

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