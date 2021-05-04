Сокусимбуцу: как стать живым богом по-японски

Японский климат совсем не способствует мумификации. Там нет торфяников, безводных пустынь и ледяных альпийских пиков. Лето жаркое и влажное. Тем не менее группа буддийских монахов из секты Сингон открыла способ мумифицироваться путем строгой аскетической подготовки в тени особенно священного пика, расположенного в горной северной префектуре Ямагата. Таким образом они становились воплощениями Будды, живыми богами.
Основатель
Эти монахи последовали примеру монаха девятого века. Кукай, посмертно известный как Кобо Дайси, основал эзотерическую школу буддизма Сингон в 806. В одиннадцатом веке появилась рукопись, где утверждалось, что Дайси не умер, а спустился в гробницу и вошел в состояние nyūjō — медитацию настолько глубокую, что человек погружается в анабиоз. В соответствии с этой агиографией Кукай планирует выйти из него примерно через 5670000 лет и покажет праведным буддистам путь в нирвану.
Первый полет
Первая зарегистрированная попытка стать сокусимбуцу через акт самомумификации датирована 1081 годом. Монах по имени Shōjin попытался последовать примеру Кукая и похоронил себя заживо. Он тоже планировал вернуться в далеком будущем на благо человечества, но когда ученики открыли келью, то обнаружили лишь разложившееся тело. Почти два столетия прошло до тех пор, прежде чем кто-то из последователей понял как мумифицировать себя, входя в состояние вечной медитации.
Диета смертника
Процесс самостоятельной мумификаций долог и труден. В течение 10 лет монах ведет крайне аскетичный образ жизни, переходя на специальную диету, mokujikigyō. Есть можно было только кору и корни сосны. В конце первого этапа (процесс разделялся на три этапа по 1000 дней каждый) в рацион начинали добавлять ядовитый сок уруси. В мышцах еще живого человека накапливался токсин урушиол. Оставшееся от поисков пищи время будущий Будда проводил в медитации.
Цели аскезы
С духовной точки зрения этот режим был призван ужесточить дух и дистанцироваться от человеческого мира. С биологической же — строгая диета избавляла организм от жира, мышц и влаги, в то же время способствуя удержанию питательных веществ из природной биосферы бактерий и паразитов. Кумулятивный эффект позволял задержать разложение тела после смерти.
В дальний путь
Когда благочестивый монах чувствовал приближение смерти, ученики заключали его в специальный сосновый бокс и погружали в заранее выкопанную яму, глубиной около 3 метров. В коробку к монаху проводились бамбуковые трубки для дыхания и устанавливался специальный колокол: так человек показывал, что все еще жив.
Итоги
Тысячу дней, после последнего звона колокола, ученики распечатывали могилу, чтобы проверить тело на признаки разложения. Если таковые обнаруживались, труп «неудачника» вынимался и перемещался на ближайшее кладбище. Если нет, то считалось, что монах достиг истинной стадии сокусимбуцу.
Живой бог
Между 1081 и 1903 годами примерно 17 человек сумели сохранить свои тела таким образом. Наиболее известен — и, к тому же, выставлен на всеобщее обозрение — монах Шинниокай. Он вошел в состояние сокусимбуцу в 1783 году, когда ему было 93 года. Сейчас мумия монаха сидит под стеклом в коробке, у маленького храма в лесах Японии.
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