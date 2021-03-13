Почему в дореволюционной России люди зарабатывали немало, а денег на сытую жизнь не хватало

Многие считают, что раньше в СССР или еще до революции продукты были лучше и стоили они меньше. Но так ли это на самом деле? Какая, например, цена была на самые простые товары в 1913-м году? Результат может удивить.
Цены на продукты питания в царской России были не низкие / Фото: a.kras.cc
1. Несоизмеримые заработные платы
Стоимость Николаевского рубля в современной России составила бы около шести тысяч / Фото: auction-imperia.ru
Просто сравнивать цены прошлого и настоящего бессмысленно, поэтому лучше всего их привязать к драгметаллу. Николаевский рубль содержал в себе 0,7742 грамма золота, соответственно, стоимость грамма была приблизительно 129 копеек. В этом году в феврале приобрести грамм золота можно примерно за 4 500 рублей. Следовательно, один рубль в 1913 г. приравнивается где-то к нашим 5 805 рублям.
На первый взгляд может показаться, что заработные платы в дореволюционной России были очень высокие / Фото: fishki.net
То есть кухарка получала восемь рублей, что в переводе на наши деньги равно 46 500 руб., разнорабочие и грузчики могли заработать вдвое больше – 16 руб. или 90 000 руб. В случае с более узкими и квалифицированными профессиями зарплаты и того больше. Библиотекарь – 20 руб. или 116 000 руб., фельдшер – 35 руб. или 203 000 руб., учитель гимназии, преподающий в старших классах – 80 руб. или 464 тысячи.
Жалования работников разных специальностей кажутся высокими, пока не соотнесешь их со стоимостью жилищно-коммунальных и других услуг / Фото: hranitel-drev.livejournal.com
Но не все так безоблачно. Для начала коммунальные услуги. За электричество тогда нужно было заплатить один рубль, если человек жил в квартире в городе, отопление стоило 3 руб. Если пересчитать на наши деньги, то получается семнадцать тысяч рублей.
Цены на одежду тоже были не такие уж и маленькие / Фото: chulga.livejournal.com
Самая обычная рубашка или брюки стоили рубль (5 805 рублей), сапоги – пять рублей (29 тысяч), носки, как и перчатки из шерсти – 31 коп. (1 800 рублей). Катушка швейных ниток – 5 коп. (290 руб.).
2. Стоимость продуктов питания
Если рассматривать цены на продукты с позиции современных, то они были просто космическими / Фото: a.kras.cc
Теперь питание. Цены на продукты были космическими, если их рассматривать с позиции современных. В Москве десять яиц (куриных) в то время продавались по 1 857 руб. Сахар был немного дешевле. Ну и соль тоже была недорогой – 150 наших рублей.
Стоимость мяса за килограмм зависела, как и в наши дни, от вида:
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- свинина и говядина второго сорта – 46,4 коп. (2 700 руб.);
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- баранина – 48,8 коп. (2 833 руб.);
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- первосортная говядина – 56,1 коп. (3 256 руб.);
- телятина – 75,6 коп. (около 4 400 руб.).
С овощами тоже дела обстояли не намного лучше:
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- картофель – 2,4 коп. (140 руб.);
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- капуста – 7,3 коп. (424 руб.);
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- свекла – 4,7 коп. (273 руб.);
- лук репчатый – 5,7 коп. (330 руб.).
В недорогом трактире можно было плотно поесть всего за 10 копеек или 580 рублей на наши деньги / Фото: smolbattle.ru
Многие отдавали предпочтение не домашней готовке, а перекусу в каком-нибудь трактире. В недорогом заведении можно было всего за 10 коп. (580 руб.) вдоволь наесться. И тут можно выдохнуть, так как цены тогда и сейчас практически одинаковы. Но это только на первый взгляд.
Несмотря на относительную дешевизну, обслуживание и качество еды в трактирах было не на высоте / Фото: branibor.blogspot.com
Первое. Качество обслуживания и самой еды подходило лишь неприхотливым гражданам. Второе. Сюда приходили больше выпить, чем поесть. Сто граммов разведенной водой водки стоили все те же 10 коп. именно алкоголь и позволял трактирщикам достаточно хорошо заработать.
Обед в хорошем ресторане в дореволюционной России стоил гораздо дороже / Фото: eho-2013.livejournal.com
Пообедать в неплохом ресторане было куда дороже – два рубля (около 10 000 наших). Проезд на трамвае обходился в пять копеек (это 290 руб.), а воспользоваться услугами извозчика было и того дороже – 20 коп. и больше (на цену влияли маршрут и договор между извозчиком и клиентом, скорости и так далее).
Анализ доходов и расходов царской и современной России показывает, что уровень жизни сильно не отличался / Фото: nik191-1.ucoz.ru
Проанализировав зарплаты царской и современной России, несложно увидеть, что несмотря на существенную, на первый взгляд, разницу уровня дохода, цены на продукты, жилищно-коммунальные и бытовые услуги были значительно выше. Поэтому разговоры о том, что в дореволюционной России люди жили припеваючи, не совсем правдивы. На самом деле, разница уровня жизни тогда и сейчас не такая уж и существенная.
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