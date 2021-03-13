Почему в дореволюционной России люди зарабатывали немало, а денег на сытую жизнь не хватало

Цены на продукты питания в царской России были не низкие / Фото: a.kras.cc

1. Несоизмеримые заработные платы

Стоимость Николаевского рубля в современной России составила бы около шести тысяч / Фото: auction-imperia.ru

На первый взгляд может показаться, что заработные платы в дореволюционной России были очень высокие / Фото: fishki.net

Жалования работников разных специальностей кажутся высокими, пока не соотнесешь их со стоимостью жилищно-коммунальных и других услуг / Фото: hranitel-drev.livejournal.com

Цены на одежду тоже были не такие уж и маленькие / Фото: chulga.livejournal.com

2. Стоимость продуктов питания

Если рассматривать цены на продукты с позиции современных, то они были просто космическими / Фото: a.kras.cc







свинина и говядина второго сорта – 46,4 коп. (2 700 руб.);















баранина – 48,8 коп. (2 833 руб.);















первосортная говядина – 56,1 коп. (3 256 руб.);











телятина – 75,6 коп. (около 4 400 руб.).









картофель – 2,4 коп. (140 руб.);















капуста – 7,3 коп. (424 руб.);















свекла – 4,7 коп. (273 руб.);











лук репчатый – 5,7 коп. (330 руб.).



В недорогом трактире можно было плотно поесть всего за 10 копеек или 580 рублей на наши деньги / Фото: smolbattle.ru

Несмотря на относительную дешевизну, обслуживание и качество еды в трактирах было не на высоте / Фото: branibor.blogspot.com

Обед в хорошем ресторане в дореволюционной России стоил гораздо дороже / Фото: eho-2013.livejournal.com

Анализ доходов и расходов царской и современной России показывает, что уровень жизни сильно не отличался / Фото: nik191-1.ucoz.ru