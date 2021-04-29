Для чего на брюках советских офицеров были нужны странные «расширения» на бедрах

Если посмотреть на довоенные фотографии офицеров Красной армии, то на них можно увидеть представительное количество военнослужащих в очень странных штанах с расширениями на бедрах. Безусловно, мода – вещь достаточно загадочная и своеобразная. Однако едва ли в армии стали бы повсеместно использовать в повседневном гардеробе что-то исключительно непрактичное. Так что же это за брюки такие были и для чего они нужны?
Советская форма с галифе. |Фото: allzip.org.
Называются армейские штаны с расширениями на бедрах – галифе. Придуманы они были в XIX веке французским кавалерийским генералом Гастоном Александром Огюстом де Галифе. Служил он в 1-м кавалерийском полке с 1853 года. Участвовал в штурме Севастополя в ходе Крымской войны, ходил в африканские экспедиции, принимал участие в итальянской кампании 1859 года, воевал в Мексике, Алжире, во Франко-прусской войне и давил восстание Парижской коммуны. Одним словом – жизнь у Гастона была исключительно насыщенная.
Гастон Галифе собственной персоны. |Фото: m.fishki.net.
Так вот бытует мнение, что те самые штаны с расширениями у бедер Гастон Галифе придумал во время Франко-прусской войны, когда получил ранение в ногу, в результате которого его конечности искривились и выглядели крайне неприглядно. Появляться в таком виде при дворе бывалый ветеран стеснялся, а потому и придумал брюки, скрывающие его физический недостаток. Однако все это – не более чем легенда и исторический анекдот. Хотя с ранениями у Галифе все было в порядке, как у боевого офицера. Однако увечий, полученных на войне, даже в то время никто не смущался: ведь человек заслуженный – даже шрамы есть!
В моду брюки галифе вошли после Франко-прусской войны. |Фото: keywordsbasket.com.
На самом деле со штанами галифе все было куда проще, но от того не менее интересно. А самое главное заключается в том, что идея расширенных у бедер брюк для кавалеристов появилась во Франции еще до Гастона Александра. Подобные брюки уже носили французские солдаты, служившие в Алжире. Именно у них Гастон, судя по всему, и «подсмотрел» удачную идею формы для жаркого климата перед своей отправкой в Мексику. Идея новых брюк была проста: в жарком климате свободные штаны носить намного приятнее и проще. А самое главное, брюки с расширениями намного легче натягивать на себя.
Так или иначе галифе переняли у французов во всех странах Европы. ¦Фото: mylitta.ru.
Ну, а так как Франция в XIX веке была главным законодателем моды, то уже после Франко-прусской войны идею новомодных и элегантных брюк для бравых кавалеристов заимствовали и остальные европейские державы от Ее Величества Великобритании до матушки России. В свою очередь советские офицеры-кавалеристы (и не только) просто переняли моду из армии Российской Империи.
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