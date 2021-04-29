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Для чего на брюках советских офицеров были нужны странные «расширения» на бедрах


Для чего на брюках советских офицеров были нужны странные «расширения» на бедрах

Если посмотреть на довоенные фотографии офицеров Красной армии, то на них можно увидеть представительное количество военнослужащих в очень странных штанах с расширениями на бедрах. Безусловно, мода – вещь достаточно загадочная и своеобразная. Однако едва ли в армии стали бы повсеместно использовать в повседневном гардеробе что-то исключительно непрактичное. Так что же это за брюки такие были и для чего они нужны?


 
Советская форма с галифе. |Фото: allzip.org.

Советская форма с галифе. |Фото: allzip.org.

 

Называются армейские штаны с расширениями на бедрах – галифе. Придуманы они были в XIX веке французским кавалерийским генералом Гастоном Александром Огюстом де Галифе. Служил он в 1-м кавалерийском полке с 1853 года. Участвовал в штурме Севастополя в ходе Крымской войны, ходил в африканские экспедиции, принимал участие в итальянской кампании 1859 года, воевал в Мексике, Алжире, во Франко-прусской войне и давил восстание Парижской коммуны. Одним словом – жизнь у Гастона была исключительно насыщенная.
Гастон Галифе собственной персоны. |Фото: m.fishki.net.

Гастон Галифе собственной персоны. |Фото: m.fishki.net.

 

Так вот бытует мнение, что те самые штаны с расширениями у бедер Гастон Галифе придумал во время Франко-прусской войны, когда получил ранение в ногу, в результате которого его конечности искривились и выглядели крайне неприглядно.
Появляться в таком виде при дворе бывалый ветеран стеснялся, а потому и придумал брюки, скрывающие его физический недостаток. Однако все это – не более чем легенда и исторический анекдот. Хотя с ранениями у Галифе все было в порядке, как у боевого офицера. Однако увечий, полученных на войне, даже в то время никто не смущался: ведь человек заслуженный – даже шрамы есть!
В моду брюки галифе вошли после Франко-прусской войны. |Фото: keywordsbasket.com.

В моду брюки галифе вошли после Франко-прусской войны. |Фото: keywordsbasket.com.

 

На самом деле со штанами галифе все было куда проще, но от того не менее интересно. А самое главное заключается в том, что идея расширенных у бедер брюк для кавалеристов появилась во Франции еще до Гастона Александра. Подобные брюки уже носили французские солдаты, служившие в Алжире. Именно у них Гастон, судя по всему, и «подсмотрел» удачную идею формы для жаркого климата перед своей отправкой в Мексику. Идея новых брюк была проста: в жарком климате свободные штаны носить намного приятнее и проще. А самое главное, брюки с расширениями намного легче натягивать на себя.
Так или иначе галифе переняли у французов во всех странах Европы. ¦Фото: mylitta.ru.

Так или иначе галифе переняли у французов во всех странах Европы. ¦Фото: mylitta.ru.

 

Ну, а так как Франция в XIX веке была главным законодателем моды, то уже после Франко-прусской войны идею новомодных и элегантных брюк для бравых кавалеристов заимствовали и остальные европейские державы от Ее Величества Великобритании до матушки России. В свою очередь советские офицеры-кавалеристы (и не только) просто переняли моду из армии Российской Империи.

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Для чего на брюках советских офицеров были нужны странные «расширения» на бедрах

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Для чего на брюках советских офицеров были нужны странные «расширения» на бедрахПодписаться на мой Instagram
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