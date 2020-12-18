Чем в своё время прославились Караваджо, Рембрандт, Веласкес и др художники барокко

История живописи насчитывает множество столетий, а также стилей, форм и направлений. Однако самым известным и популярным из них было и остается барокко. Живописцы и творцы этой эпохи удивляли своими инновационными идеями, создавали новые направления и работали в интересных и уникальных стилях. Кто же они такие, лучшие представители этой эпохи в мире искусства, и что о них известно?
1. Караваджо
Микеланджело Меризи да Караваджо. \ Фото: google.com.ua.
Возможно, мы никогда полностью не узнаем тайну самых потрясающих картин эпохи барокко, но взгляд на историю Караваджо раскрывает некоторые из его тайн. Его жизнь была трагична до невозможности. Он рано осиротел, потеряв большую часть семьи в возрасте десяти лет в период чумной эпидемии. А после того, как он стал свидетелем жестокой казни молодой дворянки в 1599 году, он начал рисовать мстящих женщин, отрубающих мужчинам головы.
Микеланджело стал самым известным художником в Риме в 1600 году и породил стиль барокко, а также технику светотени. Но, когда он не писал, то окружал себя ворами, девицами лёгкого поведения, пьянками, гулянками и драками.
Совсем не обязательно быть специалистом по символам и кодам искусства эпохи Возрождения, чтобы заметить насилие в картинах Караваджо. Возможно, он является рекордсменом по количеству изображений с отрубленными головами, а его работы на религиозные темы вызвали гнев Католической Церкви, потому что он использовал путану в качестве модели для Девы Марии.
Гадалка. \ Фото: doppiozero.com.
Караваджо знал, что он удивительный художник, и не стеснялся критиковать своих соперников. Его современник Джованни Бальоне говорил: «Иногда он плохо отзывался о художниках прошлого, а также о современных, какими бы выдающимися они ни были, потому что считал, что он один превзошёл всех других художников в своей профессии».
Около 1600 года в Риме католическая церковь была самым важным источником покровительства для таких художников, как Караваджо. Он без колебаний раздвигал границы искусства, даже если это оскорбляло чувства Церкви. Одним из самых противоречивых ходов художника было использование моделей из самых бедных слоев населения Рима, включая воров, бродяг и проституток.
Шулера. \ Фото: es.wikiquote.org.
В 1601 году Микеланджело потерял заказ на создание образа Девы Марии для церкви Санта-Мария-делла-Скала в Риме из-за того, что использовал известную путану в качестве модели для изображения Богоматери. Но картина, которая шокировала католиков в Риме, нашла благосклонность за пределами Италии. Позже она была приобретена английским королём Карлом I, а затем вошла во французскую королевскую коллекцию.
Его смелые и откровенные религиозные картины были весьма желательны, но также и значительно отличались от прежних стилей изображения святых. Он наслаждался жестокостью мученичества, рисуя несколько различных сцен, связанных с распятием. Некоторым не нравилось то, как художник изображал святых в естественном и человеческом свете. Другие считали его работы нечестивыми и вульгарными.
А когда в 1606 году Караваджо убил человека, он был вынужден бежать из Рима. Папа Римский наложил на его голову смертный приговор, и Караваджо умер четыре года спустя, так и не получив папского помилования.
Святая Екатерина Александрийская. \ Фото: pt.m.wikipedia.org.
2. Рембрандт
Рембрандт Харменс ван Рейн. \ Фото: google.com.
Рембрандт был величайшим голландским художником своего времени и одной из самых важных фигур в европейском искусстве. Многочисленные автопортреты, которые он писал на протяжении всей своей жизни, являются своего рода некой визуальной автобиографией.
Он родился 15 июля 1606 года в Лейдене, в семье владельца мельницы. В 1621 году он начал обучение у местного художника, а в 1624-1625 годах находился в Амстердаме, учась у Питера Ластмана, который побывал в Италии и теперь познакомил молодого художника с международными тенденциями.
Ночной дозор. \ Фото: museumkids.nl.
На протяжении всей своей жизни он искал себя, каждый раз пробуя новые техники и стили. Его карьера то стремительно шла в гору, то катилась в тартарары, оставляя после себе череду проблем и неурядиц, в том числе и банкротство с конфискацией имущества. Но несмотря на чёрную полосу в жизни, он продолжал получать заказы.
Рембрандт интересовался рисованием и офортом, а также живописью, и его гравюры были всемирно известны ещё при его жизни.
Синдики. \ Фото: muzei-mira.com.
На протяжении всей своей карьеры он привлекал учеников, которые также служили ему помощниками. Их работы иногда было весьма трудно отличить от работ самого Рембрандта, так как все они досконально подражали ему.
3. Бернини
Джованни Лоренцо Бернини. \ Фото: google.com.ua.
Бернини доминировал в римском художественном мире XVII века, процветая под покровительством своих кардиналов и пап, а также бросая вызов современным художественным традициям. Его скульптурные и архитектурные проекты раскрывают новаторскую интерпретацию сюжетов, использование форм и сочетание средств массовой информации. Прокладывая путь будущим художникам, он сыграл важную роль в создании драматического и красноречивого словаря стиля барокко.
Экстаз Святой Терезы. \ Фото: rome-with-love.ru.
Один из его шедевров «Экстаз Святой Терезы» (выполненный из разноцветного мрамора) представляет собой мистическую фигуру, физически потрясённую чудесным видением. Призванный во Францию королём Людовиком XIV для работы над дворцом Лувра, Бернини на короткое время покинул Рим. Хотя его архитектурные планы были отвергнуты, он всё-таки завершил портрет-бюст Людовика XIV (Шато, Версаль), величественное изображение монарха в драматически развевающемся костюме, и вернулся домой.
Бернини baldacchino. \ Фото: tes.com.
При папе Урбане VIII Бернини получил первое из нескольких поручений для Собора Святого Петра - огромный мраморный, бронзовый и позолоченный baldacchino, стоявший над папским алтарём. Вскоре после этого он приступил к созданию памятника Урбану VIII, работы, которая определила иконографию будущих папских погребальных памятников.
В более поздних работах собора Петра, помещённых в апсиду, чтобы окружить древний Трон, который, как полагают, принадлежал святому Петру, естественный свет усиливается рассеянными золотыми лучами, создавая Божественную обстановку, и священное произведение сразу же захватывает внимание зрителя. Последней работой Бернини для церкви Святого Петра, начатой при папе Александре VII, был проект гигантской площади, ведущей к церкви. Сам он сравнивал овальное пространство, очерченное двумя отдельно стоящими колоннадами, с матерью-церковью, протягивающей руки, чтобы обнять верующих.
Он также продемонстрировал свои способности архитектора в церкви Сант-Андреа-Аль-Квиринале, а инженерные навыки помогли ему при создании фонтанов.
Фонтан Треви. \ Фото: 25525.ru.
4. Веласкес
Диего Родригес де Сильва-и-Веласкес. \ Фото: google.com.ua.
Творчество Веласкеса широко рассматривается как наиболее совершенное изображение испанского барокко. Там, где акцент смещается с ренессансных черт яркого света и математической перспективы, барокко отдаёт предпочтение сущности человечества, показывая вещи так, как их следует видеть.
Развитие светотени означало, что тень стала столь же важной, как и свет, в котором вещи могут быть скрыты или выделены, противопоставлены или выставлены напоказ. Этот эффект часто применялся Веласкесом.
Фрейлины. \ Фото: liveinternet.ru.
Его раннее обучение в качестве ученика Пачеко дало ему основу в итальянском реализме, который стал главной чертой его искусства. По мере того как его художественный стиль становился всё более самостоятельным, он всё больше склонялся к натуралистическому взгляду на вещи, например, в «Богоявлении» он воссоздаёт эту знаменитую сцену с членами своей собственной семьи в противовес традиционной Марии и Иисусу. Это служит универсализации сцены, делая её актуальной для каждой семьи.
Сдача Бреды. \ Фото: ru.wikipedia.org.
Во время путешествий Веласкеса по Италии он находился под сильным влиянием великих мастеров Венеции, и это стало особенно заметно в его использовании цвета. Знаменитые «Фрейлины» и «Сдача Бреды» являются хорошими примерами этого. Последняя картина попала в тронный зал короля Филиппа IV, где праздновались его военные победы. Картина настолько трогательна, что Веласкес сосредоточился на человеческом чувстве, а не на кровопролитии и агрессии войны. Лицо испанского командира Спинолы наполняется состраданием, когда голландский Форт наконец сдаётся после четырёхмесячной осады.
Он включил себя во многие свои картины, особенно более поздние. Это подчёркивает неразрывную связь художника с его творчеством, а также намекает на то, что Веласкес видел себя довольно возвышенной фигурой, а не скромным художником.
Он работал при королевском дворе, создавая портреты короля и его семьи, а его выбор рисовать придворных шутов и карликов способствовал дальнейшему изучению человеческой формы. «Карлик, сидящий на полу» - хороший пример того, как Веласкес доказал, что каждый достоин быть нарисованным.
Слева: карлик Франциско Лезано. \ Справа: Карлик, сидящий на полу. \ Фото: risoval-ko.ru.
5. Рубенс
Питер Пауль Рубенс. \ Фото: google.com.
Рубенс родился в немецком городе Зиген, в Вестфалии. Его отец, Ян Рубенс, адвокат и олдермен Антверпена, бежал из Испанских Нидерландов (современная Бельгия) в 1568 году вместе со своей женой Марией Пипелинкс и четырьмя детьми, чтобы избежать религиозных преследований за свои кальвинистские убеждения.
После смерти Яна в 1587 году семья вернулась в Антверпен, где юный Питер Пауль, воспитанный в римско-католической вере своей матери, получил классическое образование. Его художественное образование началось в 1591 году с ученичества у Тобиаса Верхехта, родственника и пейзажиста со скромным талантом. Год спустя он перешёл в мастерскую Адама Ван Норта, где оставался в течение четырёх лет, пока не стал учеником ведущего художника Антверпена Отто ван Вина, декана Гильдии художников Святого Луки.
Деревенский праздник. \ Фото: walmart.com.
Большинство юношеских работ Рубенса исчезли или остались неопознанными. В 1598 году Рубенс был принят в гильдию художников в Антверпене. Вероятно, он продолжал работать в мастерской Ван Вина, прежде чем в мае 1600 года отправиться в Италию. В Венеции он впитал в себя яркость и драматическую выразительность ренессансных шедевров Тициана, Тинторетто и Веронезе. Нанятый Винченцо I Гонзагой, герцогом Мантуанским, Рубенс отправился в Мантую, где его главной обязанностью было делать копии картин эпохи Возрождения, главным образом портретов придворных красавиц.
В октябре того же года Пауль сопровождал герцога во Флоренцию, чтобы присутствовать на свадьбе сестры Гонзаги Марии де Медичи с королём Франции Генрихом IV, сцену, которую Рубенс должен был воссоздать четверть века спустя для королевы. К концу первого года он уже путешествовал по всей Италии с этюдником в руках. Сделанные им копии картин эпохи Возрождения дают богатый обзор достижений итальянского искусства XVI века.
В августе 1601 года Рубенс прибыл в Рим. Там новый стиль барокко, провозглашённый Аннибале Карраччи и Караваджо, Микеланджело и Рафаэлем был быстро усвоен Рубенсом. Его первая крупная римская работа была связана с тремя большими картинами для часовни-склепа Святой Елены в базилике Санта-Кроче.
Поклонение волхвов. \ Фото: gallerix.ru.
Рубенс жаловался, что он самый занятой и измученный человек в мире, но продолжал принимать важные церковные поручения. Его «Поклонение волхвов» для аббатства Святого Михаила было увенчано тремя монументальными скульптурами его собственного дизайна.
Ко всему прочему, художник не пренебрегал частными покровителями и заказами. Он мастерски изобразил своего врача и друга Людовика Нонниуса, свою будущую невестку Сюзанну Фурмент и своих сыновей Альберта и Николая. Его пейзаж с Филимоном и Бавкидой раскрывает в поэтическом ключе его героический и катастрофический взгляд на природу. А инфанта Изабелла заказала у Рубенса обширный цикл гобеленов «Триумф Евхаристии», представляющий собой беспрецедентное проявление барочного иллюзионизма.
Триумф Евхаристии. \ Фото: gallerix.ru.
Что уж говорить, а искусство на протяжении веков было, есть и будет бесценным. И совсем неудивительно, что в мире полным-полно желающих, готовых заполучить в свою коллекцию ту или иную картину (чаще всего незаконным путём). Кто-то идёт на преступление ради денег, а кто-то попросту пытается потешить своё самолюбие и совершая дерзкие кражи, уносит картины из-под носа охраны, не оставляя при этом никаких следов.
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