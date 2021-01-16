Что можно увидеть в музее Гарри Поттера: Путешествие в другую реальность

На первый взгляд, мир Гарри Поттера не имеет прямого отношения к новогодним праздникам, но связь, тем не менее, существует: и то, и другое ассоциируются с чудесами, волшебством, магией, столкновением злых и добрых сил. А потому последний месяц года можно запросто объявлять временем перечитывания и пересматривания книг и фильмов о мальчике-волшебнике. А некоторым счастливцам удастся уже в этом году окунуться на несколько часов в другую реальность – в музее английского Ливсдена.
Превращение аэродрома в студию, а студии – в музей
Это не просто хранилище экспонатов, это место с особой атмосферой и особой историей, островок чего-то магического посреди обычной жизни, где многое определяется курсом валют, эпидемиологической обстановкой, успешностью рабочих проектов и прочими факторами. В музее Ливсдена, что неподалеку от Лондона, обо всем этом можно забыть – благодаря компании Warner Bros., чьими силами были сняты фильмы о Гарри Поттере.
Музей занимает часть студии. Фото: pixabay.com
Ливсден расположен рядом с городком Уотфорд на юго-западе Хартфордшира. В довоенное время здесь был построен английский аэродром. Позже в ангарах Ливсдена размещался завод «Роллс-Ройс», а в 1994 году эти помещения впервые использовали как киностудию: там снимали «Золотой глаз», семнадцатый фильм бондианы.
В 2000 году именно здесь проходили съемки первого фильма о Гарри Поттере, и уже тогда руководство студии рассчитывало открыть в будущем музей. Реквизит сохраняли, включая и предметы, которые не требовались для дальнейших съемок – например, одежду, из которой герои вырастали. Так формировались экспозиции будущего музея.
Письма о приеме в Хогвартс из экспозиции музея. Фото: pixabay.com
Поначалу компания Warner Bros. арендовала студию, а в 2010 году приобрела ее в собственность и сделала своей постоянно действующей европейской площадкой. Сейчас Ливсден по-прежнему используется для съемок кинофильмов, но часть студии отдана под размещение экспозиции из мира Гарри Поттера.
Тайны создания фильмов о Гарри Поттере – в экспозициях
Музей был торжественно открыт 31 марта 2012 года. С тех пор он распахивал двери для миллионов визитеров – до 6000 человек могло посещать музей за день. Несмотря на довольно высокие цены – как входных билетов, так и дополнительных товаров и услуг, количество желающих потратить сбережения именно здесь всегда оставалось высоким, да это и немудрено.
Часть экспозиции музея. Фото: pixabay.com
И те, кто знает мир Гарри Поттера как свой собственный, а потому пристрастен относительно разных тонкостей его воссоздания в реальной жизни, и те, кто не считает себя фанатом поттерианы, - все они, попадая в музей, оказываются во власти особой атмосферы волшебства – она поддерживается везде, на каждом квадратном сантиметре пространства. Тем более, посещение музея не сводится к простому осмотру костюмов и реквизита, задействованных во время съемок.
Гостиная Гриффиндора. Фото: pixabay.com
Кстати, все, что представлено в музее в качестве экспонатов, действительно использовалось при создании фильма – начиная от автомобиля мистера Уизли до принадлежностей для квиддича и мантий учеников Хогвартса. Здесь есть даже комната, где работали во время съемок парикмахеры и гримеры, сейчас в ней выставлены парики, накладки, разные элементы грима персонажей фильмов.
Часть фойе. Большинство манекенов музея - без лица. Фото: pixabay.com
Путешествие по музею начинается в большом фойе. Уже с самого начала возникает иллюзия погружения в жизнь Хогвартса, не обходится без Распределяющей шляпы и, разумеется, ключевых фигур мира Хогвартса – профессоров Дамблдора, МакГонагалл, Снейпа.
Кабинет Дамблдора. Фото: pixabay.com
Декорации к фильмам о Гарри Поттере и декорации для игры «в Гарри Поттера»
Поскольку у создателей музей не было цели воспроизвести именно Хогвартс – скорее, погрузить зрителей в атмосферу съемок, а еще – атмосферу приключений героев фильмов, в музее можно «посетить» места, от школы волшебников довольно удаленные. Например, рядом с помещениями «замка» находится чулан Гарри, в котором он жил в доме Дурслей в пригороде Лондона.
Чулан Гарри Поттера под лестницей. Фото: pixabay.com
Посетители могут осмотреть и «дом Уизли» под названием «Нора», где спицы сами вяжут, утюг сам гладит, а посуда сама себя моет. Музей предлагает наведаться и в Косой переулок, «расположенный» в столице. В реальном мире он недоступен для обычных людей, но, попав в музей Ливсдена, пройтись мимо магазинчиков волшебников сможет каждый посетитель.
Класс зельеварения. Фото: pixabay.com
Отдельный павильон представляет собой «владения» Министерства магии. Не забыт и банк «Гринготтс» с его непременными «сотрудниками-гоблинами». А в 2015 году на территории музея появилась и платформа 9 ¾, вместе с поездом Хогвартс-экспресс. Паровоз ведет себя как настоящий – издает гудки, выпускает пар. Разумеется, зрителям предлагается пройтись по вагонам и почувствовать себя учащимися школы, сделать фотографии.
Хогвартс-экспресс. Фото: pixabay.com
И все же большая часть территории музея – это именно места из Хогвартса: кабинет Дамблдора и класс зельеварения, гостиная Гриффиндора, внутри которой можно увидеть фигуры учеников, а на входе – портрет Полной Дамы. На открытой площадке можно посетить Запретный лес, увидеть мотоцикл Хагрида, автобус «Ночной рыцарь».
Модель замка Хогвартс в масштабе 1:24, высота - 2,5 м. Фото: pixabay.com
Погружение на несколько часов в мир Гарри Поттера посетителям гарантировано. А чтобы сохранить это ощущение, им предлагаются дополнительные развлечения - например, попробовать сливочное пиво в баре «Три метлы», купить конфеты с непредсказуемой начинкой, волшебную палочку и другие сувениры.
Косой переулок в музее. Фото: pixabay.com
Пандемия временно закрыла двери для посетителей музея Гарри Поттера в Ливсдене, но уже в декабре 2020 года планируется возобновить экскурсии. Во всяком случае, в календаре появляются все новые мероприятия – с января, например, открывается экспозиция, посвященная факультету Слизерин
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