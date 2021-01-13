Как Сталин разрушил брак «несоветской» красавицы Марины Фигнер и за что актрисе дали 5 лет лагерей

Она была очень красива и талантлива, но так и не смогла сыграть в кино сколько-нибудь значимых ролей. Марина Николаевна Фигнер привлекала внимание режиссёров, её часто приглашали на пробы, но на роли не утверждали, слишком уж «несоветской» была её красота. Сама она буквально притягивала мужские взгляды, но при этом отличалась особенным аристократизмом. В начале карьеры из-за личного вмешательства Иосифа Сталина был разрушен её первый брак, а позже она и вовсе попала в лагеря на пять долгих лет.
Несостоявшееся счастье
Марина Фигнер в фильме «Весна». / Фото: www.kino-teatr.ru
Марина Фигнер родилась и выросла в очень известной семье. Её дед Николай Фигнер был знаменитым тенором и приближённым лицом Александра III. Сестрой родного деда Марины была знаменитая революционерка Вера Фигнер, совершавшая вместе со старшим братом Ленина покушение на царя и приговорённая за это к пожизненному заключению, из которого она вышла после революции, отсидев 25 лет.
Отец актрисы Николай Фигнер служил в царской армии, затем в Красной армии и погиб в 1943 году. Мама, Вера Фигнер, была актрисой, но после появления на свет детей оставила сцену и полностью посвятила себя семье. Марина Фигнер решила пойти по стопам матери, и сразу же после окончания школы поступила в труппу театра имени Ленсовета в Ленинграде, куда девушку приняли без специального образования. Правда, прослужила она там недолго. Спустя всего несколько месяцев Марина Фигнер переехала в Москву и перешла во вспомогательный состав МХАТа. В кино она снималась тоже не слишком много, сыграв за всю жизнь всего в 12 картинах.
Марина Фигнер. / Фото: www.kino-teatr.ru
Во многих источниках пишут о том, что у актрисы было два мужа, лётчик Рафаил Иванович Капрэлян и сценарист Исаак Семёнович Прок. Но в книге известного дипломата Тимура Дмитричева имеются сведения о самом первом браке актрисы с известным режиссёром Владимиром Петровым.
Владимир Михайлович был одним из режиссёров фильма «Пётр Первый», который заслужил одобрение самого Сталина. Но именно «отец всех народов» сыграл свою роль в том, что семья Владимира Петрова и Марины Фигнер распалась в самом начале своего существования.
Владимир Петров. / Фото: www.prlib.ru
Дело в том, что до женитьбы на Марине Фигнер Владимир Петров был женат на Кэтеване Церетели. Чтобы жениться на Марине, которая была младше режиссёра на 26 лет, он развёлся со своей супругой. Она же была грузинкой и дочерью одного из соратников Сталина.
Когда Иосиф Виссарионович узнал о разводе Петрова, он, как пишет в своей книге «Курьезы холодной войны. Записки дипломата» Тимур Дмитричев, лично позвонил режиссёру и пристыдил его за неподобающее отношение к грузинской жене. И с лёгкой долей юмора поинтересовался, не стал ли развод Владимира Петрова «досадным недоразумением», которое можно очень просто исправить.
Марина Фигнер в фильме «За власть Советов». / Фото: www.kino-teatr.ru
После этого разговора Владимир Петров очень быстро расстался с Мариной Фигнер и вернулся к своей первой супруге. Девушка очень тяжело переживала расставание с любимым человеком, но при этом понимала и Владимира Петрова. Вряд ли семейное счастье стоило его жизни. Посмей он ослушаться вождя и не исправить «досадное недоразумение», он мог бы, в лучшем случае, оказаться в лагерях, в худшем – быть расстрелянным.
Два брака, лагеря и полное забвение
Марина Фигнер и Светлана Карпинская в фильме «Девушка без адреса». / Фото: www.kino-teatr.ru
Чуть позже Марина Фигнер всё же устроила свою личную жизнь, став супругой известного лётчика Рафаила Капрэляна. Во время Великой Отечественной войны его самолёт сбили, он попал в плен, откуда смог сбежать. Его едва не расстреляли партизаны, к которым он вышел после побега, и был помилован лишь после того, как из Генерального штаба подтвердили личность лётчика. Но и этот брак Марины Фигнер не просуществовал долго и закончился разводом.
В последние военные годы актриса сблизилась с композитором, актрисой и певицей Юлией Запольской, чьи песни часто исполнял Леонид Утёсов. Юлия Запольская, небезызвестная Зоя Фёдорова, Марина Фигнер и ещё несколько молодых женщин, подружились с молодыми сотрудниками посольства США. На том этапе никаких препятствий к общению советских женщин с американцами со стороны спецслужб не возникало.
Марина Фигнер (дама в голубом) в фильме «Хождение по мукам. Сестры». / Фото: www.kino-teatr.ru
Юлия вышла замуж за Тома Уитни, который ради жены был готов остаться в Советском Союзе, зная, что в случае его отъезда жену ждёт арест, а затем и ссылка. Юлия Запольская, благодаря решению мужа продолжать работать в СССР, осталась на свободе. А вот Марине Фигнер и Зое Фёдоровой повезло куда меньше. Обе женщины были арестованы и сосланы в лагеря.
Марина Фигнер в фильме «На дальних берегах». / Фото: www.kino-teatr.ru
Марину Фигнер арестовали в 1947 году и проговорили к пяти годам лагерей. В 1948 она стала работать в Карагандинском драмтеатре, была амнистирована в 1952 году, тогда же переехала в Свердловск, где год служила в местном театре. Потом перебралась в Крым и в 1954-1955 годах была актрисой Крымского драмтеатра. Разрешение на переезд в столицу она получила в 1955, тогда же она восстановилась в штат Театра-студии киноактёра. Реабилитировали Марину Фигнер уже в 1956 году, сняв с неё все обвинения.
Марина Фигнер в фильме «Анна на шее». / Фото: www.kino-teatr.ru
Но даже после реабилитации она снималась в кино очень мало, больше была занята в дубляже, занималась лекционной работой и общественной деятельностью.
Вскоре после возвращения в Москву актриса вышла замуж за сценариста Исаака Прока, служившего в Центральной студии документальных фильмов. Сама же она в 1965 году стала ассистентом режиссёра в творческом объединении «Экран», затем уволилась, изредка снималась в кино. В 1960 году она снялась в дипломной короткометражной ленте Андрея Тарковского «Каток и скрипка». Последней работой актрисы стал фильм «Земля, до востребования». Известно, что её приглашали сняться в картине «Биндюжник и король», но Марина Фигнер по каким-то причинам ответила отказом.
Марина Фигнер в фильме «Каток и скрипка». / Фото: www.kino-teatr.ru
После этого её следы теряются. Не стало актрисы в 1991 году. При этом в одних источниках информация ограничивается кратким «скончалась в 1991 году», в других упоминается гибель Марины Фигнер в автомобильной аварии.
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