Блаженная Матрона: почему РПЦ не признала ее «житие»

Почитание Матроны всегда было массовым, чему способствовали многочисленные рассказы об избавлении от недугов или исполнении желаний после прикладывания к ее мощам.

Однако обращающимся за помощью к блаженной Матроне не хватало канонического жизнеописания святой, в котором факты и свидетельства духовного подвига должны были пройти тщательную проверку церковной комиссии.

Долгое время основным источником сведений о Матроне, была книга Зинаиды Ждановой «Сказание о житии блаженной старицы Матроны», изданная Ново-Голутвинским монастырем в 1993 году 100-тысячным тиражом. Зинаида Владимировна лично знала Матрону Никонову, так как вместе с матерью приютила ее у себя в квартире на Арбате. Здесь, по адресу Староконюшенный переулок, дом 30 (здание не сохранилось), Матрона прожила как минимум 5 лет.

Многие из тех, кто ознакомился с этим трудом, не могли не задаться вопросом: действительно ли Матрона претендует на роль православной подвижницы? Слишком явные параллели возникают здесь с жизнью известной болгарской ясновидящей Ванги, которую, как известно, православная церковь канонизировать отказалась. Жизнеописание наполнено неким подобием религиозного фольклора, перемешанного с колдовскими и магическими ритуалами, не имеющими отношения к православию.

Неискушенный в религиозных вопросах читатель по прочтении этой книги может сделать вывод, что для спасения не обязательно обращаться ко Христу, достаточно связать все свои помыслы с Матроной. Со слов Ждановой, на вопрос: «как спастись?», — матушка отвечала: «Цепляйтесь все-все за мою пяточку и спасетесь, и не отрывайтесь от меня, держитесь крепче!». Вот еще одно высказывание, приписываемое блаженной Матроне: «Умру, ходите ко мне на могилку, я всегда там буду, не ищите никого другого. Не ищите никого, иначе обманетесь».

Очень часто в «Сказании» Ждановой можно встретить фразы, отражающие веру в силу порчи или сглаза. «Бывают мнимые болезни, их насылают. Боже упаси, поднимать на улице что-либо из вещей или денег», — так якобы говорила Матрона. Есть и описания ритуалов, очень напоминающих колдовские. Жданова приводит случай исцеления «порченой больной», из которой после манипуляций Матроны «вышел враг» — живая «ящерица с рожками». Пресмыкающееся облили кипятком и тут же спустили в унитаз. При этом, со слов автора, матушка якобы произнесла, что ящерицу нужно было в банку посадить, чтобы ведьма за ней сама пришла.

В книге неоднократно говорится о том, как Матрона читала молитвы над водой и давала ее своим посетителям. О содержании молитв ничего неизвестно. Если предположить, что речь шла об освящении воды, то это могут делать лишь священнослужители и только по двум чинам — Великое освящение и Малое освящение. В иных случаях молитва над водой — «от лукавого», ведь зачастую воду таким способом «заговаривают» народные целители.