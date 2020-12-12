Спустя десятилетия, или Как изменились эпохальные сооружения мира с течением времени

Монументы или памятники архитектуры зачастую меняют свой первозданный вид. Особенно заметны изменения на культовых объектах, которые узнает весь мир, ведь они в свое время стали визитной карточкой той или иной страны и часто мелькают на экранах телевизоров, в прессе или Сети. Узнать о том, пошли ли эти изменения на пользу или нет, можно лишь сделав сравнительный анализ, чем мы сейчас и займемся.
1. Статуя Свободы в Нью-Йорке (США)
Как время и окружающая среда повлияла на внешний вид Статуи Свободы. | Фото: micccp.com.
Знаковый подарок Франции в виде Статуи Свободы был изготовлен в Всемирной выставке 1876 г., приуроченной к 100-летию независимости Соединенных Штатов. Современники привыкли видеть символ страны зеленоватого оттенка, но поскольку статуя имеет медную оболочку, то изначально цвет был совсем другим – коричнево-красным.
Справка: Высота Статуи Свободы – 33,86 метров, сам монумент вместе с пьедесталом достигает 93 метра.
2. Мемориал Линкольна в Вашингтоне (США)
Мемориал Линкольна в 1917 г. и в наше время (Вашингтон, США). | Фото: putidorogi-nn.ru/ turizm.mirvokrugnas.com.
Не одно десятилетие после гибели шестнадцатого президента страны Авраама Линкольна планировалось строительство мемориала для увековечивания его памяти. Спустя более чем полвека американцы смогли таки увидеть это сооружение, правда его расположение среди настоящего болота мало кого впечатлил. Понадобилось немало времени, чтобы мемориал стал самым посещаемым местом не только Национальной аллеи центра Вашингтона, но и символов целой страны. Теперь, когда болота осушены, создан искусственный водоем, проложены аллеи и проведены соответствующие работы по облагораживанию территории, сюда устремляются толпы туристов со всего мира. По сведениям редакции Novate.ru, ежегодно мемориал Линкольна посещает около 6 млн. человек.
3. Музей Лувра в Париже (Франция)
Музей Лувра в Париже в 1910 г. и современный вид (Франция). | Фото: oeildelaphotographie.com, © Les Freres Seeberger/ posmotrim.by.
Уникальный, даже можно сказать универсальный музей, в котором собраны богатейшие коллекции художественных и исторических реликвий, начиная с 1792 г. приумножал не только бесценные сокровища, но и менял внешний облик. Несмотря на то, что само здание сохранило свои первоначальные формы, но площадь, на которой оно находится изменялась согласно веяниям моды каждой эпохи. Последняя достопримечательность в виде стеклянной пирамиды, появившаяся между с 1985 – 1989 гг., до сих пор вызывает споры. Одни считают ее шедевром гениального американского архитектора китайского происхождения Бэй Юймина, а другие – кощунством.
4. Капитолий в Вашингтоне (США)
Если бы строители следовали первоначальному плану архитектора Уильяма Торнтона, то мы бы не увидели современное величие Капитолия (Вашингтон, США). | Фото: ru.wikipedia.org/ putidorogi-nn.ru.
Здание United States Capitol в 1846 г. (Вашингтон, США). | Фото: micccp.com.
В 1793 г. на Капитолийском холме в Вашингтоне началось строительство помпезного сооружения, которое стало символом свободы и демократии Соединенных Штатов. Изначально здание предназначалось для работы сенаторов и Палаты Представителей, но после окончания строительства в нем проходили заседания Конгресса США. На протяжении всего этого периода Капитолий (United States Capitol) несколько раз перестраивался, причем различные усовершенствования и трансформации происходят и по сей день.
5. «Ласточкино гнездо» на скале Аврора в Крыму
Вот так выглядела дача на утесе Аврора в XVIII веке (Гаспра, Крым). | Фото: chert-poberi.ru/ telegraf.com.ua.
Это сейчас очертания башни в готическом стиле, расположенной на краю утеса скалы Аврора мыса Ай-Тодор., являются настоящей достопримечательностью Крыма и даже его визитной карточкой. Но, когда неизвестный генерал решился на строительство своей одноэтажной дачи, то даже представить не мог, что его «Замок любви» уступит место столь эффектному образу.
Самый узнаваемый символ Крыма приобрел свои очертания в 1912 г («Ласточкино гнездо», Гаспра). | Фото: pinterest.com/ ladycrystal.net.
Естественно, от прежнего деревянного домика ничего не осталось, когда за воплощение своей мечты взялся немецкий барон фон Штенгель, который по тем временам был крупнейшим нефтепромышленником и разрабатывал месторождения бакинской нефти. Он настолько скучал по родным местам, что решил построить собственный «рыцарский средневековый замок». Благодаря его стараниям и проекту архитектора-модерниста Леонида Шервуда в 1912 г. на Аврориной скале появился миниатюрный замок в готическом стиле, который узнают современники.
6. Национальный Мемориал «Гора Рашмор» в Южной Дакоте (США)
За 14 лет древняя святыня индейцев дакота превратилась в Национальный Мемориал под названием «Гора Рашмор» (США). | Фото: geographyofrussia.com/ maximonline.ru.
Еще в начале прошлого века, вместо огромных барельефов самых почитаемых личностей Соединенных Штатов, высилась обычная скальная гряда, которую местные жители называли «Шесть праотцов». Но с появлением в этих краях Чарльза Рашмора никому не известная местность получила мировую известность, ведь меценат решил сделать подарок своей стране и профинансировать создание впечатляющего монументального барельефного комплекса с изображением четырех легендарных президентов страны.
Гипсовая модель главного скульптора проекта Гутзона Борглума и конечный результат Национального Мемориала «Гора Рашмор» (США). | Фото: zagge.ru/ travel.tochka.net.
Интересный факт: Критерии, по которым Чарльз Рашмор выбирал ,кого запечатлеть в камне на многие века: Джордж Вашингтон – считается праотцом демократии в США, Томас Джефферсон — создал Декларацию Независимости, Теодор Рузвельт — инициировал строительство Панамского канала, а также отстаивал государственность и бизнес, Авраам Линкольн — добился завершения Гражданской войны между Севером и Югом, предотвратил распад Америки и отменил рабство в стране.
7. Эйфелева башня в Париже (Франция)
В 1889 г. благодаря конструктору Гюставу Эйфелю в Париже появилась достопримечательность мирового масштаба (Эйфелева башня). | Фото: incomartour.com.ua/ up-pro.ru.
Столетие Французской революции ознаменовалось еще одним событием, которое в те времена вызывало лишь критику и недовольство, а в последствии превратилось в самый узнаваемый символ целой страны. Речь идет об открытии Эйфелевой башни в 1889 году. С тех этот объект подвергался то нещадной критике, то воспеванию и каждый раз не только привлекал миллионы посетителей, но и требовал постоянного ухода. Каждые 7 лет огромную металлическую конструкцию требуется красить, чтобы избежать повреждения металла коррозией, на эти цели уходит около 57 тонн краски, причем ее цвет с течением времени менялся – от желтого до красно-коричневого.
Огни Эйфелевой башни (Париж, 1925 г. и нынешнее время). | Фото: commons.wikimedia.org/ veronika-allure.blogspot.com.
Начиная с 1889 г., она считается еще и самым высоким местом для рекламы. И если в день открытия Всемирной выставки ее украшали всего лишь 10 тыс. газовых фонарей и несколько прожекторов, то уже к 1925-го на ней красовалось 125 тыс. электрических лампочек со световой рекламой, придуманной Андре Ситроеном.
8. Московский Кремль
Московский Кремль – древнейшая крепость в центре столицы. | Фото: planeta.turtella.ru.
Древнейшая крепость, расположенная в центре столицы России, начиная с 1264 года являлась резиденцией московских удельных князей. Каких только изменений она не претерпела за столь длительный период. Все начиналось с обычного рва с водой, земляного вала и частокола. Со временем Кремль приобретал черты настоящего форпоста и превратился в надежную твердыню, созданную из каменного массива. Именно с этих пор по миру гуляло такое выражение – «Белокаменная Москва». В таком праздничном наряде Кремль просуществовал целых 100 лет, но время и постоянные столкновения сделали свое дело и крепость требовала обновления.
Старейшее документальное изображение Московского Кремля и наше время (1841 г. дагерротип Леребура). | Фото: moscowwalks.ru/ ermakvagus.com.
Один из первых дагерротипных снимков Московского Кремля сделанный в 1839 г. и современный вид. | Фото: andrej-ab.livejournal.com/ tourblogger.ru.
Уже при Иоанне III, когда Москва превратилась в столицу, под руководством итальянских зодчих началось строительство нового Кремля из обожженного красного кирпича, во время которого он и приобрел современные очертания. Естественно, с тех пор тоже многое изменилось, но он все так же является общественно-политическим и историко-культурным центром, в котором в свое время короновались цари, а теперь – это официальная резиденция Президента Российской Федерации.
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