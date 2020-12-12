Спустя десятилетия, или Как изменились эпохальные сооружения мира с течением времени





Монументы или памятники архитектуры зачастую меняют свой первозданный вид. Особенно заметны изменения на культовых объектах, которые узнает весь мир, ведь они в свое время стали визитной карточкой той или иной страны и часто мелькают на экранах телевизоров, в прессе или Сети. Узнать о том





Монументы или памятники архитектуры зачастую меняют свой первозданный вид. Особенно заметны изменения на культовых объектах, которые узнает весь мир, ведь они в свое время стали визитной карточкой той или иной страны и часто мелькают на экранах телевизоров, в прессе или Сети. Узнать о том , пошли ли эти изменения на пользу или нет, можно лишь сделав сравнительный анализ, чем мы сейчас и займемся.

1. Статуя Свободы в Нью-Йорке (США)

Как время и окружающая среда повлияла на внешний вид Статуи Свободы. | Фото: micccp.com.

2. Мемориал Линкольна в Вашингтоне (США)

Мемориал Линкольна в 1917 г. и в наше время (Вашингтон, США). | Фото: putidorogi-nn.ru/ turizm.mirvokrugnas.com.

3. Музей Лувра в Париже (Франция)

Музей Лувра в Париже в 1910 г. и современный вид (Франция). | Фото: oeildelaphotographie.com, © Les Freres Seeberger/ posmotrim.by.

4. Капитолий в Вашингтоне (США)

Если бы строители следовали первоначальному плану архитектора Уильяма Торнтона , то мы бы не увидели современное величие Капитолия (Вашингтон, США). | Фото: ru.wikipedia.org/ putidorogi-nn.ru.

Здание United States Capitol в 1846 г. (Вашингтон, США). | Фото: micccp.com.

5. «Ласточкино гнездо» на скале Аврора в Крыму

Вот так выглядела дача на утесе Аврора в XVIII веке (Гаспра, Крым). | Фото: chert-poberi.ru/ telegraf.com.ua .

Самый узнаваемый символ Крыма приобрел свои очертания в 1912 г («Ласточкино гнездо», Гаспра). | Фото: pinterest.com/ ladycrystal.net.

6. Национальный Мемориал «Гора Рашмор» в Южной Дакоте (США)

За 14 лет древняя святыня индейцев дакота превратилась в Национальный Мемориал под названием «Гора Рашмор» (США). | Фото: geographyofrussia.com/ maximonline.ru.

Гипсовая модель главного скульптора проекта Гутзона Борглума и конечный результат Национального Мемориала «Гора Рашмор» (США). | Фото: zagge.ru/ travel.tochka.net.

7. Эйфелева башня в Париже (Франция)

В 1889 г. благодаря конструктору Гюставу Эйфелю в Париже появилась достопримечательность мирового масштаба (Эйфелева башня). | Фото: incomartour.com.ua/ up-pro.ru.

Огни Эйфелевой башни (Париж, 1925 г. и нынешнее время). | Фото: commons.wikimedia.org/ veronika-allure.blogspot.com.

8. Московский Кремль

Московский Кремль – древнейшая крепость в центре столицы. | Фото: planeta.turtella.ru.

Старейшее документальное изображение Московского Кремля и наше время (1841 г. дагерротип Леребура). | Фото: moscowwalks .ru/ ermakvagus.com.

Один из первых дагерротипных снимков Московского Кремля сделанный в 1839 г. и современный вид. | Фото: andrej-ab.livejournal.com/ tourblogger.ru.