15 невероятных способов применения банановой кожуры
Как ни странно это прозвучит, но банановая кожура не менее ценна, чем сам банан. Поэтому не стоит торопиться и выбрасывать её в мусорное ведро. Предлагаем 15 способов её применения, о которых вы даже не догадываетесь.
1. Крем для обуви
Крем для обуви
Нужно потереть обувь банановой кожурой, а потом протереть её чистой тряпкой. Муфли засверкают как новые.
2. Полироль для серебра
Полироль для серебра
Из банановой кожуры и небольшого количества воды в блендере нужно приготовить пастообразную смесь. Ей натирают серебро.
3. Бабочки в саду
Бабочки в саду
Если разложить банановую кожуру с небольшими кусочками самого банана в саду, то со временем сюда слетятся все бабочки с округи (и дрозофилы тоже).
4. Средство для ухода за кожей
Средство для ухода за кожей
Банановая кожура пригодится тем, у кого сухая кожа или веснушки. Нужно протирать кожу внутренней стороной кожуры два раза в день, и результаты не заставят себя ждать.
5. Удобрение для растений
Удобрение для растений
Лучше банановую кожу выбрасывать не в мусорное ведро, а в компостную яму. Особенно рекомендуется она для томатов и роз, при посадке обязательно нужно бросить в яму хоть маленький кусочек.
6. Банановый уксус
Банановый уксус
Из банановой кожуры получится замечательный уксус, который отличается кисловато-горьким вкусом с приятным сахарным послевкусием. Он отлично подойдёт для заправки салатов, ароматизации воды и чая.
7. Маринад для мяса
Маринад для мяса
В следующий раз попробуйте пожарить мясо с банановой кожурой, оно получится мягким и сочным.
8. Отбеливатель для зубов
Отбеливатель для зубов
Чтобы отбелить зубы, нужно потереть внутренней стороной кожуры по зубам.
9. Средство против зуда
Средство против зуда
Если покусали комары или мошки, и места укусов жутко чешутся, нужно просто потереть их банановой кожурой.
10. Средство против занозы
Средство против занозы
Кусочек банановой кожуры нужно прикрепить к месту, куда вошла заноза. Энзимы помогут поднять её ближе к поверхности кожи, и занозу легко можно будет вытащить.
11. Записка
Записка
На банановой кожуре зубочисткой можно написать целое послание, как минимум признание в любви. Самое интересное, что прочитать его можно будет лишь через несколько часов.
12. Полироль для растений
Полироль для растений
Банановая кожура - абсолютно безвредный, не содержащий никаких химических соединений, которые могут негативно сказаться на состоянии растений или людей, полироль для листьев.
13. Антидепрессант
Антидепрессант
Для того, чтобы облегчить депрессивное состояние, нужно сначала съесть банан, а потом поставить в кастрюле кипятиться его кожуру.
14. Ловушка для моли
Ловушка для моли
В разных местах нужно разложить небольшие кусочки банановой кожуры, которая привлечёт к себе противную моль.
15. Средство против акне
Средство против акне
Чтобы безобразный прыщ поскорее исчез, нужно натереть его внутренней стороной банановой кожуры и не вытирать кожу.
Банановая кожура - удивительная вещь. Она пригодится как в хозяйстве, так и в медицине с косметологией.
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