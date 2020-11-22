



15 невероятных способов применения банановой кожуры



Как ни странно это прозвучит, но банановая кожура не менее ценна, чем сам банан. Поэтому не стоит торопиться и выбрасывать её в мусорное ведро. Предлагаем 15 способов её применения, о которых вы даже не догадываетесь.