С нами не соскучишься!

7 940 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Откуда берется такой специфический запах в метро?

Откуда берется такой специфический запах в метро?

Откуда берется такой специфический запах в метро?

Большинство людей бывали в метро, причем в разных городах, и отлично знают, что аромат здесь стоит необычный и перепутать его с чем-то практически невозможно. Многим он даже нравится.

Но почему в метро он именно такой?


Что за запах и почему он здесь возникает

Укладка железнодорожных путей может осуществляться по разным технологиям. У нас же, как правило, за многие десятилетия принцип не изменился. Как и в самом начале развития железной дороги, используются шпалы из древесины. Учитывая активное применение древесины и высокий процент влажности в подземных тоннелях, увеличивается риск разрушения дерева в виде гниения, сопровождающегося своеобразным запахом.

Откуда берется такой специфический запах в метро?


Чтобы уберечь древесину от разрушения, шпалы проходят предварительную обработку специальным веществом. В роли эффективной пропитки, обеспечивающей качественную профилактику, выступает креозот.


Откуда берется такой специфический запах в метро?


Вещество представляет собой маслянистую жидкость, не имеющую цвета, быстро воспламеняющуюся и очень плохо растворимую в обычной воде, но с насыщенным запахом. Сырьем для ее изготовления является деготь – каменноугольный или древесный. Впервые в 1830 году получил креозот Карл фон Рейхенбах в процессе дистилляции букового дегтя.


Откуда берется такой специфический запах в метро?


Именно это вещество и используется в качестве профилактической пропитки для шпал в течение уже долгого промежутка времени.
Оно позволяет уберечь древесину от поражения насекомыми и гнилостных процессов. Наносится креозот на изделия на заводе, во время производства деталей, единоразово. Постепенно, благодаря воздушным потокам устойчивый запах разносится по всей территории метро.


Откуда берется такой специфический запах в метро?


Креозот, как показывают результаты ряда исследований, может относиться к канцерогенам, но прямых доказательств этому утверждению на текущий момент нет. Тем не менее, это повлияло на решение стран Евросоюза. В них, начиная с 2003 г., нелицензированное применение данного вещества запрещено.


Побывав в метро в нескольких городах, например, в Москве, Питере и Нижнем Новгороде, можно сделать вывод, что запах, который там царит, не одинаков. В большинстве случаев в Нижегородском метрополитене можно почувствовать аромат, сходный с тем, который есть в заброшенных и очень старых домах или на чердаках. Он достаточно приятный, хоть и отдает слегка плесенью.

Специалисты утверждают, что это связано с близким расположением воды. Специфический запах появляется в связи с наличием сырости и, естественно, плесени.

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх