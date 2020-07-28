Откуда берется такой специфический запах в метро?

Большинство людей бывали в метро, причем в разных городах, и отлично знают, что аромат здесь стоит необычный и перепутать его с чем-то практически невозможно. Многим он даже нравится.Но почему в метро он именно такой?Укладка железнодорожных путей может осуществляться по разным технологиям. У нас же, как правило, за многие десятилетия принцип не изменился. Как и в самом начале развития железной дороги, используются шпалы из древесины. Учитывая активное применение древесины и высокий процент влажности в подземных тоннелях, увеличивается риск разрушения дерева в виде гниения, сопровождающегося своеобразным запахом.Чтобы уберечь древесину от разрушения, шпалы проходят предварительную обработку специальным веществом. В роли эффективной пропитки, обеспечивающей качественную профилактику, выступает креозот.Вещество представляет собой маслянистую жидкость, не имеющую цвета, быстро воспламеняющуюся и очень плохо растворимую в обычной воде, но с насыщенным запахом. Сырьем для ее изготовления является деготь – каменноугольный или древесный. Впервые в 1830 году получил креозот Карл фон Рейхенбах в процессе дистилляции букового дегтя.Именно это вещество и используется в качестве профилактической пропитки для шпал в течение уже долгого промежутка времени.Оно позволяет уберечь древесину от поражения насекомыми и гнилостных процессов. Наносится креозот на изделия на заводе, во время производства деталей, единоразово. Постепенно, благодаря воздушным потокам устойчивый запах разносится по всей территории метро.Креозот, как показывают результаты ряда исследований, может относиться к канцерогенам, но прямых доказательств этому утверждению на текущий момент нет. Тем не менее, это повлияло на решение стран Евросоюза. В них, начиная с 2003 г., нелицензированное применение данного вещества запрещено.Побывав в метро в нескольких городах, например, в Москве, Питере и Нижнем Новгороде, можно сделать вывод, что запах, который там царит, не одинаков. В большинстве случаев в Нижегородском метрополитене можно почувствовать аромат, сходный с тем, который есть в заброшенных и очень старых домах или на чердаках. Он достаточно приятный, хоть и отдает слегка плесенью.Специалисты утверждают, что это связано с близким расположением воды. Специфический запах появляется в связи с наличием сырости и, естественно, плесени.