Тот, кто уступил место на Олимпе Фредди Меркьюри: Тим Стаффел

В 1964 году два студента Брайан Мэй и Тим Стаффел создали в Лондоне музыкальную группу, которая большей частью играла кавер-версии популярных в то время песен. На объявление, которое ребята повесили в «Имперском колледже», откликнулся студент-дантист Роджер Тейлор, он в свободное время любил поиграть на ударных. Чуть позже в коллектив очень захотел попасть еще один студент - Фаррух Булсарой. Так начинался путь группы, которую сегодня называют «культовой» и одной из самых успешных в истории рок-музыки.
Первое название для своего детища ребята взяли у автора, которым в то время зачитывались. Антиутопия Джорджа Оруэлла «1984», поразившая их воображение, стала первым вдохновением, именно так и назвали группу. Через несколько лет, правда, название заменили на менее мрачное и чуть более понятное – «Smile». Музыка в стиле рок-блюз, выступления, большей частью бесплатные, на студенческих вечерах, - группа проходила обычный путь молодых коллективов, на котором обычно отсеивается 90% всех, желающих покорить большую сцену.
Студенческий коллектив «1984» сложился в 1970-х годах в Лондоне
Тем не менее, коллектив постепенно «раскручивался», ему даже удалось выступить на «разогреве» у «Pink Floyd», а в феврале 1969 года ребята почувствовали, что они близки к успеху – им предложили сыграть в знаменитом «Royal Albert Hall». Правда, хорошие инструменты для этого выступления они раздобыли почти случайно – Тим Стаффел каким-то чудом договорился с хозяином музыкального магазина. Постепенно от кавер-версий они стали приходить к своей музыке, которую Стаффелл и Мэй писали вместе, но тут у группы появился один очень активный фанат, который существенно повлиял на ее дальнейшую судьбу.
Группа «Smile»
Сосед по комнате Тима Стаффела Фаррух Булсарой тоже пел, мечтал о сцене, и постепенно загорелся желанием примкнуть к коллективу. Молодой студент постоянно ходил на репетиции и концерты, рассказывал о том, каким он видит будущее группы… Однако у ансамбля уже был солист, поэтому некоторое время импульсивного Фредди (так Фаррух любил себя называть) ребята не принимали всерьез. Однако в конце концов молодой человек дождался своего момента. Весной 1970-го основатель группы и ее идейный вдохновитель Тим Стаффел покинул «Smile». Он не выдержал двойного напряжения – учеба отнимала много времени, а группа из-за отсутствия толкового менеджмента практически не развивалась, поэтому место у микрофона он освободил. Конечно, Фредди не упустил этого шанса и очень быстро влился в коллектив.
Тим Стаффел в молодости
Да, он действительно видел, что можно сделать из этого коллектива – первым делом предложил новое название и логотип. Дальше надо было определиться с творческим стилем. Басист Майк Гроуз, игравший в группе в тот момент, вспоминал потом:
«Ребята до хрипоты спорили о том, куда двигаться группе: Брайан и Роджер отстаивали каждый свою точку зрения; кое-какие мысли высказывал и я. Но главным идеологом считался Фредди. Его голова была полна грандиозных планов.»
Новое название предложил именно Фредди, по его словам, оно звучало просто и торжественно. Для себя он тоже выбрал сценический псевдоним, обратившись к римской мифологии – посланник богов Меркурий показался ему подходящей фигурой. Так на сцене впервые появилась группа «Queen» с солистом Фредди Меркьюри. Их ждал быстрый и грандиозный взлет на самую верхушку музыкального Олимпа.
Группа «Queen», 1970 год
Тим Стаффел, который по собственному желанию остался «за бортом», наверное, много думал впоследствии о хитросплетении судеб и неуловимой Фортуне, однако свой выбор он в тот момент делал осознанно:
«Я на 100% был уверен в правильности своего выбора. Я до смерти устал от этого грохочущего рока. Так что у меня были свои причины уйти из Smile. Была ли группа Smile предшественником Queen? Честно сказать, не знаю. В каком-то смысле я дал им зеленый свет: появление Queen было неизбежно».
Кстати, в дебютный альбом Queen была включена одна песня, написанная еще для «Smile» - «Doing All Right». Дальше Тим Стаффел попытался сам продолжить музыкальную карьеру – поработал с парой малоизвестных групп, затем забросил мечту о сцене и решил вспомнить о своем художественном образовании. Он реализовал себя в качестве модельера, дизайнера, аниматора и режиссера рекламных роликов.
Сегодня немолодой уже Тим Стаффел продолжает сольную музыкальную карьеру
В 2001 году, через десять лет после смерти Меркьюри, Стаффелл вернулся в музыкальную индустрию, основав новую блюз-фанк группу под названием aMIGO. В 2018 году 70-летний музыкант принял участие в создании фильма о Фредди Меркьюри, и для этого старые участники группы Smile «тряхнули стариной», записав вместе саундтреки. Сегодня Тим Стаффел работает уже над третьим сольным альбомом и продолжает свою музыкальную карьеру, так непредусмотрительно оставленную им в 80-х годах.
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