Умение постоять за себя. 9 правил, о которых нужно рассказать ребенку

Главное – не дать себя в обиду!







Эти 9 советов помогут вам научить ребенка не дать себя в обиду и постоять за себя.







Никому не позволяй нарушить свои права . Никто не имеет права принуждать тебя действовать против твоей воли, угрожать тебе, дразнить или причинять боль. Если тебе не комфортна ситуация, стоит собраться духом и защитить себя словами или действиями.Но и ты тоже не должен нарушать права других людей!

Будь уверен в своих действиях и мыслях . Поддерживайте в своем ребенке положительную самооценку, хвалите за оказанное личное мнение. Хвалите за хорошие поступки, научите реагировать на собственные ошибки. Цените своего ребенка и его успехи, и тогда он будет уверен в себе.

Верь в лучшее . Научите ребенка замечать хорошее, не зацикливаться на негативе. Человеку-оптимисту проще воспринимать мир, такие люди притягивают к себе таких же позитивных людей и такой же позитив.

Ты имеешь право на личное мнение . Следует создавать различные условия для общения с разными людьми, подключать детей к этому общению, чтобы они учились выражать свое мнение, начинать и поддерживать разговор. Опыт общения с разными людьми в разных ситуациях придаст уверенности в себе.

Драться – не лучший вариант . Не всегда драка является лучшим способом выхода из ситуации. Часто она только усиливает ее. Слова гораздо лучше помогают в таких ситуациях!

Никогда не поддерживай детей, которые дразнят тебя или других . Научите ребенка тому, что у него и у других людей есть имя, которое является настоящей ценностью. Все другие прозвища и дразнилки должны игнорироваться.

Никогда не бойся отказываться и говорить «нет» . Важно, чтобы ребенок понимал, что у него есть выбор. Что он всегда может отказаться, сказать «нет». И самое главное, его выбор будут уважать.

Обращайся за помощью . Научите ребенка просить о помощи, если он сама не справляется. В первую очередь следует обратиться к родителям.

Занимайся спортом. Спорт, особенно если есть успехи, очень поднимает уверенность в себе и в своих силах. Спорт развивает терпение и выдержку.

