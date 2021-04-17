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Как удачливый австралиец случайно выиграл олимпийское золото и стал героем поговорки


Как удачливый австралиец случайно выиграл олимпийское золото и стал героем поговорки

На Зимних олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году произошел случай, который заставил многих поверить в чудеса. Австралийский конькобежец Стивен Брэдбери завоевал золотую медаль и стал национальным героем на родине, ведь до этого олимпийцы с жаркого континента никогда не становились первыми в зимних видах спорта. Обстоятельства этого забега были так поразительны, что в английском языке появилось выражение «doing a Bradbury». Дословно оно означает «достигнуть успеха, не предпринимая усилий» или «дождаться, пока враги сами ошибутся».

Стивен Брэдбери родился в Австралии 14 октября 1973 года. Молодой спортсмен подавал огромные надежды. Уже в 18 лет он стал чемпионом мира по шорт-треку и позднее участвовал в олимпиаде 1992 года. Однако три года спустя Брэдбери, похоже, попал в полосу неудач. Конькобежный спорт очень опасен из-за огромной скорости, и в нем случаются страшные травмы.

Во время соревнований Брэдбери столкнулся с соперником. Его бедро было так рассечено коньком, что пришлось накладывать более ста швов. Спортсмен потерял много крови и несколько лет не мог тренироваться. Затем в 2000-м году, вернувшись в большой спорт, конькобежец опять попал в переделку. На тренировке перед ним упал товарищ по команде, и, чтобы не поранить упавшего, Стивен перепрыгнул через него, но не удержался на льду и врезался в бортик.
Результат – перелом шеи и долгая реабилитация в корсете. Врачи предсказывали, что Брэдбери не сможет вернуться в спорт, но он никого не слушал.
Стивен Брэдбери

Стивен Брэдбери

 

Сложно даже представить, через что прошел спортсмен, чтобы повторно вернуться на лед и попасть в сборную страны после таких тяжелых травм, но ему это удалось меньше чем за два года. В 2002-м он опять участвовал в Зимних олимпийских играх, это была его четвертая олимпиада. Однако обмануть природу все-таки сложно. Спортсмен вернулся в команду, но первые же дни соревнований показали, что на победу рассчитывать ему не придется.

В четвертьфинале забега на 1000 метров Брэдбери, похоже, поймал свою улизнувшую удачу, и теперь ему начинало везти. В полуфинал австралийский спортсмен попал благодаря дисквалификации одного из соперников и, не питая иллюзий, спокойно двигался позади всех. Однако на последнем круге один из спортсменов «ушел в стенку», еще двое столкнулись и Брэдбери, неожиданно оказавшийся вторым, вышел в финал.
Победа австралийского спортсмена в 2002 году

Победа австралийского спортсмена в 2002 году

 

В финале же разыгралось настоящее шоу. Брэдбери по-прежнему спокойно шел позади всех, причем с заметным опозданием, однако под конец все четверо его конкурентов просто попадали, и австралиец не торопясь пересек финишную черту. Так впервые спортсмен из Южного полушария завоевал зимнее олимпийское золото. Чуть позже за эту удивительную победу Брэдбери получил на родине орден, в его честь была выпущена почтовая марка, ведь удача – очень капризная дама, и умение приручить ее - тоже своеобразный подвиг.

Видео поразительных забегов на зимней олимпиаде 2002 года (шорт-трек, 1000 метров)

Однако Стивен Брэдбери не стал долго эксплуатировать свою синюю птицу и после той памятной олимпиады ушел из большого спорта. Несколько лет он комментировал соревнования по шорт-треку, а затем увлекся автогонками.

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Как удачливый австралиец случайно выиграл олимпийское золото и стал героем поговорки

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