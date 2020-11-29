7 автомобилей, которые могут похвастаться практически нержавеющим кузовом

Одной из самых популярных проблем среди автомобилистов является ржавчина кузова. Ее боятся, ждут с опаской, с ней готовятся бороться. Единожды начавшаяся коррозия стремительно захватывает слабозащищенные участки металла. Полностью побороть ее может быть крайне сложно. Именно поэтому было бы неплохо с самого начала обзавестись таким автомобилем, который имеет прочный и надежный в данном отношении кузов. Абсолютными рекордсменами по уровню защищенности от коррозии были и остаются машины с полной гальванической обработкой.
В чем преимущества гальванической обработки кузова?
Вот, как это делается. |Фото: prosedan.ru.
Термическая оцинковка кузова является самым эффективным, надежным и долговременным способом защиты машины от ржавчины. Выполняется данная процедура еще на стадии производства. Кузов будущего авто при помощи специального станка-робота полностью окунается в специальный гальванический раствор с высоким содержанием цинка. Сразу после этого осуществляется оперативное нагревание конструкции, а следом запускается еще и процесс электролиза. В результате частицы цинка плотно прикрепляются к поверхности металла, образуя толстый защитный слой, который прослужит верой и правдой многие годы.
При этом важно понимать, что сама оцинковка также нуждается в защите при помощи лакокрасочного покрытия. Без него агрессивная среда уничтожит защитный слой цинка на кузове машины за считанные недели или месяцы. Таким образом, ЛКП и цинк на металле образуют единую защитную систему.
Какие машины среднего класса могут похвастаться отличным кузовом?
Делается еще при производстве машину. |Фото: gidpokraske.ru.
Наверняка, большинство сограждан интересует вопрос о том, к каким автомобилям на рынке из среднего класса и доступного ценового сегмента следует присмотреться, чтобы заполучить к себе в собственность машину с высококачественной гальванической обработкой? На этот счет существует много рейтингов, однако список абсолютных лидеров по качеству оцинковки кузова в среднем сегменте год от года фактически не меняется. Вот на что можно обратить внимание.
Хороший выбор. |Фото: yandex.by.
Renault Logan – бюджетный субкомпактный автомобиль, который выпускается для европейского рынка начиная с 1999 года. Все поколения этой машины имеют в целом надежный кузов, который при должном уходе не будет бояться ржавчины.
Отличная машины. |Фото: carpixel.net.
Skoda Octavia – еще один компактный автомобиль на сей раз чешского производства, который на протяжении многих десятилетий остается отличным выбором для тех, кто ищет сравнительно дешевый и при этом достаточно надежный образец для удовлетворения ежедневных нужд по передвижению из точки «А» в точку «Б».
Хорошее авто. |Фото: yandex.com.
Nissan Qashqai – отличный японский кроссовер, который также станет отличным выбором. Машина прослужит верой и правдой многие годы, не отвлекая автомобилиста на такие проблемы, как образование ржавчины в уязвимый местах кузова. Выпускается авто с 2006 года.
Можно брать. |Фото: yandex.by.
Honda Cr-V – другой популярный кроссовер, который также заслуживает внимания потребителей. На рынке автомобиль присутствует с 1995 года. Качество обработки кузова позволяет смело брать даже подержанные автомобили.
Хорошее авто. |Фото: drive2.com.
Toyota Camry Xv40 – среднеразмерный автомобиль, который добрался до отечественного рынка в 2006 году. Единственная проблема здесь заключается в том, что модель перестали выпускать уже в 2011. Несмотря на это, за кузов Toyota Camry переживать не стоит. Во всяком случае, если брать модели позднего выпуска.
Отличная штука. |Фото: yandex.by.
Citroen C4 Picasso – отличный компактный автомобиль из Франции, который выпускается до сих пор в нескольких модификациях. Если речь идет именно о защите от коррозии, то брать можно любую модель из любого поколения. Все они одинаково хороши в контексте рассматриваемого вопроса.
Высокое качество. ¦Фото: auto.ru.
Volkswagen Passat B8 – старый-добрый Passat почти никогда не подводил автомобилистов в вопросах ржавчины кузова, а точнее – ее отсутствия. Если приглянулись именно машины марки Volkswagen, то брать можно любые разновидности Passat от 2000 года производства.
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