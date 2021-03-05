Применение яичной скорлупы на огороде

Пожалуй, каждый садовод и огородник хотя бы раз в жизни слышал совет об использовании яичной скорлупы на участке. Но как именно, и зачем? Что даёт яичная скорлупа, и в каком виде её эффективнее всего использовать? Об этом и пойдёт речь ниже.



Яичная скорлупа — как известно, богатый источник органического кальция (90 %), а также фосфора, фтора, меди, железа и многих других. Прежде всего, скорлупу необходимо подготовить — тщательно промыть и просушить в течение 6 часов. Затем есть несколько разных способов применения на огороде. Первый — жидкое удобрение. Растолчённую скорлупу (от 2 яиц) залить чистой водой в литровой банке, оставить на 7 дней в тёмном месте. Затем полить удобрением любые культуры. Также сверху можно присыпать оставшейся на дне скорлупой.



Второй способ применения скорлупы — минеральные «стаканчики» для рассады. Добавьте в половинки яичной скорлупы землю, высадите семена. Дождитесь появления росточков. На это может потребоваться 2-3 недели, в зависимости от выбранной культуры (подходит для всех растений без исключений).



Теперь сожмите скорлупу так, чтобы она разломалась, и высадите растение в грунт прямо с ней. Разлагаясь, скорлупа будет отличной стартовой подпиткой маленькому растущему растению.

Скорлупой можно и просто присыпать землю сверху. Это не только будет постепенно питать почву, но и отгонять от неё вредителей.Более удобный в применении способ — измельчённая скорлупа в кофемолке. Ею очень удобно присыпать землю вокруг растений по мере необходимости.Наконец, последний способ применения скорлупы заключается в её способности отгонять вредителей от крестоцветных. Нанизывайте половинки яичной скорлупы на длинную полоску, вырезанную из пластикового пакета, например.И подвесьте возле крестоцветных. Именно яичная скорлупа будет отгонять капустницу, слизней и других вредителей с огорода.Подробнее об использовании яичной скорлупы на огороде смотрите в видео ниже: