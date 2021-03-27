Почему шляпы с перьями были на пике моды в прошлые века, и Какие птицы пострадали от гламура

Современная реконструкция шлема спартанского гоплита и Коринфскиого шлема с поперечным гребнем

Форма наполеоновских времен: желто-зеленый султан — саперы; красно-желтый — фузильеры; черный — гренадеры

Маттеус Шварц в головном уборе c перьями (изображение из его собственной Книги модной одежды)

Мы не представляем себе мужественных героев прошлого без богато украшенных шляп

Уникальное пальто из лебединых перьев Марлен Дитрих сегодня хранится в музее моды