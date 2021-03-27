Почему шляпы с перьями были на пике моды в прошлые века, и Какие птицы пострадали от гламура

Сегодня мужчина, украшающий свою одежду перьями, вызывает у нас своеобразные ассоциации, но в прошлые эпохи все было наоборот, эта деталь туалета говорила о мужественности владельца шляпы, а иногда – о его высоком военном ранге.
Идея украшать головной убор яркой и желательно высокой деталью появилась еще в древности. У Гомера упоминаются развевающиеся на ветру гребни боевых шлемов, а ведь Троянская война относится к XIII в. до н.э. Самым известным шлемом с гребнем можно считать Коринфский или дорический шлем, на него крепился «хвост» из конского волоса. Мода на такое украшение была сугубо практической: в пылу битвы аксессуары разных цветов позволяли отличить своих однополчан от врагов и быстро сориентироваться. Причем касалось это не только самих воинов, но и военачальников, которые могли быстро оценить расположение сил. Историки считают, что бойцы из каждого полиса красили гребни в один цвет, а поперечное расположение украшения позволяло узнавать военачальников.
Современная реконструкция шлема спартанского гоплита и Коринфскиого шлема с поперечным гребнем
В средние века украшение головного убора не пропало. Рыцари крепили на шлемы плюмажи из перьев, хотя чаще это делали уже просто для красоты. Кстати, именно как элемент воинской формы, султаны из перьев сохранились дольше всего – вплоть до XIX века. Кивера, треуголки и двууголки украшались перьями и султанами, по которым, как и несколько тысяч лет назад, можно было быстро узнать бойца того или иного полка.
Форма наполеоновских времен: желто-зеленый султан — саперы; красно-желтый — фузильеры; черный — гренадеры
Считается, что «мирную» моду на шляпы с перьями ввел Маттеус Шварц - главный бухгалтер аугсбургского торгового дома Фуггеров. Называют даже точную дату, когда это событие произошло – 10 мая 1521 года известный модник, желая поразить воображение императора Священной Римской империи Карла V, надел головной убор с белыми и красными страусовыми перьями, которые соответствовали геральдическим цветам Австрии.
Маттеус Шварц в головном уборе c перьями (изображение из его собственной Книги модной одежды)
Надо сказать, что усилия оправдали себя: император приблизил к себе новатора моды и подарил ему дворянский титул, а перья на несколько столетий стали важнейшим атрибутом нарядной и повседневной одежды. Ношение перьев считалось настолько важным, что в 1573 году фламандско-французский словарь Плантена даже был вынужден создать слово для описания людей, которые предпочитали не носить шляпы с перьями, с дословным переводом «бесперые люди».
Мы не представляем себе мужественных героев прошлого без богато украшенных шляп
Мода на яркие перья отразила очень важный экономический аспект – расширение торговых связей Европы. Чаще всего экзотических птиц привозили из африканских колоний и их содержание в домах стало еще одним признаком аристократизма и богатства. Перья попугаев и страусов превратились в настоящую конвертируемую валюту, которую, как и драгоценные камни, обменивали на вес по курсу золота. Разумеется, более редкие и оригинальные украшения были признаком особого шика, а люди с более скромными запросами обходились перьями журавлей, ласточек и других местных птиц.
Уникальное пальто из лебединых перьев Марлен Дитрих сегодня хранится в музее моды
В результате повальной моды за следующие триста лет в Европе исчезли некоторые виды птиц (в основном – цапли и журавли) и люди все-таки задумались о будущем. В 1906 году Александра, королева Великобритании, распорядилась избавиться ото всех своих шляпок с перьями, чтобы подать хороший пример разумного отношения к природе, однако мода на шикарные украшения держалась еще достаточно долго, правда, ношение перьев в XX веке стало прерогативой женщин и признаком особого гламура. Так, в 1950-х Марлен Дитрих появилась в холле отеля «Сандс» в Лас-Вегасе в шубе из перьев c полутораметровым шлейфом. На это творение модельера Жана Луи ушли перья 300 лебедей, и сегодня сложно представить себе, что зоозащитники оставили бы такой наряд без внимания.
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