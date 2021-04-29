Коррида: умирающее кровавое искусство

Арена для корриды «Маэстранса» в Севилье является старейшей в Испании. Первый бой быков на арене состоялся в 1761 году. Когда-то это зрелище собирало огромные толпы зрителей, но новые поколения всё меньше интересуются корридой, считая эту традицию жестокой и варварской. Матадоры же, напротив, заявляют, что противники корриды просто не в состоянии проникнуться древним таинством искусства ведения боя.







Испанский матадор Давид Мора, только что вонзивший шпагу в сердце быка, на арене «Маэстранса» в Севилье, столице Андалусии, 11 апреля 2016 года.







Испанский матадор Борха Хименес ведёт бой быков на арене «Маэстранса» в Севилье, 4 апреля 2016 года.







Французский матадор Себастьян Кастелла надевает монтеру перед боем быков на арене «Маэстранса», 7 апреля 2016 года.







Испанские пикадоры 26-летний Франсиско Ромеро и 25-летний Августин Ромеро позируют фотографу перед боем быков на арене «Маэстранса», 5 апреля 2016 года.







Испанский матадор Пепе Мораль перед боем быков на арене «Маэстранса», 5 апреля 2016 года.







Испанский матадор Хавьер Хименес делает растяжку перед боем быков на арене «Маэстранса», 5 апреля 2016 года.







Помощник матадора Франсиско Хавьер Санчес Араужо (справа) передаёт розу испанскому матадору Моранте де ла Пуэбле, который держит в руке трофей – ухо быка – на арене «Маэстранса», 15 апреля 2016 года.

Помощник матадора Висенте Херрера на арене «Маэстранса» во время боя быков, 7 апреля 2016 года.Испанский матадор Пепе Мораль, которому только что достался трофей в виде бычьего уха, на арене «Маэстранса», 5 апреля 2016 года.Испанский матадор Хосе Мария Мансанарес с мулетой на арене «Маэстранса», 9 апреля 2016 года.Помощник матадора перед началом боя быков на арене «Маэстранса», 4 апреля 2016 года.Испанский матадор Хавьер Кастано смывает кровь убитого им быка, которая брызнула ему в лицо, после корриды на арене «Маэстранса», 17 апреля 2016 года.Перуанский матадор Рока Рэй умывается после боя быков на арене «Маэстранса», 15 апреля 2016 года.Помощник матадора, испанец Мануэль Родригес, ждёт начала боя быков на арене «Маэстранса», 16 апреля 2016 года.Испанский матадор Лопес Симон ведёт бой быков на арене «Маэстранса», 7 апреля 2016 года . Испанский матадор Хулиан Лопес, которого бык подцепил рогом за правую ягодицу во время боя на арене «Маэстранса» , 7 апреля 2016 года.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)