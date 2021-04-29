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Коррида: умирающее кровавое искусство

Арена для корриды «Маэстранса» в Севилье является старейшей в Испании. Первый бой быков на арене состоялся в 1761 году. Когда-то это зрелище собирало огромные толпы зрителей, но новые поколения всё меньше интересуются корридой, считая эту традицию жестокой и варварской. Матадоры же, напротив, заявляют, что противники корриды просто не в состоянии проникнуться древним таинством искусства ведения боя.

Коррида: умирающее кровавое искусство

Испанский матадор Давид Мора, только что вонзивший шпагу в сердце быка, на арене «Маэстранса» в Севилье, столице Андалусии, 11 апреля 2016 года.

Коррида: умирающее кровавое искусство

Испанский матадор Борха Хименес ведёт бой быков на арене «Маэстранса» в Севилье, 4 апреля 2016 года.

Коррида: умирающее кровавое искусство

Французский матадор Себастьян Кастелла надевает монтеру перед боем быков на арене «Маэстранса», 7 апреля 2016 года.

Коррида: умирающее кровавое искусство

Испанские пикадоры 26-летний Франсиско Ромеро и 25-летний Августин Ромеро позируют фотографу перед боем быков на арене «Маэстранса», 5 апреля 2016 года.

Коррида: умирающее кровавое искусство

Испанский матадор Пепе Мораль перед боем быков на арене «Маэстранса», 5 апреля 2016 года.

Коррида: умирающее кровавое искусство

Испанский матадор Хавьер Хименес делает растяжку перед боем быков на арене «Маэстранса», 5 апреля 2016 года.

Коррида: умирающее кровавое искусство

Помощник матадора Франсиско Хавьер Санчес Араужо (справа) передаёт розу испанскому матадору Моранте де ла Пуэбле, который держит в руке трофей – ухо быка – на арене «Маэстранса», 15 апреля 2016 года.



Коррида: умирающее кровавое искусство

Помощник матадора Висенте Херрера на арене «Маэстранса» во время боя быков, 7 апреля 2016 года.

Коррида: умирающее кровавое искусство

Испанский матадор Пепе Мораль, которому только что достался трофей в виде бычьего уха, на арене «Маэстранса», 5 апреля 2016 года.

Коррида: умирающее кровавое искусство

Испанский матадор Хосе Мария Мансанарес с мулетой на арене «Маэстранса», 9 апреля 2016 года.

Коррида: умирающее кровавое искусство

Помощник матадора перед началом боя быков на арене «Маэстранса», 4 апреля 2016 года.

Коррида: умирающее кровавое искусство

Испанский матадор Хавьер Кастано смывает кровь убитого им быка, которая брызнула ему в лицо, после корриды на арене «Маэстранса», 17 апреля 2016 года.

Коррида: умирающее кровавое искусство

Перуанский матадор Рока Рэй умывается после боя быков на арене «Маэстранса», 15 апреля 2016 года.

Коррида: умирающее кровавое искусство

Помощник матадора, испанец Мануэль Родригес, ждёт начала боя быков на арене «Маэстранса», 16 апреля 2016 года.

Коррида: умирающее кровавое искусство

Испанский матадор Лопес Симон ведёт бой быков на арене «Маэстранса», 7 апреля 2016 года.

Коррида: умирающее кровавое искусство

Испанский матадор Хулиан Лопес, которого бык подцепил рогом за правую ягодицу во время боя на арене «Маэстранса», 7 апреля 2016 года.

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