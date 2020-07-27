Фракталы в капусте

Многие дети терпеть не могут математику и капусту, а капуста романеско — это два в одном. Зато взрослые могут в полной мере оценить этот овощ. Капуста романеско выглядит, как фрактал — сложная геометрическая форма, в которой каждая малая часть выглядит точно так же, как и большие части. В нашем случае капуста состоит из мелких цветков, которые в свою очередь состоят из цветочков поменьше точно такой же формы, а те — из ещё более маленьких.

Капуста Романеско сразу удивляет своим ярким внешним видом. Это один из культурных сортов, который относится к группе Botrytis, также как и брокколи. Одна в отличие от последней, обладает большим набором полезных и вкусовых качеств.

Употребление в пищу овощей всегда являлось основной традиций русской национальной кухни. И это правильно, ведь почти все они обладают очень полезными для нашего организма свойствами, сочетая в себе огромную пользу для здоровья, незаменимые микроэлементы и приятные вкусовые качества.

Фото 2.

Если вы оторвёте один цветочек от основного кочана, то увидите, что он представляет собой его уменьшенную версию. Удивительно, что нечто подобное могло появиться в природе естественным образом.

Капуста романеско — математическое чудо, напоминающее ряд Фибоначчи, числовую последовательность, в которой каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел.

Начало последовательности: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, и так до бесконечности.

Как капуста может быть связана с числами? Очень просто: при ближайшем рассмотрении романеско мы видим спираль, разворачивающуюся от центра. По сути, это спираль Фибоначчи — серия дуг с радиусами, соответствующими числовой последовательности Фибоначчи.

Если посчитать количество спиралей в каждом направлении, они всегда будут соответствовать последовательности. Конечно, в случае с капустой такое не может продолжаться бесконечно, фрактал в данном случае имеет точку прерывания. Зато это чудо природы, а не селекции.

Фото 3.

Благодаря своей совершенной структуре капуста романеско настолько красива, что её даже варить жалко, хотя она очень вкусная — по крайней мере, если верить книгам, сами мы не пробовали. Её можно есть сырой, она такая же хрустящая, как цветная капуста, но не настолько мягкая. Те, кто пробовал, говорят, что по вкусу романеско похожа на орехи. Она хорошо сочетается со всевозможными соусами, а варить её нужно так же, как, например, обыкновенную брокколи.

Фото 4.

История Романеско началась в Италии, в переводе означает «танец» . Первое упоминание о ней можно найти в документах шестнадцатого века. В них было описано, что такой неожиданный результат получился от скрещивания брокколи и цветной капусты. Довольно долго привлекательный гибрид выращивали в окрестностях Рима итальянские садоводы. Только в девяностых годах двадцатого века, попав на международный рынок, он начал свое шествие по Европе, и был оценен многими гурманами, как нежный, без резковатого запаха и горького привкуса растительный продукт.

Некоторые люди считают Романеско нечто средним между брокколи и цветной капустой. Её оригинальные соцветия напоминают пирамидки. Существует даже миф о том, что она попала к нам от инопланетян, выпав из летающей тарелки.

Фото 5.

Романеско удивляет нас своей фрактальной структурой. Ее можно назвать истинным шедевром селекционеров! Ведь людям удалось вывести не только гибрид капусты с экзотическим видом, но также и с высокой пищевой ценностью.

Романеско отлично утоляет чувство голода и при этом содержит мало энергетической ценности. Сто грамм этой капусты – всего 25 ккал. Также в отличие, например от брокколи, содержит больше каротина, минеральных солей, пищевых волокон и антиоксидантов. Благодаря имеющемуся в ее составе цинку — часто используется для лечения людей, страдающих потерей вкусовых качеств.

Мозаичная капуста также является богатым источником витамина С, играющим главную роль в укреплении сосудов человека .

Фото 6.

Романеско содержит клетчатку, которая улучшает моторную деятельность кишечника, поэтому она особенно полезна при запорах и геморрое. Кроме того, капуста способствует выведению из организма шлаков и холестерина, что предупреждает заболевание атеросклерозом, а также оказывает положительное влияние на развитие полезной микрофлоры кишечника.

А белки в ее составе являются источником незаменимых аминокислот (лизин, метионин), которые необходимы для кроветворения, роста и восстановления тканей, функций почек и щитовидной железы.

Ученые считают, что систематическое употребление этого итальянского гибрида, особенно в свежем или малообработанном виде, является прекрасной профилактикой многих заболеваний.

Фото 7.

Так, например, ежедневное употребление его значительно снижает риск возникновения онкологических заболеваний, а также патологий сердца и сосудов.

«Капуста поддерживает бодрость духа и веселое настроение», — говорил Гиппократ. Его также поддерживали Аристотель, Гален и другие великие люди. У них, разумеется, не было документально подтвержденных сведений о пользе капусты — только жизненный опыт, приятные ощущения и отличное самочувствие.

Фото 8.

Дозревает овощ к началу осени. По сравнению с размером всего растения, плод достаточно маленький. Лучше всего готовые головки срезать в утреннее время, пока солнце не нагрело растение. Передерживать плоды на корню также не рекомендуется – это может привести к загниванию или пересыханию соцветий.Капуста романеско после сбора и хранения в холодильнике быстро теряет свои питательные вещества и начинает портиться. Однако при глубокой заморозке капуста остается полной витаминов в течение года.

В розничной продаже капусту романеско можно встретить в свежем и консервированном виде.

Фото 9.

КАЛОРИЙНОСТЬ РОМАНЕСКО

Низкокалорийный продукт, в 100 г которого содержится всего 25 кКал.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ В 100 ГРАММАХ:

Белки, гр Жиры, гр Углеводы, гр Зола, гр Вода, гр Калорийность, кКал 2,9 0,4 6,5 0,9 89 25

Фото 10.

Фото 11.

Фото 12.

Фото 13.

Фото 14.

Фото 15.