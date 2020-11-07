24 полезных сервиса для пишущих людей

Мы собрали пару дюжин полезных сайтов, которые пригодятся любому человеку, работающему с текстами, пишущему стихи или просто мечтающему написать собственную книгу. Без них точно никуда.
- Istio — проверит орфографию, посчитает количество знаков, ключи, плотность и другие seo-показатели.
- Readability — оценит читабельность текста. Именно здесь вы узнаете, будет ваш текст понятен простому обывателю или нет.
- 8nog — почитает знаки и удалит двойные пробелы.
- Typograf — простой и удобный типограф, который сделает красивые кавычки и превратит дефисы в тире.
- Glvrd — поможет отшлифовать текст в информационном стиле. Подходит для рекламы, новостей, инструкций, писем и коммерческих предложений. Не подходит для стихов и художественной прозы.
- Test-the-text — еще один ресурс для проверки текста в информационном стиле.
- Zenpen — минималистичный онлайн-редактор (когда не хочется загружать Google Docs и Word).
- Спеллер — проверяет орфографию в русском, украинском и английском тексте.
- Вебмастер — сообщает «Яндексу» о вашем новом оригинальном тексте.
- Вордстат — помогает подобрать ключевые слова.
- Translit — переведет текст в транслит и обратно.
- Topwriter — сравнивает два текста между собой (полезно для рерайтеров).
- Speechpad — перевод аудио в текст (не идеально, но интервью расшифровать можно).
- Findcopy — проверка уникальности текста (результат проверки можно получить в виде ссылки).
- Synonymizer — поможет подобрать синоним.
- Wordassociations — сервис подбора словесных ассоциаций.
- Text — проверка текста на антиплагиат.
- Оrfogrammka — веб-сервис проверки правописания.
- Quittance — отыскивает в тексте подозрительные места на предмет одной из самых распространенных стилистических погрешностей: расположенных близко по тексту фонетически и морфологически сходных слов (так называемая нечаянная тавтология).
- ВААЛ — может пригодиться поэтам и ораторам, чтобы проанализировать подсознательное воздействие текста своего выступления. Оценивает текст любого жанра по многим параметрам. В свободное обращение выпущена версия программы ВААЛ-мини.
- Poem Parser — благодаря программе вы сможете узнать, каким стихотворным размером вы написали очередной шедевр, а также не ошибиться с длиной рифмующихся строк.
- TextReferent — автоматическое реферирование английских текстов. Обработав текст и проанализировав частоту появления в нем отдельных слов, программа вычленяет из него основные для понимания смысла фразы. Демоверсия бесплатна для скачивания и работает только с английским языком.
- Neogranka/Stihi — позволяет выбрать рифму, подходящую под ударение нужного слова, а также может заняться корректировкой стихотворного размера.
- Stihi — более актуальный и ежедневно обновляемый онлайн-подборщик рифм. Но с его рифмами нужно быть осторожным, так как за основу словаря берутся стихи пользователей сайта.
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