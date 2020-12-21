Советская технология производства значков, которую никто в мире не повторил

Значки были очень популярны в СССР, их коллекционировали, дарили, награждали, носили школьники / Фото: yandex.ua

Производство ситалловых значков не смогли повторить ни в одной стране / Фото: znachki-sitall2

1. Как появился ситалл

Материал ситалл был создан в Советском Союзе и отличался большой плотностью / Фото: favoritmarket.com

Фото: crafta.ua

2. Выпуск обычных значков: где их изготавливали

Обычные значки выпускались на многих заводах СССР / Фото: habartorg.ru

Выпуск крашеных значков осуществляли заводы в Зеленограде / Фото: ay.by

3. Первый значок из ситалла

Первым ситалловым значком был «Ильич» / Фото: auction.ru

Объемы производства ситалловых значков стремительно росли / Фото: youla.ru

Фото: zelenograd.ru

Завод особенно гордился коллекцией Космос / Фото: auction.conros.ru

4. Почему другие страны не производили ситалловые значки

Производство ситалловых значков обходилось дорого, поэтому в других странах не тали развивать это направление / Фото: coins.lave.ru

Значки с подложкой из ситалла отличались от вариантов из другого материала / Фото: krsk.au.ru

Фото: krsk.au.ru