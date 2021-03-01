8 модных акцентов, на которые нужно обращать внимание, оформляя туалет в хрущёвке

Небольшие и неудобные комнаты, а также крошечный туалет – это характерная черта для так называемых хрущевок, старых квартир, где о комфорте думали в последнюю очередь. Если же таковая имеется в наличии и хочется освежить её – начать стоит, безусловно, с туалета. На что обратить внимание и что учесть, оформляя классический хрущевский туалет?
1. Цвет
Светлая и темная гамма в дизайне туалета. / Фото: dizajny.guru.
Выбор цвета для зоны туалета целиком и полностью зависит от личных предпочтений. Однако, играя с оттенками и тонами, можно добиться не только визуальной привлекательности помещений. Так, светлые оттенки сделают помещение немного чище и больше, а тёмные наоборот, сделают его меньше и уютнее.
Кроме того, дизайнеры рекомендуют обратить внимание на сочетание различных цветов. Можно комбинировать как светлую гамму между собой, к примеру, бежевый, желтый и карамельный, так и тёмную – синюю, серую, черную и другие краски.
Яркие акценты. / Фото: stroyfora.ru.
Отдавая предпочтение темной гамме, важно позаботиться о наличии элементов, которые сделают её менее давящей. К примеру, в темной зоне можно использовать чисто белую сантехнику, а также светлые, лёгкие полки и декоративные элементы.
Не нужно бояться делать яркие акценты. К примеру, одну стену можно сделать темной, а другую – светлее на тон или же и вовсе разбавить более светлыми красками. Также можно добавить небольшие светлые элементы на темной гамме в виде не только отделочных материалов, но и декора.
2. Пол
Пол в туалете. / Фото: e27.com.ua.
Небольшой лайфхак: уровень пола в туалете должен быть ниже, чем в коридоре, что позволит избежать неприятностей в случае протечки труб. Абсолютно лишней будет система теплого пола, который не является необходимостью в маленьком помещении, и которую можно заменить небольшим ковриком.
В качестве материалов отличным выбором станет классическая плитка, керамогранит и наливной пол, которые лучше всего выдерживают влагу в помещении. Стоит отказаться от идеи постелить в туалете линолеум, или же использовать паркет и даже ламинат, которые плохо справляются с влагой и сыростью.
3. Стены
Дерево и краска в туалете. / Фото: pinimg.com.
Простым и базовым решением будет покраска водоэмульсинной краской. Вторым по популярности материалом является кафель. Поверхность должна быть гладкая, без матового блеска, а также без вмятин и шероховатости.
Ещё одним вариантом может стать мозаика, которая позволит удобно сгладить углы и скрыть проблемные зоны, например, выпуклости и ниши. Также можно попробовать использовать фотообои, что создадут перспективу.
Лаконичные фотообои. / Фото: trendir.com.
Не самым разумным решением будет использование классических обоев, которые от влажности быстро отходят от стен, пузырятся и отклеиваются. Воздержаться также придется от любых решений, к примеру, от накладных панелей, которые воруют и без того крошечные сантиметры в этом помещении.
4. Потолок
Освещение в туалете. / Фото: design-homes.ru.
Как правило, если потолок обладает ровной поверхностью – его можно легко покрасить в светлые оттенки и использовать нужный тип освещения. Если же он имеет дефекты и исправить его невозможно – то хорошим решением станет использование натяжного потолка, в частности такого, что обладает глянцевым блеском.
Несколько решений для оформления потолка. / Фото: potolok.expert.
Идеальным решением для освещения станут точечные светильники, которые можно подобрать непосредственно под дизайн комнаты. А ещё их не понадобится много: любите среднее освещение – используйте два, хотите, чтобы было посветлее – берите четыре светильника.
5. Сантехника
Виды современных унитазов. / Фото: google.com.
Базовым сантехническим прибором в туалете является, конечно же, унитаз. Сегодня можно выбрать как классический туалет, так и подвесной и другие современные варианты. Кроме того, можно подыскать унитаз в абсолютно разном стиле и цветовом решении.
Подвесные модели достаточно дорогие, но смотрятся эстетично, значительно упрощают процесс уборки. Для того, чтобы монтировать такой унитаз, понадобится занять область стены за ним, что сразу отметает возможность повесить бойлер или маленькие полки.
В плане цветового решения лучше всего подбирать такой унитаз, что вписывается в общее оформление комнаты. Классическое решение – белый цвет, который подойдет как под темную гамму, так и под светлую. Однако можно выбрать абсолютно любой оттенок: от голубого, до черного и даже красного.
6. Мебель
Полочки и шкафчики в туалете. / Фото: pinterest.com.
Поскольку туалет – помещение небольшое, то говорить о полноценной мебели здесь сложно. Базовый вариант – это открытые полки на стене, куда можно сложить запасы туалетной бумаги или моющие средства, или же закрытый тип шкафчика над унитазом, где будут храниться все необходимые мелочи.
7. Декор
Сдержанный декор туалета. / Фото: pinimg.com.
Не рекомендуется пышно декорировать туалет, поскольку наляпистый дизайн будет смотреться скорее некрасиво, чем вычурно и необычно. Рекомендуется использовать небольшие и аккуратные акценты в виде ковриков, наклеек, или же оригинальных деталей в виде держателя бумаги и многого другого. Также, если позволяет площадь, можно обзавестись маленьким и оригинальным зеркальцем на стене, которое можно как украсить самостоятельно, так и прикупить заранее интересный вариант. Можно поиграть и с отделочными материалами, комбинируя их виды, текстуру и даже цветовые решения.
8. В каких стилях можно оформить туалет?
Минималистичный стиль. / Фото: yandex.com.
Первое, что приходит на ум – это, конечно же, минимализм. Лаконичные цветовые решения в виде белого, серого или бежевого, а также минимум деталей – отличное решение для маленьких туалетных зон.
Если же весь ремонт в квартире выполняется под старину – можно отдать предпочтение туалету в стиле ретро: классический кафель и краска, базовый унитаз, а также лаконичные элементы декора с налетом старения.
Стиль прованс. / Фото: arxip.com.
Когда хочется изящества во всем, даже в зоне туалета – можно выбрать стиль прованс. Для этого можно использовать светлые цветовые решения, а также поверхности с цветочными или геометрическими узорами, добавить характерные, плетенные и сделанные вручную элементы и многое другое.
Для более современных ремонтов подойдет стиль лофт, где на стенах можно использовать кирпичную кладку, голый бетон, мраморную плиту и многое другое. Также можно задуматься об установке ПВХ-панелей и об отсутствии дополнительных элементов.
Экологичный дизайн. / Фото: stroyfora.ru.
Если же хочется чего-то совсем новенького – то можно попробовать организовать зону туалета в эко-стиле. Он подразумевает собой максимальную близость к природе и использование материалов, что позволяют выгодно это имитировать. К примеру, можно использовать фотообои с природными мотивами или оборудовать одну из стен зеленой зоной. Среди отделочных элементов приветствуются древесные породы, а также натуральный камень.
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