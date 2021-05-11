17 удачных кадров, на которых время остановилось в самый подходящий момент

Улетные стоп-кадры, которые хочется пересматривать снова и снова.

1. «Мне кажется, волосы не выдержали!»

Наверное, она моет их Пантином. | Фото: kalaputski.ru.

2. «Кажется, победитель добровольно отказался от приза!»

Гордо отказался от приза. | Фото: Rire en boite.

3. «Что, так можно было?»

По мнению Novate.ru, это смертельный номер. | Фото: pixmafia.com.

4. «Дорогая, в рот, а не на лицо!»

Как эффектно открывать шампанское. | Фото: Wykop.

5. «Человек, ты чего? Я - вегетарианец!»

Кажется, он не голоден! | Фото: Veetrina.

6. «Класс, лицо будто желе!»

Человек волнами пошел. | Фото: Onedio.

7. «Вроде все классно, но в конце все равно облом!»

Познала первое разочарование. | Фото: veetrina.

8. «Папа, ты слишком сильно раскачал!»

Взрослый мужчина, а как устроены качели, не знает! | Фото: pixmafia.com.

9. «О, чудо, мой друг взлетел!»

Смотрите, он летит! | Фото: Dalademokraten.

10. «Мужчина, дайте посмотреть, что у вас в пакете!»

Похоже, он украл солнце! | Фото: Mixnews.

11. Первое фото Барсика в бассейне

«Барсик, ну улыбнись!» | Фото: Фишки.нет.

12. «Прямо в яблочко!»

10-очковый! | Фото: Телеграф.

13. «Носом чую, что ты ел!»

Думаете, целуются? Да нет, она просто забирает еду! | Фото: Objektiv Media.

14. Вот это я понимаю красивый финал!

Главное, что не лицом . | Фото: JekJay News.

15. «Дорогая, кажется, ты опять подожгла не то!»

По мнению Novate.ru, волосы горят гораздо эффектнее свечей. | Фото: Awkward Family Photos.

16. «Нет времени объяснять и жевать тоже нет!»

Когда поймал свою удачу. | Фото: Телеграф.

17. «Я свободная птица и могу делать все, что пожелаю!»

Кажется , чайка наплевала на столовый этикет! | Фото: fishki.net.