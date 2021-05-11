С нами не соскучишься!

7 957 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лариса
    1)"А ведь именно под воздействием высоких температур активизируются минералы и витамины." Сомнительно! Многие витамин...7 типичных ошибок...
  • Надежда Новопашина
    И пусть себе лежит - это уже не вождь пролетариата, а уникальный памятник. А к тем, кто призывает к захоронению этой ...Что хранится сего...
  • Алексей Сафронов
    ...судьба Любой империи такова! 600 лет, это много...Почему распалась ...

17 удачных кадров, на которых время остановилось в самый подходящий момент


Улетные стоп-кадры, которые хочется пересматривать снова и снова.

Улетные стоп-кадры, которые хочется пересматривать снова и снова.

Как известно, самые лучшие кадры получаются неожиданно. Удачный ракурс, немного везения - и вот уже весь интернет обсуждает ваше фото. Мы же собрали 17 кадров, на которых время остановилось в самый подходящий момент.


1. «Мне кажется, волосы не выдержали!»


Наверное, она моет их Пантином. | Фото: kalaputski.ru.

Наверное, она моет их Пантином. | Фото: kalaputski.ru.

 

2. «Кажется, победитель добровольно отказался от приза!»


Гордо отказался от приза. | Фото: Rire en boite.

Гордо отказался от приза. | Фото: Rire en boite.

 

3. «Что, так можно было?»


По мнению Novate.ru, это смертельный номер. | Фото: pixmafia.com.

По мнению Novate.ru, это смертельный номер. | Фото: pixmafia.com.

 

4. «Дорогая, в рот, а не на лицо!»


Как эффектно открывать шампанское. | Фото: Wykop.

Как эффектно открывать шампанское. | Фото: Wykop.

 

5. «Человек, ты чего? Я - вегетарианец!»


Кажется, он не голоден! | Фото: Veetrina.

Кажется, он не голоден! | Фото: Veetrina.

 

6. «Класс, лицо будто желе!»


Человек волнами пошел. | Фото: Onedio.

Человек волнами пошел. | Фото: Onedio.

 

7. «Вроде все классно, но в конце все равно облом!»


Познала первое разочарование. | Фото: veetrina.

Познала первое разочарование. | Фото: veetrina.

 

8. «Папа, ты слишком сильно раскачал!»


Взрослый мужчина, а как устроены качели, не знает! | Фото: pixmafia.com.

Взрослый мужчина, а как устроены качели, не знает! | Фото: pixmafia.com.

 

9. «О, чудо, мой друг взлетел!»


Смотрите, он летит! | Фото: Dalademokraten.

Смотрите, он летит! | Фото: Dalademokraten.

 

10. «Мужчина, дайте посмотреть, что у вас в пакете!»


Похоже, он украл солнце! | Фото: Mixnews.

Похоже, он украл солнце! | Фото: Mixnews.

 

11. Первое фото Барсика в бассейне


17 удачных кадров, на которых время остановилось в самый подходящий момент

«Барсик, ну улыбнись!» | Фото: Фишки.нет.

 

12. «Прямо в яблочко!»


10-очковый! | Фото: Телеграф.

10-очковый! | Фото: Телеграф.

 

13. «Носом чую, что ты ел!»


Думаете, целуются? Да нет, она просто забирает еду! | Фото: Objektiv Media.

Думаете, целуются? Да нет, она просто забирает еду! | Фото: Objektiv Media.

 

14. Вот это я понимаю красивый финал!


Главное, что не лицом. | Фото: JekJay News.

Главное, что не лицом. | Фото: JekJay News.

 

15. «Дорогая, кажется, ты опять подожгла не то!»


По мнению Novate.ru, волосы горят гораздо эффектнее свечей. | Фото: Awkward Family Photos.

По мнению Novate.ru, волосы горят гораздо эффектнее свечей. | Фото: Awkward Family Photos.

 

16. «Нет времени объяснять и жевать тоже нет!»


Когда поймал свою удачу. | Фото: Телеграф.

Когда поймал свою удачу. | Фото: Телеграф.

 

17. «Я свободная птица и могу делать все, что пожелаю!»


Кажется, чайка наплевала на столовый этикет! | Фото: fishki.net.

Кажется, чайка наплевала на столовый этикет! | Фото: fishki.net.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





17 удачных кадров, на которых время остановилось в самый подходящий момент

И не забудьте:
17 удачных кадров, на которых время остановилось в самый подходящий моментПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенООО УК "Жилищник" 561-17-22

Устав

Читать
Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции

1
10 мест неземной красоты, которые действительно существуют на Земле
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

10 мест неземной красоты, которые действительно существуют на Земле

Невестку Валерии раскритиковали за отдых без дочери
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Невестку Валерии раскритиковали за отдых без дочери

Желание, и как его правильно загадывать, или почему наши желания не спешат исполняться.
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Желание, и как его правильно загадывать, или почему наши желания не спешат исполняться.

Сто двадцать секунд
Материал, выбранный редакторами МиртесенОбратно в СССР. Вспоминая наше советское прошлое

Сто двадцать секунд

Заморозки вернутся в Крым на два дня
Материал, выбранный редакторами МиртесенВЕСТИ КРЫМ

Заморозки вернутся в Крым на два дня

Еще 8419 человек заболели коронавирусом в России
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

Еще 8419 человек заболели коронавирусом в России

Парад Победы в трёх фото дня
Материал, выбранный редакторами МиртесенФонтанка

Парад Победы в трёх фото дня

Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 9 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 9 мая

Самодельный автоматический пистолетик
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУГАГА - твое хорошее настроение!

Самодельный автоматический пистолетик

Это будет неожиданно для Nvidia. Технология AMD FidelityFX Super Resolution, которая будет конкурировать с DLSS, будет работать на видеокартах Nvidia
Материал, выбранный редакторами МиртесенRobotReview

Это будет неожиданно для Nvidia. Технология AMD FidelityFX Super Resolution, которая будет конкурировать с DLSS, будет работать на видеокартах Nvidia

Онлайн-шествие Бессмертного полка началось в России
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнформационно-аналитическое агентство ТВ2 Томск

Онлайн-шествие Бессмертного полка началось в России

Победили благодаря зекам? | Уши машут ослом (82)
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖеЖ

Победили благодаря зекам? | Уши машут ослом (82)

Санта-Клара - Риу Аве: Прогноз на матч 11.05.2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости спорта и букмекеров

Санта-Клара - Риу Аве: Прогноз на матч 11.05.2021

Жена Бабкина рассказала о больших переменах после измен мужа: "Всего 20-30 минут..."
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Жена Бабкина рассказала о больших переменах после измен мужа: "Всего 20-30 минут..."

Трансляция "Бессмертного полка" началась в режиме онлайн
Материал, выбранный редакторами МиртесенAmic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

Трансляция "Бессмертного полка" началась в режиме онлайн

«Наш народ был один на героическом и жертвенном пути к Победе»: Путин поздравил россиян с 9 Мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенРОСБАЛТ

«Наш народ был один на героическом и жертвенном пути к Победе»: Путин поздравил россиян с 9 Мая

Юлия Савичева поделилась эмоциями от поездки в город детства
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Юлия Савичева поделилась эмоциями от поездки в город детства

Глупый случай
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУГАГА - твое хорошее настроение!

Глупый случай

Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Москвы с Днем Победы
Материал, выбранный редакторами МиртесенМАРФИНО

Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Москвы с Днем Победы

За минувшие сутки в Башкирии 91 человек заболел коронавирусом
Материал, выбранный редакторами Миртесенmkset

За минувшие сутки в Башкирии 91 человек заболел коронавирусом

"От героев былых времен…": как найти информацию о пропавших без вести в годы ВОВ
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитэксперт

"От героев былых времен…": как найти информацию о пропавших без вести в годы ВОВ

Речь Владимира Путина на Параде Победы — главные тезисы
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

Речь Владимира Путина на Параде Победы — главные тезисы

Огромная пробка собралась возле Новомихайловского кладбища в Барнауле
Материал, выбранный редакторами МиртесенAmic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

Огромная пробка собралась возле Новомихайловского кладбища в Барнауле

Описан крупнейший морской хищник среднего триаса
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсе о наших питомцах

Описан крупнейший морской хищник среднего триаса

Бесплатный душ
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУГАГА - твое хорошее настроение!

Бесплатный душ

Певица Зара в военной форме поздравила россиян с Днем Победы
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Певица Зара в военной форме поздравила россиян с Днем Победы

Программа реновации жилья в Подмосковье может вызвать рост цен
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Программа реновации жилья в Подмосковье может вызвать рост цен

Картина дня

наверх