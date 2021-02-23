«Проклятые» картины, которые приносили несчастья всем, кто имел с ними дело

Многие верят, что произведения искусств способны хранить энергетику своих создателей, «запоминать» те или иные значимые события, влиять на здоровье людей и вообще жить своей жизнью, показывая непростой характер. Верить в это или нет, решать вам. Но эти «проклятые» картины и истории, связанные с ними, заставляют задуматься о том, что не все так просто, как кажется.
«Руки сопротивляются ему», Билл Стоунэм (1972)
«Руки сопротивляются ему», Билл Стоунэм (1972)
Один вид этой картины уже вызывает непонятные ощущения и, по мнению многих людей, чувство страха: странные дети, больше похожие на кукол с каменными лицами, страшные руки, то ли желающие унести с собой ребят, то ли пытающиеся выбраться из тьмы, окно, назначение которого вообще непонятно. Хотя сам художник утверждал, что не хотел никого пугать, а срисовал мальчика и девочку с детской фотографии, где изображены он сам и его сестренка. Окно всего лишь является дверью в мир снов, а кукла служит проводником в него.
Ладно бы люди испытывали только ужас при виде картины. Но несчастья, которые начали происходить со всеми теми, кто так или иначе имел дело с творением Стоунэма, позволили приобрести шедевру сомнительный статус «проклятого». Первой жертвой «Рук…» стал некий искусствовед, который первым увидел работу художника и сразу после этого внезапно скончался. Не стало и певца Джона Марли, который приобрел картину – он умер во время операции.
Вполне возможно, что полотно могло бы остановить серию несчастий, которую приносило, ведь кто-то выкинул его в свалку. Однако шедевр нашел один из местных жителей и решил повесить в комнате своей маленькой дочери. В ту же ночь девочка в слезах прибежала к отцу, утверждая, что дети на картине дерутся. Впрочем, мужчина сначала не воспринял эти слова всерьез, а призадумался лишь после того, как ребенок сообщил, что странные персонажи стоят уже за дверью. Напуганный отец выставил картину на аукцион.
Новый хозяин оставил «Руки сопротивляются ему» в собственной галерее, однако тут же получил жалобы от посетителей, которые утверждали, что странные дети внушают им страх, преследуют их и стали причиной появления панических атак.
В 2000 году картину выставили на eBay, и новым ее владельцем стал некий Ким Смит. По его словам, «неуемным детям» иногда бывает тесно в рамке, и они могут позволить себе прогуляться по дому.
«Плачущий мальчик», Джованни Браголин (Бруно Амадио) (1950-е годы)
«Плачущий мальчик», Джованни Браголин (Бруно Амадио) (1950-е годы)
На эту картину невозможно смотреть спокойно, ведь все, кто лицезрел ее, утверждают, что так натурально плачет мальчик, так жалобно и при этом зло он смотрит. Действительно, зрелище не для слабонервных. Хотя и история создания репродукции весьма странная.
По одной легенде, художник изобразил собственного сына. По другой, натурщиком стал бездомный нищий мальчик, над которым Браголин мог ставить любые жестокие опыты, остававшись безнаказанным.
Как бы там ни было, редкий ребенок может плакать «по заказу», а Джованни хотел, чтобы портрет получился натуралистическим. Поэтому зная, что мальчик боится огня, художник подносил к его лицу зажженную спичку. Сын или же беспризорник плакал – Барголин довольный задумкой продолжал работу. Однажды несчастный натурщик не выдержал и крикнул: «Чтоб ты сам сгорел!»
Мы не знаем, насколько эта история соответствует действительности, как и то, что через две недели после того, как картина была закончена, ребенок слег с пневмонией и умер. Вскоре не стало и самого художника, который буквально сгорел в своей же мастерской вместе со всеми картинами. Хотя биографы склонны считать, что легенду с мальчиком придумал сам Барголин, чтобы вызвать интерес к своей работе, а сам он до сих пор жив и здоров.
Но, как ни странно, «Плачущий мальчик» начал приносить несчастья всем тем, кто осмеливался его приобрести: стоило ему оказаться в каком-либо доме, как тут же начинался пожар. При этом в огне погибало все, кроме самой картины, которая оставалась целой и невредимой.
В конце 80-х годов газета The Sun устроила своеобразную акцию, собрала копии репродукции (сам художник создал 65 портретов плачущих детей) и сожгла их. С тех пор, по утверждению редакции, проклятие сошло на нет. Но в глобальной сети то и дело появляются сообщения с разных уголков мира о том, что не все экземпляры картины были уничтожены и продолжают творить свои черные дела.
«Венера с зеркалом», Диего Веласкес (1647-1651 гг.)
Безобидная, на первый взгляд, «Венера с зеркалом» тоже не приносила ничего хорошего тем, кто решался приобрести ее. Первый хозяин картины, которым стал испанский купец, потерял все свое имущество. Не лучшая судьба ждала и владельца портовых складов, который решил связаться с коварным полотном: все его добро сгорело во время пожара, начавшегося из-за попавшей молнии, кроме работы Веласкеса, естественно. Не повезло и третьему хозяину: в его дом ночью проникли воры и убили его.
Считается, что проклятие «Венеры…» потеряло свою силу, когда в 1906 году одна посетительница Лондонской галереи, где был выставлен экспонат, изрезала картину ножом. Полотно отреставрировали, но свою грозную силу оно утратило.
«Крик», Эдвард Мунк (примерно 1893-1910 гг.)
«Крик», Эдвард Мунк (примерно 1893-1910 гг.)
«Крик» - одна из тех картин, на которую невозможно смотреть спокойно. Кажется, что фигура, изображенная на полотне, чувствует страх, видит что-то, что вселяет ужас, и чувствует, что конец уже близок.
Первой «жертвой» странного шедевра стал сам Эдвард Мунк, у которого после окончания работы случился нервный срыв, и он вынужден был приходить в себя с помощью электрошока в клинике.
«Крик» выставили в музее, но однажды сотрудник нечаянно уронил картину. После этого у мужчины начались такие головные боли, что он покончил жизнь самоубийством. Еще один нерадивый рабочий, не удержавший в руках экспонат, погиб в автокатастрофе. Наказан был и любопытный посетитель, который отважился потрогать «Крик» руками – он сгорел заживо в собственном доме.
«Неизвестная», Иван Крамской (1883)
«Неизвестная», Иван Крамской (1883)
Вы заметили, что «проклятые» картины, принося несчастья другим, имеют особенность оставаться невредимыми? К таковым, например, относится и «Неизвестная» Ивана Крамского. В свое время Павел Третьяков не пожелал выставлять ее в своей галереи, о чем, наверное, впоследствии не жалел, учитывая странные истории, которые случились с владельцами полотна.
Первый хозяин шедевра вскоре расстался с женой. Но если это цветочки, то второй владелец и вовсе лишился дома при пожаре. Как вы уже догадались, уцелела лишь «Неизвестная». Третий «счастливчик» разорился. А сам художник лишился обоих сыновей спустя год после окончания работы над картиной.
Полотно так и переходило из рук в руки, принося несчастья всем, кто рискнул приобрести его. «Успокоилось» оно только после того, как ему в 1925 году все же нашли место в Третьяковской галереи.
«Водяные лилии», Клод Моне (1916)
«Водяные лилии», Клод Моне (1916)
Свойством выбираться из любой передряги, при этом сея зло, обладала и картина Моне «Водяные лилии». И свой мрачный путь она начала после рождения: сразу после окончания работы над полотном у художника сгорела мастерская. Причину возгорания не нашли, а пламя пощадило лишь последнюю работу.
«Водяные лилии» купили для одного кабаре, которое тоже вскоре было уничтожено огнем. И снова картине удалось «спастись». Но после того, как и у третьего владельца – немецкого коллекционера – сгорел дом, а полотно осталось целым, то слухи о проклятии не стали казаться выдуманными. И даже в Нью-Йоркском музее современного искусства, где оказался опасный экспонат, случился пожар, в котором погиб человек.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии