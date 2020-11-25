Сколько лаптей в год нужно было русскому крестьянину, и как быстро изнашивалась обувь

Лапти – очень интересный, но далеко не уникальный вид обуви. Можно подумать, что носили их только на территории России и шире – Руси. Однако в действительности это не так. Лапти хорошо были известны среди крестьян под своим названием от Западной до Северной Европы. Они кажутся одновременно странными и в то же время вполне удобными. Наверняка многим интересен ответ на главный вопрос: а как быстро изнашивалась обувь, созданная преимущественно из древесной коры?
Лапти очень быстро изнашиваются. /Фото: Яндекс.Коллекции.
Если отвечать кратко, то обувь из коры – лапти, изнашивалась крайне быстро. Крылатое выражение «ободрать как липку», как раз происходит из крестьянской среды и отражает процесс создания лаптей. Все потому, что на территории Руси лапти делали преимущественно из липовой коры. Нужна она была просто в колоссальных количествах, так как примитивная плетенная обувь из нее быстро изнашивалась и становилась негодной к использованию. Липа же была не единственным, но наиболее популярным, доступным и удобным в использовании материалом.
Вязать лапти самостоятельно крестьяне могли не везде. /Фото: perunica.ru.
Для создания одного лаптя нужно было раздобыть в среднем семь лык длиной по два метра. Ширина липового лыка при этом должна была соответствовать толщине среднего мужского пальца. Добывать полосы коры можно было только с прямых участков ствола. Примечательно, что производились лапти далеко не во всех областях России, а лишь в некоторых. Таким образом данная обувь была распространенным товаром у купцов и на ярмарках.
Лапти были востребованным товаром. /Фото: livejournal.com.
Тем более, что большинство лаптей изнашивалось за 10 дней, а в зимнее время скорость изнашивания могла существенно увеличиваться, в результате чего лапти приходили в негодность уже через 4 дня. По подсчетам русского ученого Ивана Ивановича Лепехина, академика Императорской академии наук и художеств в Санкт-Петербурге, в год один крестьянин изнашивал от 50 до 60 пар лаптей. Советский ученый Леонид Васильевич Милов насчитывал, что на семью из 4 человек в год нужно было до 150 пар лаптей.
Дети и женщины чаще всего ходили босиком. /Фото: finobzor.ru.
Цифры кажутся колоссальными, однако даже при таком количестве приобретение лаптей для крестьян было намного выгоднее, чем покупка кожаной обуви, которая была для них просто астрономически дорогой. Достаточно вспомнить о том, что раздобыть сапоги и сапожки на свадьбу для жениха и невесты еще в начале XX века в деревне было сродни приобретению в наше время квартиры и машины! Само собой, далеко не все члены семьи носили лапти. В теплое время года дети и женщины зачастую ходили босиком. Кроме того, лапти не надевались на работы в поле, где крестьяне проводили значительную часть своего времени.
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