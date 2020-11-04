Болезни, которые могут убить человека за один день

В мире действительно существуют заболевания, от которых можно скончаться за сутки, а то и за несколько часов. К счастью, их не так уж много и большую часть из них можно избежать.
Вирус Эбола
Уже не первый год появляется в тревожных заголовках новостей. Помимо того что уровень смертности составляет от 50% до 90%, он еще и чрезвычайно заразен. Вакцины от вируса Эбола еще не изобрели. От первых симптомов болезни до смертельного исхода в виде массивного кровоизлияния может пройти от нескольких часов до суток. Хорошая новость: вирус передается не воздушно-капельным путем, а только при прикосновении к телесным выделениям заболевших. Поэтому зараженных практически сразу изолируют. Плохая новость (их вообще-то две): природные очаги вируса находятся в очень бедных странах, где нет развитой системы здравоохранения, поэтому очень сложно сразу обнаружить болезнь. Вторая плохая новость: люди в наши дни перемещаются по всему миру. Так что достаточно нескольких часов, чтобы заболевание перекинулось на другой континент. Например, именно это случилось с эпидемией атипичной пневмонии, которая вспыхнула одновременно в Сингапуре и Канаде. К счастью, поскольку это страны с развитой системой здравоохранения, болезнь удалось быстро остановить. Чего нельзя сказать об Африке.
Ишемическая болезнь сердца
Одна из ее фатальных форм - инфаркт миокарда. Помни, что сердце - это насос. Кровь продвигается снизу вверх, против силы тяжести, потому что давление в артериях и венах разное. У сердца есть свои собственные сосуды, которые питают мышцу. Они называются коронарными. Если просвет стенок сердечных артерий склерозируется, артерии становятся уже, возникает ишемическая болезнь сердца. Болезнь приводит к тромбозу сосудов сердца, и питание клеток прекращается. Клетки не могут жить без питания и кислорода долго, и если через 30 минут не нормализуется питание и доставка кислорода, наступает гибель клеток. Чтобы снизить риски инфаркта, необходимо после 30 лет регулярно обследоваться у кардиолога на предмет здоровья сердца и сосудов, а также бросить курить. Очень важно, чтобы у тебя была достаточная двигательная активность - она тренирует твои сосуды и делает их более эластичными, так что они менее склонны к закупорке атеросклеротическими бляшками. Не забывай также следить за давлением!
Туляремия
Все началось с сусликов. В 1910 году группа ученых Калифорнийской противочумной станции обратила внимание на странные нарывы. Сначала они подумали, что имеют дело с бубонной чумой (тоже открытие весьма неприятное). Но микроб бубонной чумы обнаружить не удалось, зато нашелся новый, ранее не известный - Bacterium tularensis. Позже, в честь ученого, который с ним работал, его назвали Francisella tularensis.
Инкубационный период временами длится всего несколько часов, хотя иногда он затягивается вплоть до 21 дня. Начинается болезнь с резкого подъема температуры, резкой головной боли, головокружения, боли в мышцах и конъюнктивы в первые же дни болезни. Форм болезни много, и развивается она довольно быстро. Хотя туляремия лечится антибиотиками, лучше ей все-таки не заражаться. Инфекция передается человеку чаще всего при непосредственном контакте с зараженными животными. Носители палочки туляремии: зайцы, кролики, водяные крысы, полёвки. Реже инфекцию можно подхватить через зараженные пищевые продукты и воду. Так что даже если вы увидите на полянке очень милого кролика, не приближайтесь к нему, а также не бродите в тех местах, где много крыс (свалки, в больших городах — помойки на заднем дворе ресторанов или супермаркетов, берега рек).
Менингококковая инфекция
Невероятно опасное бактериальное заболевание, при котором бактерии уничтожают мембраны головного и спинного мозга. Главными жертвами менингококка являются дети и старики. Вплоть до 50% случаев заканчиваются смертью заболевших. Но и те, кому удается вылечиться, не избавляются от серьезных последствий заболевания. У болезни очень агрессивные симптомы, которые проявляются один за другим и могут закончиться смертью в течение суток. Источником инфекции являются больные люди и носители бактерии. Путь передачи — воздушно-капельный, правда, для заражения нужен довольно тесный контакт с больным. Болезнь можно предотвратить благодаря вакцине. Сегодня существует вакцина против всех штаммов менингококковой инфекции, включая новейшую серогруппу B.
Инсульт
Заболевания головного мозга являются огромной проблемой во всем мире. Цереброваскулярные болезни - это целая группа болезней, характеризующаяся повреждением кровеносных сосудов в головном мозге: ишемические инсульты, внутримозговые кровоизлияния и другие. Обычно к этим заболеваниям приводят запущенные атеросклероз и артериальная гипертензия. Нарушения мозгового кровообращения являются второй по распространённости причиной смертности в группе заболеваний сердечно-сосудистой системы после ишемической болезни сердца. Как избежать? Очень просто: необходимо бросить курить, контролировать свой вес, придерживаться здорового сна, избегать стрессов (ха-ха) и не пренебрегать проверками, если ты в группе риска. Самое важное – следить за давлением. Помни, как быстро определить инсульт (4 признака): - попроси человека улыбнуться. Если вместо улыбки вышла односторонняя ухмылка - дело плохо; - попроси сказать простую фразу - речь не должна быть замедлена; - попроси поднять обе руки - он должен поднять их одновременно; - попроси высунуть язык - он не должен быть повернут на одну сторону.
Холера
Острая кишечная инфекция, которая развивается после того, как ты выпила грязной воды или съела что-то, что было заражено бактерией Vibrio cholerae. Иногда холера убивает человека за несколько часов: все начинается с сильнейшей диареи, наступает обезвоживание, затем смерть. Самая простая профилактика - это обычные санитарно-гигиенические меры: обеззараживание воды, мытьё рук, термическая обработка пищи, обеззараживание мест общего пользования. Но если ты едешь в район, где встречается эта опасная бактерия, лучше всего сделать противохолерную вакцину. Впрочем, при своевременном и адекватном лечении прогноз благоприятный.
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