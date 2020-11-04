Болезни, которые могут убить человека за один день

В мире действительно существуют заболевания, от которых можно скончаться за сутки, а то и за несколько часов. К счастью, их не так уж много и большую часть из них можно избежать.









Вирус Эбола

Ишемическая болезнь сердца

Туляремия

Менингококковая инфекция

Инсульт

Холера