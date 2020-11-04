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Болезни, которые могут убить человека за один день

В мире действительно существуют заболевания, от которых можно скончаться за сутки, а то и за несколько часов. К счастью, их не так уж много и большую часть из них можно избежать.

Болезни, которые могут убить человека за один день

Вирус Эбола


Болезни, которые могут убить человека за один день

Уже не первый год появляется в тревожных заголовках новостей. Помимо того что уровень смертности составляет от 50% до 90%, он еще и чрезвычайно заразен. Вакцины от вируса Эбола еще не изобрели. От первых симптомов болезни до смертельного исхода в виде массивного кровоизлияния может пройти от нескольких часов до суток. Хорошая новость: вирус передается не воздушно-капельным путем, а только при прикосновении к телесным выделениям заболевших. Поэтому зараженных практически сразу изолируют. Плохая новость (их вообще-то две): природные очаги вируса находятся в очень бедных странах, где нет развитой системы здравоохранения, поэтому очень сложно сразу обнаружить болезнь. Вторая плохая новость: люди в наши дни перемещаются по всему миру. Так что достаточно нескольких часов, чтобы заболевание перекинулось на другой континент. Например, именно это случилось с эпидемией атипичной пневмонии, которая вспыхнула одновременно в Сингапуре и Канаде. К счастью, поскольку это страны с развитой системой здравоохранения, болезнь удалось быстро остановить.
Чего нельзя сказать об Африке.

Ишемическая болезнь сердца


Болезни, которые могут убить человека за один день

Одна из ее фатальных форм - инфаркт миокарда. Помни, что сердце - это насос. Кровь продвигается снизу вверх, против силы тяжести, потому что давление в артериях и венах разное. У сердца есть свои собственные сосуды, которые питают мышцу. Они называются коронарными. Если просвет стенок сердечных артерий склерозируется, артерии становятся уже, возникает ишемическая болезнь сердца. Болезнь приводит к тромбозу сосудов сердца, и питание клеток прекращается. Клетки не могут жить без питания и кислорода долго, и если через 30 минут не нормализуется питание и доставка кислорода, наступает гибель клеток. Чтобы снизить риски инфаркта, необходимо после 30 лет регулярно обследоваться у кардиолога на предмет здоровья сердца и сосудов, а также бросить курить. Очень важно, чтобы у тебя была достаточная двигательная активность - она тренирует твои сосуды и делает их более эластичными, так что они менее склонны к закупорке атеросклеротическими бляшками. Не забывай также следить за давлением!

Туляремия


Болезни, которые могут убить человека за один день

Все началось с сусликов. В 1910 году группа ученых Калифорнийской противочумной станции обратила внимание на странные нарывы. Сначала они подумали, что имеют дело с бубонной чумой (тоже открытие весьма неприятное). Но микроб бубонной чумы обнаружить не удалось, зато нашелся новый, ранее не известный - Bacterium tularensis. Позже, в честь ученого, который с ним работал, его назвали Francisella tularensis.

Болезни, которые могут убить человека за один день

Инкубационный период временами длится всего несколько часов, хотя иногда он затягивается вплоть до 21 дня. Начинается болезнь с резкого подъема температуры, резкой головной боли, головокружения, боли в мышцах и конъюнктивы в первые же дни болезни. Форм болезни много, и развивается она довольно быстро. Хотя туляремия лечится антибиотиками, лучше ей все-таки не заражаться. Инфекция передается человеку чаще всего при непосредственном контакте с зараженными животными. Носители палочки туляремии: зайцы, кролики, водяные крысы, полёвки. Реже инфекцию можно подхватить через зараженные пищевые продукты и воду. Так что даже если вы увидите на полянке очень милого кролика, не приближайтесь к нему, а также не бродите в тех местах, где много крыс (свалки, в больших городах — помойки на заднем дворе ресторанов или супермаркетов, берега рек).

Менингококковая инфекция


Болезни, которые могут убить человека за один день

Невероятно опасное бактериальное заболевание, при котором бактерии уничтожают мембраны головного и спинного мозга. Главными жертвами менингококка являются дети и старики. Вплоть до 50% случаев заканчиваются смертью заболевших. Но и те, кому удается вылечиться, не избавляются от серьезных последствий заболевания. У болезни очень агрессивные симптомы, которые проявляются один за другим и могут закончиться смертью в течение суток. Источником инфекции являются больные люди и носители бактерии. Путь передачи — воздушно-капельный, правда, для заражения нужен довольно тесный контакт с больным. Болезнь можно предотвратить благодаря вакцине. Сегодня существует вакцина против всех штаммов менингококковой инфекции, включая новейшую серогруппу B.

Инсульт


Болезни, которые могут убить человека за один день

Заболевания головного мозга являются огромной проблемой во всем мире. Цереброваскулярные болезни - это целая группа болезней, характеризующаяся повреждением кровеносных сосудов в головном мозге: ишемические инсульты, внутримозговые кровоизлияния и другие. Обычно к этим заболеваниям приводят запущенные атеросклероз и артериальная гипертензия. Нарушения мозгового кровообращения являются второй по распространённости причиной смертности в группе заболеваний сердечно-сосудистой системы после ишемической болезни сердца. Как избежать? Очень просто: необходимо бросить курить, контролировать свой вес, придерживаться здорового сна, избегать стрессов (ха-ха) и не пренебрегать проверками, если ты в группе риска. Самое важное – следить за давлением. Помни, как быстро определить инсульт (4 признака): - попроси человека улыбнуться. Если вместо улыбки вышла односторонняя ухмылка - дело плохо; - попроси сказать простую фразу - речь не должна быть замедлена; - попроси поднять обе руки - он должен поднять их одновременно; - попроси высунуть язык - он не должен быть повернут на одну сторону.

Холера


Болезни, которые могут убить человека за один день

Острая кишечная инфекция, которая развивается после того, как ты выпила грязной воды или съела что-то, что было заражено бактерией Vibrio cholerae. Иногда холера убивает человека за несколько часов: все начинается с сильнейшей диареи, наступает обезвоживание, затем смерть. Самая простая профилактика - это обычные санитарно-гигиенические меры: обеззараживание воды, мытьё рук, термическая обработка пищи, обеззараживание мест общего пользования. Но если ты едешь в район, где встречается эта опасная бактерия, лучше всего сделать противохолерную вакцину. Впрочем, при своевременном и адекватном лечении прогноз благоприятный.

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Болезни, которые могут убить человека за один день

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