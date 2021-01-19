Почему спортсмены из СССР не принимали участия в Олимпийских Играх до 1952 года

Почему СССР не посылал своих спортсменов на Олимпиады до 1952 года

Олимпийские игры 1948 г., Лондон. /Фото: olympichistory.info

Как образовался олимпийский комитет СССР

Нина Аполлонова Пономарева – метательница диска, «железная леди» Советского Союза. /Фото: moiarussia.ru

Дебют советских спортсменов в Хельсинки. В каких видах спорта советские спортсмены показывали лучшие результаты

Виктор Чукарин – советский гимнаст, заслуженный мастер спорта СССР (1951). /Фото: cs8.ru

Как проходили Олимпийские игры в Москве и почему многие западные страны не принимали в них участие

XXII летние Олимпийские игры проходили в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. /Фото: cdn23.img.ria.ru