Почему спортсмены из СССР не принимали участия в Олимпийских Играх до 1952 года

После образования в 1922 году Советского Союза новое государство надолго оказалось вычеркнуто из мирового олимпийского движения. Несмотря на достижения атлетов СССР, все довоенные попытки участвовать в олимпиадах заканчивались неудачей. Перелом случился после 1950 года, когда Международный олимпийский комитет (МОК), заинтересовавшись успехами советских спортсменов, предложил Москве создать олимпийскую сборную для поездки в Хельсинки.
Почему СССР не посылал своих спортсменов на Олимпиады до 1952 года
Олимпийские игры 1948 г., Лондон. /Фото: olympichistory.info
После смены общественного строя, Советский Союз не торопился участвовать в соревнованиях мирового масштаба по нескольким причинам. Во-первых, между молодым социалистическим государством и капиталистическими странами присутствовали политические разногласия, которые мешали позитивным отношениям, в том числе и в области спорта.
Во-вторых, Олимпийские игры 1936 года проводились в стране потенциального противника – фашистской Германии, которая буквально через полмесяца после окончания Олимпиады стала зачинщицей новой мировой войны.
В-третьих, после 1945 года СССР восстанавливался из руин и поднимал экономику, поэтому подготовка спортсменов для международных соревнований ушла в этот период на второй план.
Кроме того, развитие довоенного спорта базировалось на лозунге «Будь готов к труду и обороне», что означало одно: стране требовались физически подготовленные защитники родины, а не олимпийские достижения отдельных спортсменов. Поэтому после Великой Отечественной войны необходимо было пересмотреть подготовку по некоторым видам спорта, так как прежние методики тренировок просто устарели.
В 1948 году советская делегация в качестве наблюдателей посетила Олимпиаду XIV в Англии, чтобы изучить особенности тактики команд и специфику индивидуальной техники спортсменов; а также узнать об уровне подготовки и организации олимпийских игр.
Как образовался олимпийский комитет СССР
Нина Аполлонова Пономарева – метательница диска, «железная леди» Советского Союза. /Фото: moiarussia.ru
Впрочем, несмотря на государственные трудности, спортсмены Союза уже в 1946 г. имели мировое признание в таких видах спорта, как тяжёлая атлетика (штанга), футбол, баскетбол. Через год в международной федерации значились советские пловцы, шахматисты, легкоатлеты, борцы и конькобежцы. Через два – волейболисты с лыжниками.
Атлеты СССР участвовали и побеждали во многих мировых и европейских соревнованиях. Игнорировать успехи социалистической державы на спортивном поприще стало невозможно, и в 1950 году МОК отправил в Москву приглашение на хельсинскую Олимпиаду. На учредительном собрании, состоявшемся в столице в конце апреля 1951 года, был создан Олимпийский комитет СССР. Через две недели, в мае, страна стала членом МОК со своим представителем – Константином Александровичем Андриановым, который возглавлял союзный Олимпийский комитет.
Дебют советских спортсменов в Хельсинки. В каких видах спорта советские спортсмены показывали лучшие результаты
Виктор Чукарин – советский гимнаст, заслуженный мастер спорта СССР (1951). /Фото: cs8.ru
Открытие XV Олимпийских игр состоялось 19 июля 1952 года в Финляндии. Спортсмены страны, впервые ставшей участницей Олимпиады, по итогам соревнований оказались на втором общекомандном месте, уступив лишь команде из США.
Сборная Советского Союза, состоявшая из 295 человек (40 женщин и 255 мужчин), в совокупности получила 71 медаль: 19 бронзовых за третье место, 30 серебряных – за второе и 22 золотых – за первое. По видам спорта, золотые награды распределились следующим образом: спортивная гимнастика – 9 медалей (из них 3 завоевал Виктор Чукарин), борьба – 6, тяжёлая атлетика – 3, стрельба – 1, академическая гребля – 1.
Вид спорта «лёгкая атлетика» принёс две золотые медали, – одна из них досталась Нине Пономаревой-Ромашковой, установившей на второй день соревнований рекорд по метанию диска с результатом 51,42 метра. Вторую золотую награду вручили Галине Зыбиной, которая показала мировой рекорд в толкании ядра.
По количеству серебряных наград так же лидировала спортивная гимнастика – медалями наградили одну команду и 6 человек, среди которых Мария Гороховская стала обладательницей 4 медалей. Легкоатлеты, занявшие вторые места, получили 8 серебряных медалей, и 7 бронзовых – за третье место.
Тренировались спортсмены в Союзе, приезжая в Финляндию только на время участия в соревнованиях. Проживали этот период в олимпийской – «социалистической» – деревне, построенной по просьбе СССР, чтобы обособиться от представителей капиталистической стороны.
Как проходили Олимпийские игры в Москве и почему многие западные страны не принимали в них участие
XXII летние Олимпийские игры проходили в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. /Фото: cdn23.img.ria.ru
Девятнадцатого июля 1980 г. в Москве состоялось открытие XXII летних Олимпийских игр. Первый раз соревнования проходили на территории социалистического лагеря, а потому организации уделялось особое внимание, чтобы избежать критики и негативного сравнения. Старания не были напрасны: олимпийский праздник прошёл в тёплой дружеской атмосфере и с большим количеством новых достижений. Так, за 16 дней спортивных состязаний участники установили 36 мировых, 39 европейских и 74 олимпийских рекорда.
Кроме высокого спортивного и организационного уровня соревнований, специалисты отметили и отсутствие потребления допинга – ни один тест на него, из 9 292 анализов, не обнаружил у спортсменов запрещенных МОК стимулирующих препаратов. По словам принца де Мерода, который возглавлял медицинскую комиссию: «Олимпиаду в Москве можно считать самой чистой за всю историю олимпийских игр».
Спортивный праздник не испортил даже бойкот ряда капиталистических стран, которые игнорировали московскую олимпиаду: по одной версии, из-за преследования в СССР инакомыслящих, по другой – из-за ввода войск в Афганистан. Зачинщиками бойкота стали представители США, Канады и Великобритании. В общей же сложности, в Москву отказались ехать олимпийские комитеты более 60 государств. Среди них: Южная Корея, Турция, США, Япония, Канада, ФРГ и пр.
Однако, несмотря на бойкот своей страны, многие спортсмены приезжали частным порядком и выступали под флагом МОК. Таким образом, кроме официальных участников из 81 государства, в Москву прибыли команды: из Италии, Австралии, Швейцарии, Ирландии и т. д. Под своим национальным флагом выступали только спортсмены Западной Европы из Швеции, Австрии, Греции, Мальты и Финляндии.
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