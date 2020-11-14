5 приятных фактов про боль

Говорят, что у человека всего пять чувств, хотя на самом деле их несколько десятков (голод и желание опорожнить мочевой пузырь — это тоже чувства). Но объединяет все чувства одно: экстремальный вариант чувства — это всегда боль.

Разобраться с болью так же не просто, как и с чувствами. Поэтому ученые продолжают проводить интересные исследования, издеваясь над группами добровольцев. Чтобы тебе не пришлось доходить до этого опытным путем, мы нашли пять занимательных фактов.

5. Проблемы с финансами вызывают боль. Буквально

Нет, этот пункт не про болезненное ощущение в желудке и не про общение с пришедшими навестить коллекторами. Даже сами мысли о финансовых затруднениях вызывают у человека мозговую активность, которая определяется как физическая боль. Это удалось установить во время исследования, проведенного в 2016 году, когда испытуемых просили отвечать на связанные с безденежьем вопросы в анкете.

У этого эффекта есть и косвенное подтверждение: люди с финансовыми трудностями чаще покупают обезболивающее.

4. Боль бывает приятной

Кто-то любит есть острую пищу, кто-то предпочитает жесткий секс, кто-то даже слушает больше одной песни K-pop в год.

Некоторые люди склонны к самоистязанию в разумных пределах, но причины такого поведения не слишком очевидны ученым, поэтому они все еще пытаются разобраться в феномене.

В 2013 году 16 добровольцам предложили немного пострадать. Им обжигали ладони, предварительно предупреждая, насколько суровой будет боль: в первой серии тестов — не слишком сильно, а во второй — сильнее. Но в прогнозе перед ожогом иногда врали. Все эмоции при этом записывали, сканируя мозговую активность.

Результаты оказались противоречивыми: если прогноз занижал уровень боли, то такой нагрев казался испытуемому даже приятным. Мы настоятельно не рекомендуем повторять этот эксперимент дома.

3. Обсценная лексика помогает от боли

Матерная лексика есть вообще во всех языках мира. У лингвистов есть свое определение обсценной лексики, а вот физиологи предлагают считать матерными словами те, которые человек выкрикивает, когда испытывает боль. В этой концепции кроется и причина, почему обсценную лексику не принято произносить на людях: она может и должна вызывать сильные эмоции, включая ассоциации с болью.

Окончательно доказать полезность мата решили в 2009 году. 64 добровольца держали руки в ледяной воде. Одна группа материлась как могла, а другая пыталась обычными словами дать характеристику мебели.

Матерщинники продержались намного дольше.

2. Синестезия зеркального прикосновения

У некоторых людей развит такой удивительный феномен, как синестезия. Это смешение чувств: когда видишь картинку и чувствуешь запах, слышишь песню и на ум приходит какой-то цвет, и т.д. Но самый уникальный вид синестезии — зеркальное прикосновение.

Работает он следующим образом: субъект смотрит, как другого трогают за лицо, и чувствует эти прикосновения. Сам понимаешь, что эти люди чувствуют, когда смотрят бокс или MMA.

В 2007 году исследователи решили проверить уровень эмпатии у таких людей. Их способность сочувствовать другим была действительно самой высокой из всех сравниваемых групп. Иными словами, в мире существуют люди, которые могут буквально испытывать боль других.

1. Главный вопрос о боли: ходить по огню или по кусочками LEGO?

Изобретательности некоторых рекордсменов из Книги Гиннесса можно позавидовать, но о достижении Рассела Кассеваха даже читать без слез тяжело. Этот великий человек прошёел по рассыпанному конструктору LEGO 834 метра.

Правда, можно встретить множество видео, когда люди ходят по льду, битому стеклу и углям, но никогда — по кусочками LEGO. Как утверждают ученые, всё, кроме детского конструктора, — фарс. Так как большую часть своей эволюции человек прожил без распродаж в Adidas и Nike, кожа на стопах может сильно твердеть и мозоли и будут защищать от жары и холода.

Но природа направила в ноги 200 тысяч нервных окончаний — столько же, сколько и в руки с крайне чувствительными кончиками пальцев. Изобретателю конструктора LEGO Оле Кирку Кристиансену можно было бы выдать премию за самую изощренную пытку: диаметр соединительных креплений кирпичиков идеально подходит для того, чтобы продавить затвердевшую кожу и надавить на нервное окончание.

Ученые уверенно утверждают: ходить по LEGO — больнее