Нестандартные елки: идеи, которые легко воплотить в жизнь из подручных средств

Идеи альтернативных новогодних елочек из подручных средств.
Новогодняя елка — это лучшее украшение праздника. Однако не всегда есть возможность или желание покупать искусственную или настоящую красавицу. В таком случае всегда можно воспользоваться креативными идеями на любой вкус, сложность и бюджет. С помощью альтернативных вариантов новогодних деревьев можно решить проблему с недостатком свободного места, нежеланием тратить деньги, портить окружающую среду или мечтой необычного праздника.
1. Елочка из воздушных шаров
Такая елочка смотрится по-настоящему празднично и необычно. /Фото: i.pinimg.com
С помощью воздушных шаров можно сделать елочку абсолютно любого цвета и размеров. Это очень удобно, достаточно просто и бюджетно. Для создания такого красивого новогоднего дерева понадобится большое количество шариков. Их следует располагать внутри елочки и снаружи. Лучше всего, если это будут шарики разных размеров, но одной цветовой гаммы, либо можно взять одинаковые, но надувать с разной интенсивностью. Для основы необходимо взять какую-либо прочную опору, например в виде палки. На самой верхушке елочки можно расположить шарик в форме звездочки, чтобы сделать сходство максимальным.
2. Стильная идея для кухни
Даже маленькие елочки способны дарить радость и хорошее настроение. /Фото: pourfemme.it
Чтобы создать новогоднее настроение, не обязательно устанавливать дома большую елку. Иногда достаточно стильных и небольших атмосферных украшений, которые можно изготовить своими руками. Очень оригинальный пример — елочка из пробок от вина или шампанского. Для ее сооружения понадобится только клей и хорошее настроение. Скрепив пробки, их можно покрасить в более яркие цвета или оставить неизменными. Сверху елочку лучше украсить бантиком или звездочкой. На такое креативное новогоднее дерево даже можно вешать маленькие игрушки. Красиво будут смотреться белые снежинки из бусин или маленькие шарики.
3. Бумажная ель
Красиво и впечатляюще. /Фото: i.pinimg.com
Многие считают, что бумажные поделки — это только для детей. Однако посмотрев на эту елочку, сложно сказать, что она детская или невпечатляющая. Хотя она полностью выполнена из бумаги, причем довольно простым способом. Нужно взять простой лист бумаги формата А4, а затем оставив один уголок вверху, сложить два боковые к центру и закрепить их клеем или степлером. Понадобится много таких заготовок, которые затем нужно зафиксировать на основе — стволе. Сначала нужно начинать с нижнего ряда, постепенно продвигаясь вверх к макушке елки, через каждые три ряда размер елочных веток желательно уменьшать, чтобы дерево смотрелось пропорционально.
4. Декор из ненужного мусора
Креативное решение, которое можно использовать для самоделок с детьми. /Фото: happynest.vn
Обычно этот материал отправляется в мусорное ведро, но на самом деле его можно использовать для создания оригинального и довольно красивого новогоднего символа. Картонные поддоны для яиц сначала нужно покрасить в зеленый, золотой или другой яркий цвет, в зависимости от вкусовых предпочтений, а затем преобразовать в елку. Каждый новый круг, начиная снизу должен быть меньше предыдущего. Завершающим этапом можно повесить на елку настоящие шарики и гирлянду.
5. Елка на двери
Отличное решение, когда в доме некуда поставить настоящую ель. /Фото: i.pinimg.com
В домах с ограниченным свободным пространством в новогодние праздники приходится задействовать всю свою изобретательность и фантазию. Например, можно организовать себе хорошее настроение с помощью елочки на двери или стене. Для ее создания понадобятся любые елочные игрушки и гирлянда. С помощью скотча закрепляем гирлянду на двери в форме ели, а затем на самоклеящиеся крючки или скотч добавляем новогоднему дереву шарма и красоты.
6. Новогоднее настроение из строительного оборудования
Необычно, но нарядно и атмосферно. /Фото: i.pinimg.com
Даже обычная строительная лестница может стать украшением праздника. Для этого ее просто нужно красиво украсить с помощью гирлянды и ярких игрушек. Даже если настоящей елки нет, то не стоит отказывать себе в праздничной атмосфере.
Стильное решение для любой комнаты. /Фото: i.pinimg.com
7. Мягкая елка
Красивое решение, которое всегда можно превратить в игру. /Фото: lh3.googleusercontent.com
Мягкая елка — это красиво и безопасно, особенно если в доме есть маленькие дети или домашние животные. Такая елочка украшает помещение, а при необходимости быстро превратится в уютное место возле телевизора или поможет повеселиться во время боя подушками. Главное правильное впечатление и фантазия.
8. Красивое подвесное дерево
Еще один хороший вариант при недостатке свободного места. /Фото: urbancontest.com
Такая елочка смотрится очень эффектно. Подвешенные к потолку шарики время от времени могут слегка покачиваться, создавая ощущение, что дерево живое и волшебное. Елочку из шариков можно сделать любого цвета, но максимально красиво смотрятся яркие или блестящие расцветки, которые контрастно выделяются на фоне окружающей обстановки.
9. Деревянная ель
Елочку можно соорудить даже из обычных веток. /Фото: img1.hochu.ua
Стильный современный тренд — украшения из эко материалов. Например, елочка из дерева. Она может быть склеена из обычных сухих веток без коры или с ней, а также полностью выпилена из фанеры в виде силуэта или полноценного шаблона. Красивую новогоднюю елку можно сделать даже из обычных досок, нарезанных в соответствующем порядке и длине. Отличное украшение для таких деревьев обеспечит краска и рисунки.
Новогоднее дерево из досок. /Фото: i.pinimg.com
10. Елка-спираль
Модное решение, которое очень нравится и взрослым и детям. /Фото: recreoviral.com
Такую елочку очень просто изготовить из картона, который нужно вырезать спиралью. Затем конструкция подвешивается к потолку и украшается любыми игрушками.
11. Декор для любителей почитать
Книжная елка для тех, у кого дома много книг. /Фото: i.pinimg.com
Необычное решение, которое может воплотить в жизнь любой любитель книжной макулатуры. С такой елочкой погружаться в новогоднюю атмосферу будет намного приятнее.
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