Нестандартные елки: идеи, которые легко воплотить в жизнь из подручных средств

Идеи альтернативных новогодних елочек из подручных средств.

1. Елочка из воздушных шаров

Такая елочка смотрится по-настоящему празднично и необычно. /Фото: i.pinimg.com

2. Стильная идея для кухни

Даже маленькие елочки способны дарить радость и хорошее настроение. /Фото: pourfemme.it

3. Бумажная ель

Красиво и впечатляюще. /Фото: i.pinimg.com

4. Декор из ненужного мусора

Креативное решение, которое можно использовать для самоделок с детьми. /Фото: happynest.vn

5. Елка на двери

Отличное решение, когда в доме некуда поставить настоящую ель. /Фото: i.pinimg.com

6. Новогоднее настроение из строительного оборудования

Необычно, но нарядно и атмосферно. /Фото: i.pinimg.com

Стильное решение для любой комнаты. /Фото: i.pinimg.com

7. Мягкая елка

Красивое решение, которое всегда можно превратить в игру. /Фото: lh3.googleusercontent.com

8. Красивое подвесное дерево

Еще один хороший вариант при недостатке свободного места. /Фото: urbancontest.com

9. Деревянная ель

Елочку можно соорудить даже из обычных веток. /Фото: img1.hochu.ua

Новогоднее дерево из досок. /Фото: i.pinimg.com

10. Елка-спираль

Модное решение, которое очень нравится и взрослым и детям. /Фото: recreoviral.com

11. Декор для любителей почитать

Книжная елка для тех, у кого дома много книг. /Фото: i.pinimg.com