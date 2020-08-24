За что выжившие защитники Брестской крепости после войны попали в ГУЛАГ

Посадили невиновного
Одним из первых в лагеря ГУЛага в сентябре 1941 года отправили командующего обороной Брестской крепости Ивана Лазаренко. Он в первые же часы германского нападения 22 июня 1941 года отдал приказ выводить из крепости подчиненные ему стрелковые полки, а затем убыл в другие полки — артиллерийский и стрелковый, находившиеся в тот день на полигоне, чтобы сделать соответствующие распоряжения для противодействия наступлению противника.
Генерал-майора Лазаренко Военная коллегия Верховного Суда СССР в сентябре 1941 года упрекнула в «трусости и нерешительности» и приговорила к расстрелу, который впоследствии был заменен 10 годами лагерей (Лазаренко сидел в одном из лагерей Коми АССР). Ему вменили в вину в том числе и то, что начальник гарнизона якобы знал о нападении немцев и ничего не предпринял для того чтобы этому противодействовать.
Спустя год, после тщательного разбирательства, Иван Лазаренко был освобожден от наказания и в звании полковника направлен на фронт.В 1944 году его, командира 369-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта, уже восстановленного в звании генерал-майора, представили к званию Героя Советского Союза – посмертно: его дивизия в кратчайшие сроки прорвала сильно укрепленную оборону противника и форсировала две реки. Сам Лазаренко погиб в этой Могилевской наступательной операции – 26 июня. В штабную машину, где находился комдив, попал вражеский артиллерийский снаряд.
Перевранная судьба
У сотен бойцов и командиров, защищавших Брестскую крепость, и попавших в плен, судьба сложилась по-разному. Кто-то действительно был осужден и попал в лагеря ГУЛага (полной информации о том, сколько таких пленных прошли через сталинские лагеря, нет).
А некоторых из них «посадили» уже в наше время. К примеру, автор атласа-путеводителя по Краснодару, Иван Мирный, определил в ГУЛаг «на долгие годы» участника обороны Брестской крепости, Героя Советского Союза майора Петра Гаврилова, для которого «только после развенчания культа Сталина пришла свобода». Гаврилов, по данным Мирного, как минимум несколько лет отсидел в лагерях ГУЛага.
В действительности же Гаврилов после пленения содержался в немецких концлагерях Хаммельсбург и Равенсбрюк, был знаком с генералом Карбышевым. В мае Гаврилова освободили. После этого его целый год проверяли в дальневосточном фильтрационном лагере, и в итоге выяснили, что с гитлеровцами участник обороны Брестской крепости не сотрудничал. В советских лагерях системы ГУЛага Петр Гаврилов ни дня не был.
В 1957 году ему присвоили звание Героя Советского Союза за самоотверженность при обороне Брестской крепости.
Клыпа пошел по наклонной
Один из самых юных защитников Брестской крепости, 14-летний Петр Клыпа, переживший германский плен и отслуживший впоследствии несколько месяцев в РККА, после войны совершил в составе ОПГ несколько преступлений, в числе которых было и убийство. Клыпу по приговору суда отправили на Колыму. Автор книги «Брестская крепость», Сергей Смирнов сумел отыскать его там, и спустя 3 года, благодаря ходатайствам Смирнова, Петра Клыпу как участника обороны Брестской крепости амнистировали. Он был награжден орденом Отечественной войны I степени.
Клыпа с 1955 года работал токарем в Брянске, женился, у него было двое детей. До пенсии он не дожил, умер в 57 лет от рака.
Николай Сыромятников
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