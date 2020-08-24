За что выжившие защитники Брестской крепости после войны попали в ГУЛАГ

Посадили невиновного

Одним из первых в лагеря ГУЛага в сентябре 1941 года отправили командующего обороной Брестской крепости Ивана Лазаренко. Он в первые же часы германского нападения 22 июня 1941 года отдал приказ выводить из крепости подчиненные ему стрелковые полки, а затем убыл в другие полки — артиллерийский и стрелковый, находившиеся в тот день на полигоне, чтобы сделать соответствующие распоряжения для противодействия наступлению противника.

Генерал-майора Лазаренко Военная коллегия Верховного Суда СССР в сентябре 1941 года упрекнула в «трусости и нерешительности» и приговорила к расстрелу, который впоследствии был заменен 10 годами лагерей (Лазаренко сидел в одном из лагерей Коми АССР). Ему вменили в вину в том числе и то, что начальник гарнизона якобы знал о нападении немцев и ничего не предпринял для того чтобы этому противодействовать.

Спустя год, после тщательного разбирательства, Иван Лазаренко был освобожден от наказания и в звании полковника направлен на фронт.

В 1944 году его, командира 369-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта, уже восстановленного в звании генерал-майора, представили к званию Героя Советского Союза – посмертно: его дивизия в кратчайшие сроки прорвала сильно укрепленную оборону противника и форсировала две реки. Сам Лазаренко погиб в этой Могилевской наступательной операции – 26 июня. В штабную машину, где находился комдив, попал вражеский артиллерийский снаряд.