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Как грамотно расположить розетки в квартире, чтобы удобно ими пользоваться


К расположению и количеству розеток в доме надо подходить с умом

К расположению и количеству розеток в доме надо подходить с умом

Кажется, что розетки можно разместить где угодно, ведь какая, собственно, разница? А во время использования то и дело выясняется, что этот разъем надо было сделать пониже, а этот - чуть левее. Но время не воротишь, и приходится мучиться с неудобными розетками. Чтобы этого не произошло, продумайте место для каждого разъема с учетом техники безопасности и личных предпочтений. Мы подскажем, где лучше всего установить розетки в разных комнатах.

1. Кухня


Оптимальное количество розеток возле кухонного гарнитура - 7-8 штук / Фото: dekoriko.ru

Оптимальное количество розеток возле кухонного гарнитура - 7-8 штук / Фото: dekoriko.ru

 

Перед заказом и монтажом мебельного гарнитура важно спланировать количество электроприборов, их расположение. На основе этого рассчитать необходимое количество розеток. Минимальный набор приборов: холодильник, плита, духовка, вытяжка. Дополнительно можно установить микроволновку, кофемашину, посудомойку, чайник, мультиварку, тостер и сделать встроенное в гарнитур освещение.

Конечно, во время ремонта трудно предугадать, понадобится ли вам мультиварка через пару-тройку лет, поэтому на всякий случай сделайте на одни-две розетки больше. Также учитывайте, что не всем устройствам нужно быть включенными одновременно.
Рекомендуем установить около 7-8 розеток по периметру гарнитура и добавить несколько у обеденного стола (например, чтобы зарядить телефон).
Также можно сделать встроенные розетки для техники, которой не нужен постоянный доступ к электросети / Фото: pp.userapi.com

Также можно сделать встроенные розетки для техники, которой не нужен постоянный доступ к электросети / Фото: pp.userapi.com

 

Если техника встроенная, средняя высота расположения розеток - 30-60 см. Другой вариант - внизу мебели (5 см от пола). Ни в коем случае не делайте разъемы прямо за встроенными приборами, иначе будет сложно подобраться к вилке. Электроразъем для вытяжки делайте на 50-60 см ниже верха гарнитура. Также важно, чтобы воздуховод не перекрывал розетку. Оптимальная высота над рабочей столешницей - на высоте 10-30 см от поверхности.

Также на кухне может потребоваться разъем для пылесоса, который можно сделать на 30-40 см выше пола. Выключатель можно установить на кухне или вынести в прихожую, коридор. Главное, чтобы он был на расстоянии 75-90 см от пола, левее или правее дверного проема на 10-15 см. Смотрите на кухне телевизор? Скройте электроразъемы прямо за ним.

2. Гостиная


Общие принципы расположения розеток во всех комнатах / Фото: orenburgelectro.ru

Общие принципы расположения розеток во всех комнатах / Фото: orenburgelectro.ru

 

Для всех комнат оптимальная высота выключателя - 75-90 см от пола. Так все жители квартиры, независимо от роста, смогут дотянуться до переключателя. На входе также можно установить розетку для пылесоса или другой техники (30 см - от пола и 10 см - вбок от проема).

В гостиной не обойтись без телевизора. Средняя высота розеток в ТВ-зоне - 130 см, чтобы спрятать их за устройством. Устанавливайте не меньше двух разъемов: один для телевизора, а второй для интернета (если ТВ имеет доступ в сеть).

 
Сделайте розетки за телевизором, чтобы скрыть их и провода / Фото: mr-build.ru

Сделайте розетки за телевизором, чтобы скрыть их и провода / Фото: mr-build.ru

 

Также позаботьтесь об удобстве в диванной зоне. Подумайте, понадобятся ли розетки для лампы, торшера, электрических приборов или чтобы заряжать смартфон, ноутбук. Оптимальная высота размещения разъемов - не менее 30 см от пола. Не забывайте и о кондиционере, приставке, камине, увлажнителе воздуха и другой технике, которая может пригодиться, поэтому спланируйте еще и розетки на будущее.

Рабочую зону также нужно оборудовать достаточным количеством разъемов. Здесь пригодится розетка для роутера, настольной лампы, стационарного компьютера, возможно, принтера и другой сопутствующей техники. Если устройства все время включены в сеть, можно установить разъемы внизу за столом.

3. Детская


В детской комнате следует установить на розетки заглушки / Фото: mistersparkymyrtlebeachsc.com

В детской комнате следует установить на розетки заглушки / Фото: mistersparkymyrtlebeachsc.com

 

Выключатель располагается по вышеописанному принципу. Однако важно, чтобы к нему был свободный доступ и его не перекрывала открытая дверь или мебель. Недалеко от выключателя можно сделать электроразъем для пылесоса (30 см - от пола, 10 см - до проема). Для безопасности малышей советуем прикрыть розетки специальными крышечками или заглушками. Возле кроватки понадобятся разъемы для музыкальной карусели, ночника и другой необходимой техники. Здесь обязательно нужна защита, поскольку малыш может самостоятельно вставать и исследовать окружающий мир. «На вырост» также можно установить розетку напротив кроватки для будущего телевизора.

Если ребенок уже ходит в школу, важно сделать разъемы возле письменного стола. Можно установить их под столом или над: вопрос в том, как удобнее дотягиваться до вилок и скрывать провода.

Остальные разъемы располагайте с учетом зон в комнате и необходимой техники для малыша. В идеале - спланируйте их наперед, чтобы во время взросления ребенка не пришлось нарушать ремонт и добавлять дополнительные розетки.

4. Спальня


Розетки в спальне стоит располагать по обе стороны от кровати / Фото: pix-feed.com

Розетки в спальне стоит располагать по обе стороны от кровати / Фото: pix-feed.com

 

У современного человека должно быть все под рукой, особенно возле спального места, чтобы и телефон зарядить можно было, и за ноутбуком посидеть, и лампу включить. Несколько электроразъемов с двух сторон кровати станут идеальным решением проблемы.

Определите, сколько в комнате функциональных зон и оснастите их все розетками. Например, туалетный столик, рабочее место, телевизор, гардеробная с подсветкой. Воспользуйтесь рекомендациями, описанными выше. То же самое относится к выключателям и, возможно, розеткам для пылесоса, другой дополнительной техники.

5. Ванная


Размещайте розетки подальше от раковины и ванной / Фото: elecktrik26.ru

Размещайте розетки подальше от раковины и ванной / Фото: elecktrik26.ru

 

Сколько розеток понадобится в ванной - зависит от количества техники. Например, вы пользуетесь только феном и стиральной машинкой или там есть бойлер и полотенцесушитель. Поскольку в комнате много воды, подбирайте розетки с влагозащитой и крышечками. Такие изделия позаботятся о стоке жидкости, если она случайно попадет внутрь. Располагайте электроразъемы на 60 см выше пола и на таком же расстоянии от источников воды.

6. Прихожая


Размещайте розетку и выключатель недалеко от входной двери / Фото: luxurylinefurniture.com

Размещайте розетку и выключатель недалеко от входной двери / Фото: luxurylinefurniture.com

 

Обычно в прихожей хватает одной-двух розеток. Их размещают рядом с выключателем у входной двери. Также в прихожей можно сделать выключатели для кухни или ванной. Ориентируйтесь на то, чем обычно вы занимаетесь в комнате и какие электроприборы могут пригодиться.

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Как грамотно расположить розетки в квартире, чтобы удобно ими пользоваться

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