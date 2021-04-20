Как грамотно расположить розетки в квартире, чтобы удобно ими пользоваться

К расположению и количеству розеток в доме надо подходить с умом

1. Кухня

Оптимальное количество розеток возле кухонного гарнитура - 7-8 штук / Фото: dekoriko.ru

Также можно сделать встроенные розетки для техники, которой не нужен постоянный доступ к электросети / Фото: pp.userapi.com

2. Гостиная

Общие принципы расположения розеток во всех комнатах / Фото: orenburgelectro.ru

Сделайте розетки за телевизором, чтобы скрыть их и провода / Фото: mr-build.ru

3. Детская

В детской комнате следует установить на розетки заглушки / Фото: mistersparkymyrtlebeachsc.com

4. Спальня

Розетки в спальне стоит располагать по обе стороны от кровати / Фото: pix-feed.com

5. Ванная

Размещайте розетки подальше от раковины и ванной / Фото: elecktrik26.ru

6. Прихожая

Размещайте розетку и выключатель недалеко от входной двери / Фото: luxurylinefurniture.com