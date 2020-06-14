8 затерянных райских островов, о которых вы вряд ли слышали

Бытует мнение, что острова – это лучшее место для тех, кто желает уединиться, однако, на практике это оказывается далеко не так, ведь омываемые морями и океанами участки суши обычно полнятся отдыхающими и туристами. К счастью, если свернуть с проторенных туристами дорожек, всегда можно отыскать по-настоящему тихие и уединённые уголки Земли, которые подарят душе покой и умиротворение.









Острова Тогиан, Индонезия.

Островки Гранады, Никарагуа.

Острова Тиви, Австралия.

Остров Якусима, Япония.

Остров Фунзи, Кения.

Острова Сан Блас, Панама.

Остров Ольхон, Россия.

Архипелаг Вестманнаэйяр, Исландия.