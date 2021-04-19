10 секретов домашнего огорода





Сезон дачных забот позади, но огородник очень быстро начинает скучать по любимым грядкам, посадкам, всходам. Наверное, этой неодолимой тягой к земле и объясняется растущая популярность домашних огородов — мини-грядок на подоконниках и лоджиях, где любители земледелия умудряются вырастить почти весь дачный ассортимент овощей. Впрочем, некоторые жалуются: растения выходят чахленькими, урожай не радует… Почему? Да просто, как в любом деле, тут свои секреты есть. Чтобы наши опыты оказались успешными, давайте узнаем 10 важнейших секретов урожайного домашнего огорода.

Секрет 1: правильное освещение

Для наших долгих и темных зим недостаток света — настоящая проблема. Даже человек страдает: говорят, сезонные депрессии как раз нехваткой света и провоцируются. Ну а растениям в таких условиях и подавно плохо. С депрессией они не знакомы — они просто вытягиваются в тщетной попытке добраться до солнечных лучей, слабеют и чахнут. Где уж тут дождаться крепкой и сочной зелени!



Есть, правда, особо выносливые виды, которые могут обойтись без подсветки — например, лук, который все, наверное, в баночках или горшках на подоконнике выращивали. Но, если мы хотим создать полноценный домашний огород, придется позаботиться о досвечивании растений.









Идеальными для этой цели считаются фитолампы, дающие свет, близкий к солнечному по своему спектру. Кстати, небольшое отступление. Недавно с интересом прочитала, что каждый цвет спектра имеет свое значение в жизни растений:

красный способствует росту и важен для фотосинтеза (в ходе этого процесса в клетках растения вода и углекислый газ под воздействием света преобразуются в органические вещества);

способствует росту и важен для фотосинтеза (в ходе этого процесса в клетках растения вода и углекислый газ под воздействием света преобразуются в органические вещества); синий нужен для биосинтеза (это образование в живых клетках сложных органических соединений из более простых элементов; происходит при участии ферментов) и формирования крепких растений;

нужен для биосинтеза (это образование в живых клетках сложных органических соединений из более простых элементов; происходит при участии ферментов) и формирования крепких растений; зеленый повышает продуктивность и обладает высокой проникающей способностью, благодаря чему свет достигает листьев даже в загущенных посевах.

Не забываем также по ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, которые (в умеренных дозах, разумеется) совершенно необходимы всему живому на земле. Инфракрасные лучи «ответственны» за тепловое воздействие, ультрафиолетовые обладают общестимулирующим действием.



Но, при всех своих достоинствах, фитолампы имеют один существенный недостаток: они весьма недешевы (в сравнении с обычными). Поэтому многие растениеводы по-прежнему используют для досвечивания обыкновенные люминесцентные лампы (обычные лампы накаливания не подходят — слишком уж много тепла они выделяют).







Думаю, что к этой теме мы вернемся, чтобы обсудить ее подробнее: здесь слишком много нюансов, включая выбор режима досвечивания, требования разных видов растений к освещенности и так далее. Но главная мысль, думаю, понятна и так: если хотим вырастить нормальный урожай овощей в домашнем огороде — запасаемся лампами :))

Секрет 2: правильная почва

Казалось бы — ну что тут сложного, какие могут быть секреты, когда в цветочных магазинах готовые почвенные смеси на любой вкус можно купить круглый год! Ан нет… Сам на этом «обжигался»: покупаешь, вроде бы, привычный грунт для рассады от знакомого производителя — и приносишь вместе с ним целый набор проблем. Вот не растут в нем ни комнатные цветы, ни рассада, и все тут!



К сожалению, проверить качество покупной почвенной смеси в домашних условиях мы едва ли сможем. Разве что на вид оценим, да потом — по результату. Но это же не вариант! А почва может быть заражена вредными для растений микроорганизмами — возбудителями болезней; может обладать повышенной кислотностью; может иметь несбалансированный состав (избыток удобрений или дефицит важных для растений веществ). И все это отразится на результатах.







Что делать? Самое правильное решение — готовить почвенные смеси самим. Как это правильно сделать, рецепты смесей для разных культур — тоже тема отдельного разговора, и мы к ней непременно вернемся. Но проблема в том, что мало кто из дачников имеет возможность запасать в квартире сырье для посадочного грунта, хранить его, а затем «колдовать», составляя смеси. Чаще всего, современному занятому человеку удобнее купить готовую почву — несмотря на все возможные риски.



Есть решение и на этот случай. Убедился на личном печальном опыте: пренебрегать предпосевной обработкой готовых почвенных смесей — себе дороже выходит. Поэтому заранее планируем время и выбираем удобный способ обеззараживания грунта. Кто-то в духовке или микроволновке пропаривает, кто-то раствором марганцовки проливает, кто-то промораживает — способов много, и тут я не рискну выделить какой-то один: разные проблемы — разные решения. Но точно знаю одно: в плохом грунте урожая не видать.



Секрет 3: оптимальная влажность воздуха

Немалая проблема, между прочим, в условиях городских квартир, да и не только. У меня печка топится — домашние растения опрыскивать постоянно приходится, потому что хорошо только кактусам)) А огородные культуры, приспособленные к естественной влажности воздуха, в комнатных условиях чувствуют себя и вовсе не лучшим образом. Тем более, если учесть, что свой домашний огород мы размещаем обычно на подоконнике, а под ним что расположено? Правильно — батарея центрального отопления. От которой поднимается теплый и сухой воздух.



При недостатке влаги в воздухе у растений начинают вянуть и сохнуть кончики листьев. Но это еще не самое опасное — гораздо большую угрозу таит резко возрастающий риск нападения вредителей, того же паутинного клеща, к примеру.



Сакраментальный вопрос: что делать? :)) Те, кто заботится не только о домашних цветах, но и о собственном здоровье, частенько приобретают увлажнители воздуха. И для человека, и для растений комфортным считается уровень влажности воздуха 60-75% — стабильно поддерживать его на таком уровне подручными средствами трудновато. Но, если до покупки увлажнителя дело пока не дошло, используем мокрые полотенца и миски с водой :)) Первые развешиваем на батареях, вторые — расставляем на подоконнике среди своих «грядок».







Естественно, не забываем об опрыскивании, поэтому качественный распылитель — необходимый атрибут домашнего огорода. Кстати, требования к воде для опрыскивания такие же, как и к воде для полива — это существенный нюанс.

Секрет 4: правильный полив

Раз уж речь зашла о воде, самое время вспомнить о правилах полива наших комнатных грядок. Главные принципы каждый цветовод заучил, наверное, как «Отче наш»: водой из-под крана не поливать — отстаивать непременно; не пересушивать; не заливать; застоя воды не допускать; на листья не лить. Все так, но этого мало.



Возможно, вам случалось подмечать: вроде, ухаживаем за домашними растениями нормально, поливаем регулярно, а листья бледнеют (возникает хлороз), да и в целом выглядят наши питомцы не слишком бодрыми. Проблема может оказаться в уровне кислотности воды, которую мы используем для полива: нередко водопроводная вода имеет выраженную щелочную реакцию (уровень pH от 7,2 до 8,0 а то и больше). Если поливать ею свой домашний огород регулярно, содержащиеся в почве важные питательные элементы (железо, бор, фосфор, марганец) переходят в нерастворимую форму; соответственно, растения испытывают их дефицит, и начинаются проблемы.



Избыток солей в воде для полива и опрыскивания может вызывать образование налета на листьях и на поверхности почвы: влага испаряется, соли остаются в виде осадка — замечали, наверное. Решение этой проблемы — подкисление воды. Главное — не перестараться)) Высокая кислотность растениям тоже не на пользу.



Для подкисления воды можно использовать как специально разработанные препараты (например, ФитоКислинка), так и «народные» средства: аскорбиновую, щавелевую или лимонную кислоту, яблочный уксус, мешочек с верховым торфом и так далее — что найдется.



Если говорить о количестве необходимой растениям влаги, то у меня есть еще один секрет — бонусный, так сказать)) — это гидрогель. В прошлом году я даже эксперимент провел на шнитт-луке: одинаковые деленки, взятые одновременно от одного и того же материнского растения посадил в одинаковые условия и обеспечил одинаковым уходом. Разница была лишь в том, что одному кустику в почву при посадке я добавил гидрогель, а второму — нет. Отличия в росте и развитии стали очевидными уже пару недель спустя, а в итоге то растение, которое росло на почве с гидрогелем, и урожай дало выше, и продержалось в домашних условиях дольше.







В общем, для меня польза гидрогеля — факт доказанный. Суть метода заключается в том, что с почвой для посадки смешиваются предварительно замоченные в воде (или питательном растворе) гранулы специального бесцветного инертного полимера — гидрогеля (не путаем с декоративным аквагрунтом — он немного для иных целей предназначен). Растущие корешки проникают в эти гранулы и берут из них влагу по потребности.







Гидрогель может отдавать и впитывать влагу неограниченное количество раз; при поливе он вберет в себя избыток воды (тоже плюс), а потом растения возьмут ее столько, сколько им потребуется, и тогда, когда потребуется. Удобно!

Секрет 5: правильные технологии

О чем речь? О том, что зачастую мы, зная правила посева или посадки, некоторые из них «забываем» применить на практике. А потом удивляемся, отчего же результаты не радуют. Вот, к примеру, дренаж. Всем, наверное, известно: на дно посадочной емкости необходимо насыпать 2-3 см дренажного материала (в домашних условиях проще всего использовать керамзит). Что будет, если его не применять?



Дренаж не позволяет воде застаиваться в грунте. За счет этого улучшается воздухообмен, предотвращаются корневые гнили, закисание почвы, образование плесени. Пренебрегая подобной «мелочью», мы рискуем получить проблемы, что называется, в ассортименте.







Или глубина посева, допустим. Если семена, прорастающие на свету, засыпать грунтом, всходы не появятся. Точно так же, если качественные семена заглубить слишком сильно, у ростка может просто не хватить сил пробиться к свету. Стандартное правило (если агротехника определенной культуры не предусматривает иное): глубина заделки семян составляет не более чем 2-2,5 толщины семени в поперечнике.



Как правило, на пакетике с семенами указывается и рекомендованная глубина заделки, и оптимальная схема посадки растений. Наша задача — не просто знать, как правильно сделать, но и ДЕЛАТЬ так, как нужно. Тогда все будет хорошо :)

Секрет 6: правильный посадочный материал

Если говорить совсем точно, то правильные виды и сорта растений. Далеко не каждый овощ будет хорошо расти и давать урожай в суровых условиях наших подоконников :)) Некоторые производители семян сейчас даже на упаковках указывают, что тот или иной сорт подходит для выращивания дома. Ну, а если прямого указания на пакетике семян нет, как выбрать?







Для начала определимся с ассортиментом — решим, что именно будем выращивать. Сразу должна предупредить: огородники-асы выращивают в домашних условиях практически все — включая томаты, огурцы и даже дыни! Но у новичка в этом деле даже такие «простые» растения как укроп или петрушка могут не особо удаться. Поэтому, если вы пока планируете свои первые опыты, выбирайте предельно неприхотливые и нетребовательные варианты: лук (включая многолетние виды, которые еще не поздно выкопать на даче для последующей выгонки зелени), кресс-салат, листовую горчицу.



Вообще, замечу: выгонка зелени для первых опытов домашнего растениеводства может оказаться заметно проще попыток вырастить что-либо из семян. Так что обратите внимание на корневую петрушку, мангольд, чеснок, ревень, щавель. Хороша в салатах и супах свежая свекольная ботва — а ее получить можно даже не из целого корнеплода, а со срезанных при чистке верхушек (только отрезайте в этом случае побольше).







Если можете создать необходимые условия — сейте листовые салаты, петрушку, кинзу, укроп. Но здесь уже стоит обращать внимание на сортовые особенности: нам нужны скороспелые сорта, устойчивые к неблагоприятным условиям (как бы мы ни старались, условия для растений на наших подоконниках можно охарактеризовать как близкие к экстремальным). Для салата, к тому же, важна устойчивость к цветушности (например, мой любимец — салат Лолло Росса — в домашних условиях показывает неплохие результаты).



Сложнее, но возможно вырастить корнеплоды — например, любимый многими редис. Только учтите: освещенность и влага для него — требования критические; выбирайте только скороспелые сорта, устойчивые к стрелкованию и хорошо переносящие засуху.







Если хотите получить урожай свежих огурчиков, — будьте готовы потрудиться, создавая ему комфортную среду обитания. Естественно, сорта выбираем партенокарпические (то есть, опыляемые без помощи насекомых), скороспелые, устойчивые к болезням.



При выращивании дома или на балконе томатов и перца предпочтение лучше отдать компактным сортам, образующим невысокие кустики; в идеале — специально предназначенным для контейнеров (например, томат Балконное чудо).

Секрет 7: правильная предпосевная обработка семян

Вообще, готовить семена к посеву — очень полезная привычка огородника. Но при массовых весенних посевах в грунт лично я, к примеру, частенько просто не успеваю сделать все по правилам. На больших площадях, в принципе, это упущение может остаться безнаказанным :)) Но на очень компактном пространстве домашнего огорода игнорировать предпосевную подготовку семян — большая расточительность.







Минувшей зимой я провел еще один эксперимент, чтобы проверить, действительно ли препараты, рекомендуемые для замачивания семян перед посевом, способны повлиять на результат. Для опытов взял растворы иммуноцитофита, Гуми и Фитоспорина. Четвертая порция семян замачивалась в обычной воде. Перейду сразу к выводам.



Об отличиях в развитии семян, прошедших обработку препаратами, можно спорить (одни взошли раньше, другие более дружно, третьи быстрее развивались, но все к определенному моменту выровнялись). Однако, отставание в росте и развитии тех сеянцев, что получены из замоченных в обычной воде семян, заметно даже самому предвзятому наблюдателю (признаюсь, с самого начала эксперимента я был настроена скептически, полагая, что масса положительных свойств, на которые указывают производители препаратов, — по большей части, лишь маркетинговый трюк).



Поэтому такие процедуры как калибровка семян, их замачивание, обработка различными препаратами, проращивание — не роскошь, а чрезвычайно важные и полезные мероприятия для домашнего огорода. Не пренебрегайте ими!

Секрет 8: правильный температурный режим

Вот эта задача мне, к примеру, дается труднее всего. Дело здесь, во-первых, в том, что у разных растений различные требования к температуре окружающего воздуха. Допустим, если редису будет жарко — урожая не видать.



Во-вторых, зимой на подоконнике вообще невероятно сложно поддерживать нормальную температуру. Сами посудите: снизу поднимается теплый воздух от батареи; сбоку тянет холодом от оконного стекла. Прибавьте к этому возможные сквозняки и потоки студеного воздуха, когда вы проветриваете комнату. А по весне солнышко в окна заглядывать начнет — перепады дневной и ночной температуры резко увеличатся. Стресс для растений? Конечно, стресс!







Чем мы можем им помочь? Для начала, неплохо бы поместить на подоконнике термометр, чтобы понимать, в каких условиях находятся наши питомцы. Опрометчиво думать, что там будет такая же температура, как в остальной части помещения.



Далее, особенно если окна уже не новые и холод пропускают хорошо, стоит позаботиться о том, чтобы не переохладить корневую систему растений. Простейший вариант — небольшие деревянные подставки, приподнимающие емкости с посадками над холодным подоконником.



Разумеется, мы должны позаботиться о защите растений на время проветривания (предусмотреть это нужно заранее) и убедиться, что им не грозят сквозняки. К весне, особенно на солнечных южных окнах, готовим притеняющие шторки.



Намного сложнее с теми культурами, которым нужна прохлада. Моя приятельница, к примеру, на кухне специально не ставит на зиму вторую раму: на холодном подоконнике у нее «живут» растения, болезненно реагирующие на тепло жилища — те, кому для нормального развития нужна температура в пределах +14...+15 градусов (согласитесь, нам с вами при такой температуре жить будет неуютно))) У меня подобной возможности нет, поэтому пока выращиваю лишь те растения, которым и при моих +23...+25 неплохо живется :)

Секрет 9: правильные подкормки

Растению в контейнере всегда сложнее, чем его собрату в грунте: запас питательных веществ в горшке или ящике ограничен, поэтому подкормками в домашнем огороде пренебрегать нельзя никак. Но и увлекаться не стоит: если сажаем и сеем в покупной грунт, поначалу растения могут и не нуждаться в дополнительном питании — как правило, качественные почвенные смеси содержат весь необходимый «стартовый набор» удобрений. А вот если состав готовим сами, обязательно вносим необходимые (в зависимости от культуры) добавки.







Чем и как подкармливать? Мне понравилось использовать органо-минеральное удобрение Гуми-20 (добавляется в воду для полива). Можно применять комплексные удобрения (удобнее, на мой взгляд, в жидком виде). Я в этом вопросе не склонна давать конкретные рекомендации, потому что к удобрениям отношение у всех огородников разное, и здесь каждый выбирает для себя то решение, которое считает правильным.



Учтите лишь одно: независимо от того, как мы относимся к использованию удобрений, растениям нужно питание. На домашних «грядках» мы не сможем использовать навоз и компост, а значит, должны компенсировать своим питомцам дефицит необходимых веществ за счет иных ресурсов. Выбирайте те питательные составы для растений, которым доверяете, и используйте их регулярно — тогда и урожай порадует.

Секрет 10: профилактика болезней и защита от стрессов

Нередко овощные культуры в домашних условиях хоть и растут, но слабенькими, бледными. И хвори всяческие их поражают весьма охотно, и вредители на них нападают. А уж если пересадка случилась, или не уследили — полить вовремя забыли либо переохладили — совсем беда… Но известно давно и не нами сказано: профилактика лучше лечения. Поэтому с самых первых всходов стоит позаботиться об укреплении иммунитета растений — тогда им ни болезни не страшны, ни стрессы.







Препаратов и технологий укрепления здоровья наших растюшек сейчас немало. Поскольку сравнить их мне не довелось, скажу лишь о том, что проверял сам, и что используют мои друзья. Мне нравятся технологии и принципы экологического органического живого земледелия (ОЖЗ), которое основано на естественных природных закономерностях и использовании биопрепаратов.



Для решения нашей задачи — профилактики болезней растений и защиты их от стрессов — в технологии ОЖЗ регулярно (начиная от замачивания семян и далее — на протяжении всего периода вегетации 1 раз в 7-14 дней) используется антистрессовый биораствор. Его состав: на литр воды — 10 капель Гуми-20 и чайная ложка Фитоспорина-М. Это средство используется для опрыскивания растений, для предпосевной обработки грунта; в него также можно обмакивать корни при пересадке.



Существуют и иные методики, другие препараты — не так уж важно, что именно вы предпочтете. Принципиально иное: в непростых условиях домашних огородов растениям нужен иной подход, нежели на даче. Там о растениях где-то и природа сама позаботится: дождиком польет, солнышком посветит, закаливание организует)) А здесь они полностью от нас зависят. Потому, затевая такое приятное для души заядлого дачника дело, как организация «грядок» на подоконнике, мы подойдем к нему со всей ответственностью и серьезностью, так ведь? :))



Вот такая получилась длинная статья… Но и в ней, конечно же, далеко не обо всех нюансах мне удалось рассказать — мы с вами к ним не раз еще вернемся.