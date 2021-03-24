Как разобраться в разных лампочках и какую выбрать: плюсы и минусы

Сегодня на рынке присутствует огромное количество самых разных лампочек. Многие люди не без основания весьма скептически относятся к обещаниям о том, что одни виды лампочек работают дольше, а другие потребляют меньше электроэнергии. На самом деле это действительно так, однако существует немало важных моментов, которые следует учитывать при выборе.
Сегодняшний рынок осветительных приборов предлагает четыре основных вида ламп для домашнего использования. В их числе наиболее традиционные лампы накаливания, галогенные лампы накаливания, энергосберегающие лампы и конечно же светодиодные лампы. Так какую из них лучше всего выбрать? Рассмотрим каждую поближе.
1. Лампа накаливания
Ими еще кто-то пользуется? |Фото: yandex.ru.
Среди всех искусственных электрических источников света лампа накаливания является самым старым, самым простым, самым доступным и вместе с тем самым пожароопасным средством. Чаще всего в качестве основы такой лампы используется вольфрамовая нить накала. Помимо доступности и цены к достоинствам такой лампочки следует отнести простоту замены, низкую чувствительность к сбоям в цепи питания, а также скачкам напряжения. Большинство таких лампочек предоставляет вполне привычный и приятный глазу свет.
Среди наиболее важных недостатков, помимо уже упомянутой пожароопасности, следует выделить малый срок службы, относительно слабый световой поток, резкая зависимость срока службы от напряжения в сети. Кроме того, такие лампочки очень хрупкие и сильно нагревающиеся.
2. Галогенная лампа
Отличная штука. |Фото: electrikmaster.ru.
Лампа накаливания с добавлением в колбу паров йода или брома для повышения срока службы и увеличения температуры спирали. Помимо этого, к достоинству галогенной лампы следует относить минимальное мерцание при питании переменным током. В целом бытовые галогенные лампы (не путать с металлогалогенными лампами!) лишены ярко выраженных недостатков.
Тем не менее нельзя не упомянуть про два важных отрицательных момента. Первый заключается в том, что такие лампочки способы издавать низкочастотный шум, когда эксплуатируются уже достаточно долгий период времени. Второй момент заключается в том, что такие лампы в силу неудачного стечения обстоятельств или заводского брака могут перегореть намного быстрее положенного.
3. Энергосберегающая лампа
Весьма популярный вариант. |Фото: yandex.ua.
Статистика говорит о том, что наиболее популярной лампой на отечественном рынке в последние годы является именно энергосберегающая. По сравнению с другими лампами она обладает наибольшей мощностью и яркостью. Благодаря ряду технических решений такая лампочка также потребляет в среднем в 5-6 раз меньше электроэнергии по сравнению с энергосберегающей. Что позволяет существенно сэкономить на электричестве, несмотря на то, что такие осветители стоят намного дороже.
При этом важно упомянуть про еще несколько серьезных недостатков данного вида оборудования. Во-первых, такие лампы содержат внутри некоторое количество паров ртути, которые могут представлять немалую опасность в случае повреждения конструкции. Во-вторых, такие лампы мерцают и могут быть опасны для людей, страдающих от эпилепсии. В-третьих, энергосберегающие лампы не очень полезны для глаз человека из-за полосатого спектра света и большого количества создаваемого ультрафиолета.
4. Светодиодная лампа
Работает долго, светит ярко. ¦Фото: yandex.com.
Наконец, можно выбрать самые дорогие, но вместе с тем почти «вечные» светодиодные лампочки. Главным достоинством светодиодных лампочек является то, что они могут без перерыва гореть целыми днями и даже неделями. Они отлично подходят для использования с натяжными и высокими потолками. Светодиодные лампы также позволяют экономить электроэнергию и дают равномерное освещение. Однако при их выборе следует обращать внимание на то к какому виду они относятся. Лампы для улицы и для помещения могут серьезно отличатся своими характеристиками, ценой и производительностью.
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