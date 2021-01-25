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Самая большая в мире подлодка, которую не успевали изучить за годы службы сами матросы


Самая большая в мире подлодка, которую не успевали изучить за годы службы сами матросы

Советский Союз имел один из самых больших и хорошо обеспеченных флотов. Большое внимание в ВМФ СССР уделялось подводным лодкам. Сегодня уже мало кто помнит, однако самая большая субмарина была создана именно в стране Советов. Более того, уникальное военное судно остается таковым по сей день, несмотря на то, что уже прошло много времени с момента его первого выхода в открытое море.

Спроектировали подлодки этого типа еще в 1972 году. /Фото: oir.mobi.

Спроектировали подлодки этого типа еще в 1972 году. /Фото: oir.mobi.

 

Самой большой отечественной субмариной был и остается тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула». В классификации НАТО эти подводные лодки обозначаются как SSBN «Typhoon». Проект 941 был заложен еще в Советском Союзе в 1972 году. Руководил разработкой конструктор Сергей Никитич Ковалев. В первую очередь суперсубмарина СССР позиционировалась как ответ на появление в США новых подлодок типа «Огайо».
Почувствуйте разницу. /Фото: ucrazy.ru.

Почувствуйте разницу. /Фото: ucrazy.ru.

 

Огромные размеры «Акулы» продиктованы в первую очередь особенностями использующегося ей арсенала. Речь идет о баллистических ракетах РСМ-52. Эти советские ракеты обладали несколько лучшими характеристиками по сравнению с теми, что получили к себе на вооружение корабли «Огайо».
Производились субмарины 941 на предприятии «Севмаш». Первая лодка была заложена фактически одновременно с американской в 1976 году, а первый спуск на воду состоялся уже 29 сентября 1980 года.
Были ответом на американскую разработку. /Фото: slivkisineta.ru.

Были ответом на американскую разработку. /Фото: slivkisineta.ru.

 

Габариты «Акулы» действительно поражают воображение. Водоизмещение подводной лодки составляет 48 000 тонн в подводном положении и 23 200 тонн в надводном. Габариты судна – 172.8х23.3х11.2 метра. В движение военное судно приводится двумя водо-ядерными силовыми агрегатами ОК-650ВВ. Мощность каждого реактора составляет 190 МВт. Помимо баллистических ракет «Акула» имеет торпедное вооружение и несколько комплексов ПЗРК «Игла». В автономном плаванье подлодка может находится 180 суток. И это при том, что ее штатный экипаж составляет 108 матросов и 52 офицера. Максимальная подводная скорость движения – 46.3 км/ч.

Сами матросы вспоминают, что за годы службы они не успевали побывать и в половине отсеков подлодки.
Скоро не одной Акулы не останется. /Фото: ucrazy.ru.

Скоро не одной Акулы не останется. /Фото: ucrazy.ru.

 

Первоначально планировалось создать 12 субмарин данного класса, однако в последствии было решено сократить их серию до 10 судов. В итоге успели построить только 6 подводных лодок, одна из которых была экспериментальной. По состоянию на 2020 год 3 субмарины класса «Акула» уже утилизированы. Еще две подводные лодки ждут своей очереди на утилизацию.

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Самая большая в мире подлодка, которую не успевали изучить за годы службы сами матросы

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Самая большая в мире подлодка, которую не успевали изучить за годы службы сами матросыПодписаться на мой Instagram
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