Что можно увидеть в нереально красивой соляной шахте в Польше

Соль — это настолько привычный нам продукт, что казалось бы, элементарнее ничего и нет на свете, но не всё так просто. Соляные копи в польском городе Величка — одни из самых известных в Европе. Причём их история насчитывает более семи веков! Соляная шахта больше похожа на подземный город — там целых девять уровней с подземными камерами, огромными залами, подземными озёрами и уникальными часовнями. Длинные переходы между уровнями украшены искусно высеченными из соли скульптурами, великолепными соляными люстрами и роскошными барельефами.
Соляная шахта в Величке доказала, что соль может быть шедевром. Открыли эти копи в 13 веке и с тех пор они остаются рабочими. Немыслимый срок для производственного предприятия! Шахта включена в Первый список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Соль может стать шедевром.
План соляной шахты в Величке.
Глубина шахты свыше 300 метров. Всё в ней сделано из соли. Выглядит это настолько нереально красиво, что больше напоминает какой-то фантастический фильм, а не банальную вещь, которой мы приправляем каждый день свой обед.
Всё здесь сделано из соли, до мельчайших деталей, даже полы.
Немного истории
С древних времён люди не представляли жизни без соли. Это было не только приправой к еде, соль использовали вместо денег. История соляной шахты в Величке идёт своими корнями из средневековья. Тогда это место называлось Магнум Саль или Великая Соль. Это было самое крупное месторождение соли в Польше. История добычи соли, древнейшего и опаснейшего промысла, чрезвычайно увлекательна.
Вначале соль добывали, используя метод выпаривания. Такой способ годится только для поверхностных залежей. Они до 12 века совершенно истощились. Люди стали рыть колодцы, чтобы добыть соль. Как оказалось, там внизу, целые глыбы соли — так началась история шахты и подземных разработок.
Право на разработки узурпировали правители Польши. Так как средства приходилось вкладывать просто огромные, в районе разрешили и частную добычу. Только предприниматель, вложив деньги и найдя на своём участке соль, лишался собственности на шахту, она автоматически переходила в руки короны. Разработчику давали отступные в виде возмещения расходов, процентов от будущей добычи, право одноразовой выработки и должность бахмистра.
Прибыли от шахтной добычи очень быстро росли. К 14 веку доход от соляных копей в Величке составлял треть всей доходной части казны государства. В 16 веке это было одно из самых крупных производственных предприятий в средневековой Европе. Там было всё очень продумано и разумно устроено. Кроме производственного персонала, на копях были свои плотники, кузнецы, конюхи, бондари, возничие, повара, доктора.
В то время все работы по добыче соли производились вручную, с помощью человеческой силы. В 15 веке транспортировку соли из шахты стали осуществлять с помощью лошадей. Процесс был частично механизирован и это оказало существенное влияние на размер прибыли.
С помощью доходов от шахты король содержал Краковский университет, а позже смог восстановить и достроить Вавельский замок. Управление короны упразднилось после первого раздела польского государства в 18 веке.
Австрийцы радикально изменили подход к добыче соли. Были присланы хорошие специалисты по горному делу. Они значительно улучшили техническое состояние шахты. Величка стала активно развиваться. Там построили электростанцию и железную дорогу, которая соединила город с Краковом.
Весь ручной труд заменили механикой, построили соляную мельницу и паровую подъёмную машину. В начале 20 века была установлена новая, полностью механизированная солеварная машина. По сей день там производят соль методом вываривания. Всё это время продолжалось развитие шахты и как производственного предприятия, и как туристического объекта.
В военные годы развитие шло довольно активно.
Во время Второй мировой войны посещение разрешалось только немецким сановникам.
В военные годы шахта развивалась тоже очень активно. Добыча значительно увеличилась. Гитлер даже хотел построить там военный завод, но эта идея не увенчалась успехом. После войны добычу стали вести несколько непродуманно и в результате нарушилось равновесие горных пород. Это стало угрожать жизни людей. В середине 20 века большая часть камер была в аварийном состоянии. Правительство решило начать работы по обеспечению безопасности шахты.
Промышленную выработку соли пришлось остановить после катастрофы.
Тёмные пещеры шахтёры постепенно превратили в королевские палаты.
В 1992 году на шахте произошла катастрофа — протечка воды в выработки копей. Пришлось свернуть промышленную добычу соли и оставить шахты только как объект для экскурсий. Ежегодно они привлекают более миллиона желающих лицезреть эту потрясающую красоту. Ведь за века это место превратилось из тёмной пещеры в величественные дворцовые палаты, достойные королей.
Соль кажется очень хрупким материалом.
Соль, как предмет искусства
Соль многим кажется очень хрупким и деликатным материалом. На самом деле её прочность похожа на прочность гипса. Переработка соли — это не очень сложное дело, а вот профессиональная резка требует огромного профессионализма и опыта. Ведь каждый кристалл соли отличается от другого не только твёрдостью, но и цветом. Каждый уникален и может быть использован разными способами в процессе резки.
Внизу настоящий город, где всё сделано из соли.
Гигантские люстры, которые украшают залы сделаны из кристаллов соли.
В свете свечей убранство переливается всеми цветами радуги.
Туристы могут увидеть целый подземный город. Огромные залы освещают люстры-гиганты, вырезанные из соляных кристаллов. Коридоры украшены различными скульптурами и памятниками, тоже из соли.
В 15 веке экскурсия по соляным копям в Величке была доступна лишь особам привилегированным, королевским гостям. Сначала его демонстрировали, как производство по добыче соли. Позже, как таинственный подземный лабиринт, состоящий из длинных коридоров и соляных пещер.
Лестницы соединяют уровни.
Лабиринт коридоров длиной более 150 метров.
Шахту в Величке посещали такие грандиозные личности, как Николай Коперник. Ему там даже установлен памяник. Также там бывали Конрад Целтес, Йохим Ретыка, Адам Шрётер и много других философов, деятелей искусства и учёных. Для особ простого сословия это было недоступно. Да и экскурсии из представителей высшего общества тоже не особо поощрялись, так как мешали производственному процессу.
Памятник Николаю Копернику.
Позже было сооружено несколько лестниц, специально для туристов. Доступны для осмотра были несколько камер на трёх уровнях. Там создали прекрасное освещение. Соляные кристаллы переливались в свете нескольких сотен свечей на массивных люстрах. Это делало шахту сказочным волшебным местом, от красоты которого захватывало дух.
Подземные озёра.
Туристы могли прокатиться по озеру на лодке.
Туристам предлагались различные развлечения: прохождение над пропастью, катание на лодке по соляному озеру, демонстрация шахтёров, спускающихся по выработке. В одной из камер обустроили бальный зал, там играл оркестр.
В соляных шахтах есть залы, где проводятся концерты и другие культурные мероприятия.
В начале 20 века в соляной шахте была создана первая часовня. Стены её украшают роскошные рельефы на библейские темы. Сейчас соляная шахта позиционируется не только, как объект для экскурсий, но и как комплекс лечебных мероприятий. На территории был построен оздоровительный курортный центр для лечения респираторных заболеваний.
Уникальная часовня в шахте.
Здесь проводятся церковные службы.
Быть в Кракове и не посетить соляную шахту в Величке — преступление
Прекрасные соляные статуи высечены скульпторами-шахтёрами.
Доступно к осмотру всего два процента от всего комплекса.
Многие поляки вам так ответят на вопрос о том, какие же главные достопримечательности нужно обязательно увидеть в Польше — Краков и Величка. Преступление перед самим собой не посетить Величку, будучи в Кракове.
Не увидеть эту красоту - это преступление перед самим собой.
Свет, играя в соляных кристалах, создаёт волшебную атмосферу сказки.
http://navote.ru/?p=21409
Прекрасные соляные скульптуры украшают залы и коридоры.
Если вам повезет, вы можете попасть на одну или две вечеринки в шахте. Есть пара камер, где это возможно устроить. Один большой бальный зал (палата Варшавы) и несколько небольших. Шахта славится своими новогодними концертами, которые проводятся в первые выходные января.
Самый низкий уровень шахты - 326 метров под поверхностью земли.
Представить весь масштаб этой подземной структуры очень сложно. Для туристов доступны только 2% из всего комплекса.Коридоры соляных шахт образуют настоящий лабиринт, который простирается до колоссальных 150 с лишним метров в длину. Всего у шахты девять уровней, а самый низкий находится на глубине 326 метров под землёй.
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