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Бог любит троицу, особенно если в планах — пошалить!

Бог любит троицу, особенно если в планах — пошалить!


Сейчас о ней помнят киноманы и образованные эротоманы. А чуть меньше века назад Мэй Уэст толкнула камень, с которого началась лавина сексуальной революции.


Без нее из куколки Нормы Джин никогда бы не вылупилась Мерилин Монро, а значит не было бы и Мадонны. Они обе успешно лепили свой образ с великолепной Уэст.

А еще Мэй была очень умна и оставила великолепную подборку афоризмов. Они подтверждают – не имеет значения, чем ты занимаешься, главное, делать это с азартом и вдохновенно. Уэст теряла репутацию каждый день до самой смерти. Этот вид вложений оказался для нее наиболее выгодным.

О себе



  • Я стараюсь избегать искушений, против которых могу устоять.

  • Когда я хорошая, я очень-очень хорошая, но когда я плохая, я еще лучше.

  • Из двух зол я всегда выбирала то, которого раньше не пробовала.

  • Я еще девушкой потеряла свою репутацию и сумела этим шансом воспользоваться.

  • Не помню, сколько у меня было любовников. Меня никогда не интересовал счет — а только игра.

  • Мне нравятся только два типа мужчин: наши и иностранцы.

  • Вы говорите, десять мужчин ждут у моей двери? Одного отправьте домой, я сегодня утомлена.


О мужчинах



  • Все отвергнутые любовники должны иметь право на вторую попытку — с кем-нибудь другим.

  • Женщине надо влюбиться в плохого мужчину раз или два, чтобы быть благодарной за одного хорошего

  • Лучший способ не упустить мужчину – не выпускать его из объятий.

  • Если женщина идет по неверной дорожке, мужчина следует в правильном направлении вслед за ней.

  • Мужчины обожают набожность в своих женах – и красоту в других женщинах.

  • Мужчину интересуют женщины с прошлым: он надеется, что история повторится.


О жизни и красоте



  • Можно потихонечку раздвигать рамки некоторых законов, лишь бы ни одного не сломать.

  • Неважно, сколько мужчин было в моей жизни — важно, сколько жизни было в моих мужчинах.

  • Думайте что хотите, но длинное платье прикрывает множество грехов голени.

  • Уж лучше, когда тебя упорно разглядывают, чем когда тебя не видят в упор.

  • Брак — это великий институт, но я в институт еще не готова.

  • Полукруг: приятнейшее расстояние между двумя точками.

  • Бог любит троицу, особенно если в планах — пошалить!



 

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