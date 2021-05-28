10 ошибок, которые многие совершают в аэропорту и простые способы их избежать

1. Обедать в аэропорту

Есть в здании аэропорта и в его окрестностях весьма затратно. | Фото: Zoon.ru.

2. Сдавать дорогие вещи в багаж

Сдавать ценные и хрупкие вещи в багаж. | Фото: ВладТайм.

3. Заворачивать ручную кладь

Оборачивать ручную кладь. | Фото: NaSamoletah.Ru.

4. Нелогично упаковывать сумку

Неправильно складывать ручную кладь. | Фото: AdMe.

5. Держать кучу вещей в карманах

Носить металлические вещи в карманах. | Фото: Self-Planned Trip.

6. Носить паспорт в обложке

Давать работнику таможни паспорт в обложке. | Фото: Интерфакс.

7. Приезжать в аэропорт больше, чем за 3 часа

Приезжать в аэропорт больше, чем за 3 часа. | Фото: Авиаперелеты и путешествия.

8. Не подготовится к паспортному контролю

Безответственно подходить к паспортному контролю. | Фото: hrk.aero.

9. Стремиться первыми выйти из самолета

Пытаться первыми выйти из самолета. | Фото: Пикабу.

10. Аплодировать при посадке

Хлопать при посадке самолета. | Фото: Русская семерка.

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