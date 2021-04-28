Что представляла собой, как работала в СССР система ГУЛАГа, и кто мог выйти на свободу

Исправительно-трудовой лагерь в Сибири.

Одна из лагерных строек.

Лагерь в Магаданской области.

Чаще всего работать приходилось в условиях мерзлоты.

Строительство Трансполярной магистрали.

Момский лагерь.

Лагерь на Колыме.

Фотографировать лагеря в СССР было запрещено.

Лагерь на Ямале.

Рабский ручной труд.

Строительство железной дороги.

Сейчас это музей.

Внутри бараков.

Для любого, в чьем анамнезе имеется советское прошлое, ГУЛАГ является олицетворением чего-то зловещего и пугающего. Лагерная система СССР, которая стала конечной точкой маховика репрессий и ссылок, отражена не только в документальных фильмах и книгах, но и занимает определенное место в искусстве. Как работала система, что в нее входило, за что можно было туда попасть и благодаря чему выйти на свободу?