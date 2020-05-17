Бывшая жена Абрамовича вышла замуж

О свадьбе бывшей жены Романа Абрамовича Дарьи Жуковой и Ставроса Ниархоса III сообщил в четверг американский журнал Us Weekly. Пара была помолвлена с начала лета. Ниархоса и Жукову впервые заметили вместе в конце 2017 года на мероприятии Art Basel в Майами.
Наследник миллиардов
Ставрос Ниархос III — наследник семьи корабельных магнатов. Дед, в честь которого его назвали, после Второй мировой войны основал международную судоходную компанию, а 1952 году построил первый нефтяной супертанкер. Через несколько лет его компания Hellenic Shipyards владела более 80 танкерами, а сам Ставрос Ниархос стал конкурентом Аристотеля Онассиса, также занимавшегося судостроением и перевозкой грузов. Суэцкий кризис, вызванный арабо-израильским конфликтом, и растущий спрос на нефть увеличили потребность в танкерах для перевозки наливных грузов, принеся Ниархосу миллиардное состояние. Еще в конце 1940-х годов Ниархос начал собирать произведения искусства. Основную часть своей коллекции он приобрел в 1957 году за $3 млн у актера Эдварда Г. Робинсона. Последний был вынужден продать ее, чтобы решить финансовые споры при разводе. Один из главных шедевров коллекции — автопортрет Пикассо Yo Picasso (или «Портрет мужчины в белой рубашке»), купленный в 1989 году за $47,85 млн. Коллекция также включает в себя одно из самых больших частных собраний произведений Ван Гога, в том числе его автопортрет с перебинтованным ухом. Ниархос-старший умер в 1996 году. Старший сын бизнесмена Филип (отец Ставроса Ниархоса III) унаследовал его состояние и значительную часть его картин. Он расширил коллекцию, добавив в нее послевоенные и современные произведения, в том числе работы Энди Уорхола и Маурицио Каттелана. В память о Ниархосе-старшем его семья основала фонд Stavros Niarchos Foundation. Он предоставляет гранты на развитие искусства, культуры, спорта и образования. Во время экономического кризиса в Греции фонд выделил правительству страны $380 млн для реализации и поддержки госпрограмм. Самым важным даром фонда Греции стал Культурный центр в Афинах, строительство которого обошлось более чем в €600 млн. В 2017 году семья передала его государству в безвозмездное пользование. Архитектором проекта стал Ренцо Пьяно — автор проекта культурного пространства ГЭС-2, строящегося по инициативе миллиардера Леонида Михельсона F 1 рядом с фабрикой «Красный октябрь — Ударник». Сейчас состояние главы семьи Филипа Ниархоса американский Forbes оценивает в $2,8 млрд. В списке богатейших бизнесменов Греции по версии Forbes он занимает первое место.
«Сумасшедший тусовщик»
Ставрос Ниархос III родился в 1985 году в Нью-Йорке, вырос в Париже, а для получения образования вернулся в США. В 2007 году он закончил школу кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе и намеревался сделать карьеру в кино. Впрочем, первоначальной известности он добился не своими работами, а романтическими связями с голливудскими звездами Мэри-Кейт Олсен и Линдси Лохан и светской львицей Пэрис Хилтон, благодаря которым фотографии Ниархоса постоянно попадали в таблоиды. После встречи с Жуковой, которая старше на 4 года, Ниархос, как писало греческое издание Proto Thema, остепенился и перестал быть «сумасшедшим тусовщиком и головной болью семьи». Издание отмечает, что Ставрос принимает активное участие в семейном бизнесе, доказывая, что унаследовал деловое мышление своего покойного деда. Жукова и Абрамович объявили о расставании после 10 лет совместной жизни в 2017 году. Долгое время семейный статус пары оставался загадкой, однако в 2015 году в материале о Дарье Жуковой WSJ писал, что пара «познакомилась в 2005 году и поженилась несколько лет спустя». У Жуковой и Абрамовича — двое общих детей.
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