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Заброшенная Европа



Живущий в Париже фотограф из Венгрии Тамаш Патаки ищет по всей европе красивые заброшенные места. Заброшенная Европа

Дом в Португалии: Заброшенная Европа Завод из «Бегущего по лезвию»: Заброшенная Европа Заброшенная Европа Дворец в Португалии: Заброшенная Европа Дом в Португалии: Заброшенная Европа Природа забирает свое: Заброшенная Европа Итальянская фабрика: Заброшенная Европа Детский сад в Чернобыле: Заброшенная Европа Больница в Италии: Заброшенная Европа Отель в Португалии: Заброшенная Европа Архивы: Заброшенная Европа Диспетчерская на закрытой электростанции в Венгрии: Заброшенная Европа Старый монастырь: Заброшенная Европа Заброшенный театр: Заброшенная Европа Заброшенный дом с потрясающим потолком: Заброшенная Европа Лестницы: Заброшенная Европа Заброшенный особняк в Португалии: Заброшенная Европа Итальянская церковь: Заброшенная Европа Заброшенный дом в Италии: Заброшенная Европа


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