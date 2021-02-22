Как выбрать тонометр?

По статистике, у трети всех людей проблемы с сердечно-сосудистой системой. Так уж сложилось по традиции, что практически в каждой семье есть прибор для измерения артериального давления. И имя этому прибору - тонометр.

Если у вас по каким-то причинам его нет, или вы обновляете свою аптечку, или необходимость в нем возникла не так давно, в любом случае, вам нужно купить тонометр. Найти тонометры в Киеве можно в аптеках и магазинах специализирующихся на продаже медицинского оборудования.

Не важно, в какой вы ситуации оказались, покупаете тонометр впервые или в очередной раз. Важно одно, если вы решили сделать покупку, то эта информация будет для вас полезной.

Тонометры выпускают в трех типах, начиная от механического и заканчивая автоматическим. Между ними расположился самый популярный тип тонометров - полуавтоматический.

Механические тонометры

Механические тонометры наиболее сложные в использовании. Чтобы научится мерить давление таким тонометром, вам придется немного попрактиковаться и овладеть необходимыми навыками. Бытует мнение, что этот тип тонометров наиболее точный. Их используют преимущественно доктора и люди связанные с медициной.

Людям с нарушением слуха будет недоступно использование такого тонометра.

Полуавтоматические тонометры

Ведь нужно будет выслушивать удары сердца через стетоскоп. Отсутствие навыков пользования и покупка дешевого механического тонометра может привести к тому, что вы вовсе не сможете им пользоваться. Поэтому покупать стоить надежную проверенную модель.

Полуавтоматический тонометр очень функционален. Он обладает памятью, и способен запоминать результаты около 20 предыдущих измерений давления.

Одетая на предплечье манжета, груша для ручного нагнетания воздуха и прибор измерения и отображения, заключенный в небольшую коробочку с батарейками, это и есть вся конструкция тонометра. Чем лучше и новее батарейки в тонометре, тем точнее будет результат.

Автоматические тонометры

Автоматические тонометры кроме всего прочего, что делает полуавтоматический еще и сам нагнетает воздух. Простое управление и доступный интерфейс с большими цифрами и обозначениями, сделают удобным пользование для любого человека.

Единственный недостаток - это необходимость менять батарейки. Такие тонометры существуют для измерения давления, как на предплечье, так и на запястье, и даже на пальце. Последние из них самые неточные, что компенсируется их высокой мобильностью и компактностью.

Пригодятся для людей, нуждающихся в частом измерении давления, с приблизительным результатом. Автоматическими тонометрами пользоваться настолько просто, что это смогут делать самостоятельно даже пожилые люди.

Широкий выбор тонометров позволит вам подобрать как необходимый тип, так и ценовую категорию. Хорошо зарекомендовали себя тонометры Микролайф. Приобретайте хорошие тонометры, которые будут вам служить долгие годы.