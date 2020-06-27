Рецепты вкуснейших соусов для пасты

Макароны — любимая еда многих людей. Они не только вкусные, но и простые в приготовлении: кинул в кипяток да помешивай до готовности. Но без всего пасту есть как-то скучно и однообразно, поэтому сегодня мы поделимся с вами рецептами соусов, которые прекрасно подойдут к привычному блюду.







Соус «Болоньезе»

Сырно-сливочный соус с грибами и свининой

Сырный соус

Соус «Песто»

Соус с томатами и морепродуктами

Соус из тунца

Сливочно-грибной соус