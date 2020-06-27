Рецепты вкуснейших соусов для пасты

Макароны — любимая еда многих людей. Они не только вкусные, но и простые в приготовлении: кинул в кипяток да помешивай до готовности. Но без всего пасту есть как-то скучно и однообразно, поэтому сегодня мы поделимся с вами рецептами соусов, которые прекрасно подойдут к привычному блюду.
Соус «Болоньезе»
Ингредиенты: 250 г говяжьего фарша 8 шт. свежих помидоров 1 крупный зубчик чеснока 100 г тертого сыра (пармезан) 1/2 стакана красного вина базилик, орегано, черный перец по вкусу Приготовление: Говяжий фарш обжариваем на сковороде на оливковом масле. Вливаем вино и разминаем комочки. Необходимо, чтобы жидкость выпарилась. Далее добавляем нарезанные кубиками помидоры (предварительно помидоры ошпариваем кипятком и снимаем с них кожицу). Все перемешайте и тушите на медленном огне около 25-30 минут. После этого в смесь добавляем измельченный чеснок, базилик, орегано, черный перец. Томим около 10 минут. Соус добавляем к пасте и посыпаем сверху тертым сыром.
Сырно-сливочный соус с грибами и свининой
Ингредиенты: 500 г грибов (вешки) 500 г свинины 200 г твердого сыра 200 мл сметаны (20% жирности) 1 стакан белого вина 1 головка лука 4-5 зубчиков чеснока соль перец Приготовление: Мелко нарезаем чеснок и лук, мясо нарезаем крупными кубиками, грибы — полосочками. Обжариваем все в сковороде на растительном масле до золотистого цвета. Затем обжаренные мясо и грибы добавляем в кастрюлю и заливаем все вином и небольшим количеством воды. Даем немного потушиться, добавляем сливки и натертый твердый сыр. Тушим до готовности мяса. Приятного аппетита!
Сырный соус
Ингредиенты: 50 мл сливок 200 г пастообразного плавленного сыра (например, с грибным вкусом) 1/2 ч. л. смеси перцев 1/2 ч. л. сушеного базилика щепотка молотого имбиря и мускатного ореха 2-3 зубчика чеснока соль Приготовление: Мелкими кубиками нарезаем сыр. Сливки смешиваем с нарезанным сыром и растапливаем на водяной бане. Через 8-10 минут размешиваем соус до однородного состояния. Добавляем соль, специи и базилик, измельченный чеснок. Снова перемешиваем. Если нужно, добавляем еще сливки. Соус готов! Приятного аппетита!
Соус «Песто»
Ингредиенты: 1 ст. л. оливкового масла 1 пучок базилика 1 зубчик чеснока 40 г кедровых орехов 50 г тертого сыра (пармезан) соль по вкусу Приготовление: Базилик, чеснок и кедровые орехи кладем в блендер, добавляем немного соли, вливаем оливковое масло и измельчаем до состояния пюре. Добавляем сыр и снова перемешиваем. Готовый соус добавляем к пасте.
Соус с томатами и морепродуктами
Ингредиенты: 350 г морского коктейля (на ваш вкус) 8 шт. свежих помидоров 2 зубчика чеснока 1 небольшой пучок петрушки 2 ст. л. белого вина перец чили по вкусу оливковое масло по вкусу Приготовление: Морепродукты варим в кипящей воде в течение 2 минут, в этом же бульоне можно сварить и пасту. Зелень петрушки и чеснок измельчаем, добавляем немного соли и оливкового масла. Разминаем их, пока не появится сок. Мякоть помидоров обжариваем на сильном огне в течение 1 минуты, затем добавляем вино и перец чили по вкусу. Тушим на медленном огне около 7 минут. В кастрюлю с соусом добавляем смесь из чеснока и зелени и томим 3 минуты. Разложите по тарелкам пасту, полейте томатным соусом и выложите сверху морепродукты.
Соус из тунца
Ингредиенты (на 2 человек): 3 шт. свежих помидоров 1 баночка тунца (размять) 1/2 маленькой баночки сметаны 1 ст. л. меда (не засахаренного) 2 ст. л. оливкового масла 1 ст. л. сухого чеснока или пара выдавленных зубчиков свежего чеснока соль, перец, сладкая паприка (по желанию) Приготовление: Помидоры ошпариваем кипятком, снимаем кожицу и разрезаем на крупные кубики. Масло разогреваем в сковороде, выкладываем туда помидоры, чеснок, мед и все перемешиваем. Через три минуты в сковороду добавляем тунца, следом — сметану, соль, перец, паприку. На маленьком огне жарим еще 5 минут. Пасту кладем в сковородку с соусом, перемешиваем и выключаем огонь.
Сливочно-грибной соус
Ингредиенты: 750 г шампиньонов 225 мл нежирных сливок 2 ст. л. соевого соуса 2 ст. л. растительного масла 1-2 зубчика чеснока (по желанию) соль и перец по вкусу Приготовление: Шампиньоны тонко нарезаем и обжариваем в течение 15 минут, пока жидкость не испарится, а грибы не приобретут золотистый цвет. Добавляем к грибам сливки и соевый соус. Жарим, непрерывно помешивая, пока соус слегка не уменьшится в объеме (около 3-5 минут). В конце солим и при желании добавляем тертый чеснок. Смешиваем соус с макаронами и подаем на стол.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии